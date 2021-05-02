2 мая исполнилось 5 лет легендарному триумфу «Лестера» в АПЛ

Сегодня, 2 мая, «Лестер» отмечает годовщину крупнейшего достижения в истории клуба.
2 мая 2016 года «лисы» во главе с Клаудио Раньери завоевали титул чемпиона Английской Премьер-Лиги — первый в истории клуба.
«Лестер» завершил триумфальный сезон с 10-очковым отрывом (всего 81 очко) от второго места, которое занял «Арсенал».
Недавно Томас Тухель с «Челси» повторил рекорд, установленный Раньери с «Лестером».
Безусловно тактика. Раньери кстати выстраивал подобное и в "Интере" и в "Монако". Получалось, кстати очень симпатично, но явного успеха не принесло, а вот в "Лестере" наконец-то получилось. Прессинг "лис" был лучшим в АПЛ, в отборе великолепно действуют все, включая Варди и Мареза. И прежде всего Канте. Вот настоящее открытие сезона! Ну и конечно Хут, Фукс, Окадзаки вот те скромные участники триумфа, без которых его бы не состоялось.
И самое главное у "Лестера" была команда, а не сборище звезд с завышенными амбициями, которые избалованны деньгами
Безусловно тактика. Раньери кстати выстраивал подобное и в "Интере" и в "Монако". Получалось, кстати очень симпатично, но явного успеха не принесло, а вот в "Лестере" наконец-то получилось. Прессинг "лис" был лучшим в АПЛ, в отборе великолепно действуют все, включая Варди и Мареза. И прежде всего Канте. Вот настоящее открытие сезона! Ну и конечно Хут, Фукс, Окадзаки вот те скромные участники триумфа, без которых его бы не состоялось.
И самое главное у "Лестера" была команда, а не сборище звезд с завышенными амбициями, которые избалованны деньгами