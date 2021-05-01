Лам: «Гвардиола изобрёл позицию для Месси»

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам высказался о роли главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, ранее работавшего с «Барселоной», в становлении Лионеля Месси.
Гвардиола даже изобрел позицию для абсолютно исключительного таланта. Он позволил Лионелю Месси переосмыслить позицию центрального нападающего. Он просто знает, что большие матчи решают большие игроки.
Креативность, которая появляется благодаря индивидуальному мастерству, важнее схемы. Гвардиола отдает должное своим игрокам и не возвышается над ними с какой-нибудь 4-3-3 или 3-5-2. Он их друг, их слуга.
Напомним, что Лам выступал под руководством Гвардиолы в «Баварии» с 2013 по 2016 год.
Ранее Гвардиола высказался о ситуации Месси в «Барселоне».