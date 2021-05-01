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Лам: «Гвардиола изобрёл позицию для Месси»

01 мая 2021, 10:47

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам высказался о роли главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, ранее работавшего с «Барселоной», в становлении Лионеля Месси.

Гвардиола даже изобрел позицию для абсолютно исключительного таланта. Он позволил Лионелю Месси переосмыслить позицию центрального нападающего. Он просто знает, что большие матчи решают большие игроки.

Креативность, которая появляется благодаря индивидуальному мастерству, важнее схемы. Гвардиола отдает должное своим игрокам и не возвышается над ними с какой-нибудь 4-3-3 или 3-5-2. Он их друг, их слуга.

Напомним, что Лам выступал под руководством Гвардиолы в «Баварии» с 2013 по 2016 год.

Ранее Гвардиола высказался о ситуации Месси в «Барселоне».

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Все комментарии
gen.v3trov
gen.v3trov
01 мая в 13:10, ред.
Месси сам изобрёл для себя позицию, которая подходит под его стиль игры, кто бы как не относился к Лео, но он великий футболист, который во время матча может оказаться на любой позиции и обострить игру своим чудовищным дриблингом или шикарной передачей с любого участка поля, месси настоящая легенда Барселоны, благодаря именно его игре у каталонцев такое количество трофеев, а месси благодаря барсе имеет столько индивидуальных наград, тот случай, когда идеально подходит игрок команде, а команда игроку
Rattlehead
Rattlehead ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
01 мая в 13:06
А если выигрывает, то в этом исключительно его заслуга, даже при отсутствии сколь-либо полезных действий.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 мая в 11:45
У Месси позиция на поле "Где хочу, там и играю - если команда проигрывает, то я не виноват"
AmIIIeR89
AmIIIeR89
01 мая в 11:22
Судя по тому, что Месси уже несколько лет не решает большие матчи, он уже не большой игрок
Баобаб
Баобаб
01 мая в 11:15
Ничего он не изобрёл, Месси завыл, что Ибра играл на позиции центрального и возомнил себя таким. Ибру в Барселоне подсидел алчный арг.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 10:50
Вот и славно!
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