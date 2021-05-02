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2 мая исполнилось 5 лет легендарному триумфу «Лестера» в АПЛ

02 мая 2021, 14:58

Сегодня, 2 мая, «Лестер» отмечает годовщину крупнейшего достижения в истории клуба.

2 мая 2016 года «лисы» во главе с Клаудио Раньери завоевали титул чемпиона Английской Премьер-Лиги — первый в истории клуба.

«Лестер» завершил триумфальный сезон с 10-очковым отрывом (всего 81 очко) от второго места, которое занял «Арсенал».

Недавно Томас Тухель с «Челси» повторил рекорд, установленный Раньери с «Лестером».

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
02 мая в 17:37
Когда ещё что-либо подобное мы увидим и увидим ли вообще? Большие сомнения на этот счёт...
Karkaz
Karkaz
02 мая в 17:17
Как видим, правильно, что Раньери потом слили, теперь Лестер каждый год борется за ЛЧ. Хотя многие желали Лестеру неудач после увольнения. И даже потеря хозяина клуба не сильно повлияла на Лис.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
02 мая в 17:02
Пора фильм снять .
Безусловно спасибо за сказку. Заставили поверить в чудо.
DXTK
DXTK
02 мая в 16:35
а будто это только вчера было.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 мая в 16:13
Да ужж!!! Удивили тогда весь мир!!!
sv_1969
sv_1969 ответ gen.v3trov (раскрыть)
02 мая в 16:02
Канте безусловно открытие того сезона. Да и сейчас он не опускается ниже обозначенного.
swed27
swed27
02 мая в 15:49
Лестер тогда сотворил чудо
mphuZ
mphuZ
02 мая в 15:41
Уже 5 лет прошло? О_О
Верг
Верг
02 мая в 15:33, ред.
И на следующий же сезон подло слили деда, оч хорошо играя в лч и идя на последнем месте в апл
gen.v3trov
gen.v3trov
02 мая в 15:31
ДА, тот сезон провалили сезон все гранды АПЛ. "Челси" после феноменального прошлого сезона попал в такой кризис, что до сих пор оттуда не выбрался. Ван Гаал затеял масштабную перестройку "МЮ". В результате клуб не показывал стабильной игры. "МС" как мне кажется подкосила борьба на нескольких фронтах. Возможно приоритет был сделан на ЛЧ. Вот и получилось, что "Лестер" по быстрому вылетев из всех кубков, будучи крайне стабильным сумел вцепится в свой шансик лисьими острыми зубами.
Безусловно тактика. Раньери кстати выстраивал подобное и в "Интере" и в "Монако". Получалось, кстати очень симпатично, но явного успеха не принесло, а вот в "Лестере" наконец-то получилось. Прессинг "лис" был лучшим в АПЛ, в отборе великолепно действуют все, включая Варди и Мареза. И прежде всего Канте. Вот настоящее открытие сезона! Ну и конечно Хут, Фукс, Окадзаки вот те скромные участники триумфа, без которых его бы не состоялось.
И самое главное у "Лестера" была команда, а не сборище звезд с завышенными амбициями, которые избалованны деньгами
rubinovyi2
rubinovyi2
02 мая в 15:11
Да уж,не слабо зажгли,невероятно,но очевидно!
Ironigor
Ironigor
02 мая в 15:10
Запоминающийся триумф !!!
particular
particular
02 мая в 15:03, ред.
И Лестер уже не тот, и Раньери уже не с лисами, но командное достижение нашло своё место в истории АПЛ и футбола... Вопреки логики и наперекор традициям...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 15:01
Время летит быстро...
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