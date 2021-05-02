2 мая исполнилось 5 лет легендарному триумфу «Лестера» в АПЛ

1619956683

02 мая 2021, 14:58

Сегодня, 2 мая, «Лестер» отмечает годовщину крупнейшего достижения в истории клуба.

2 мая 2016 года «лисы» во главе с Клаудио Раньери завоевали титул чемпиона Английской Премьер-Лиги — первый в истории клуба.

«Лестер» завершил триумфальный сезон с 10-очковым отрывом (всего 81 очко) от второго места, которое занял «Арсенал».

Недавно Томас Тухель с «Челси» повторил рекорд, установленный Раньери с «Лестером».