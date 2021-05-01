Де Лигт признался, что хотел бы стать капитаном «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» признался, что хотел бы стать капитаном туринского клуба.

Для меня большая честь играть за «Ювентус», и я хотел бы думать, что однажды я смогу стать капитаном этого клуба.

Сейчас это не так уж и важно, потому что в команде есть как минимум четыре человека, которые играют за «Юве» много лет. Для меня важно хорошо играть, помогать команде, а затем тренер решит, кто будет капитаном. Сейчас это не самая главная моя цель.