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Де Лигт признался, что хотел бы стать капитаном «Ювентуса»

01 мая 2021, 11:48

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт признался, что хотел бы стать капитаном туринского клуба.

Для меня большая честь играть за «Ювентус», и я хотел бы думать, что однажды я смогу стать капитаном этого клуба.

Сейчас это не так уж и важно, потому что в команде есть как минимум четыре человека, которые играют за «Юве» много лет. Для меня важно хорошо играть, помогать команде, а затем тренер решит, кто будет капитаном. Сейчас это не самая главная моя цель.

Ранее сообщалось, что де Лигт побил достижение ван дер Варта.

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Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
01 мая в 14:07
Очень хорошая и достойная кандидатура!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
01 мая в 13:00
Роналду уговорил Де Лигта в Юву,может ещё что-то шепнёт ему. Возможно,что с Максом Юве будет порядком выше,в противном случае голландцу надо сваливать из Италии. По большому счёту,пока что СериАл не является авторитетом,что бы туда стремиться,даже наоборот,если туда попал,старайся рви п.0.пу что бы тебя увидели и купили АПЛ или Барса, Реал,Атлетико,Севилия, Псж,Бавария Дортмунд,РБ Лейпциг. Пока что игроки в Сериале не особо прогрессируют,там либо неудачники АПЛа,либо пенсионеры из того же АПЛа.
Ironigor
Ironigor
01 мая в 12:08
Я бы тоже не отказался !!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 мая в 11:48
Зачем ему это?
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