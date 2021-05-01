Лам: «Гвардиола изобрёл позицию для Месси»

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии высказался о роли главного тренера «Манчестер Сити» , ранее работавшего с «Барселоной», в становлении .

Гвардиола даже изобрел позицию для абсолютно исключительного таланта. Он позволил Лионелю Месси переосмыслить позицию центрального нападающего. Он просто знает, что большие матчи решают большие игроки.

Креативность, которая появляется благодаря индивидуальному мастерству, важнее схемы. Гвардиола отдает должное своим игрокам и не возвышается над ними с какой-нибудь 4-3-3 или 3-5-2. Он их друг, их слуга.