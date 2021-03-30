«А вы думали, что мы этот колхоз не обыграем?» Футболисты и тренеры сборной России жгут глаголом

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вчера, 20:32

Предыдущий выезд в Словакию запомнился сочной фразой Романа Николаевича.

Сегодня сборная Словакии примет сборную России в Трнаве, а предыдущая встреча между этими командами на территории Словакии состоялась осенью 2011 года в Жилине. Тогда наша команда не без труда выиграла в отборочном турнире Евро-2012, единственный гол в середине второго тайма забил Алан Дзагоев, а Роман Широков после игры выдал запоминающуюся фразу. Накануне новой гостевой встречи против словаков вспоминаем слова представителей сборной России, которые трудно повторить, но невозможно забыть.

Роман Широков, после отборочного матча Евро-2012 Словакия — Россия (0:1):

Вы нас вообще за кого считаете? Думали, мы сюда приехали и этот колхоз не обыграем?

Следующим соперником сборной России была Андорра, и Роман Широков добавил, что «тот колхоз еще хуже», заявив, что потерять очки в матче с Андоррой «нереально». Выступавший в России словак Ян Дюрица посчитал выпад вице-капитана сборной России оскорбительным, а когда узнал, что Широков родом из Подмосковья, попросил сообщить тому, что «он тоже из деревни». Роман не растерялся и пригласил Дюрицу в Дедовск, пообещал рассказать о колхозах, провести экскурсию и даже показать место, в котором остановили немцев.

Андрей Аршавин, после поражения от Греции (0:1) и вылета сборной России с Евро-2012:

То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы.

Судя по всему, эта фраза была вырвана из контекста, и Аршавин обращался не ко всем болельщикам сборной России, а к одному высокопоставленному болельщику на «вы», но получилось так, как получилось. С тех пор наши ожидания — это всегда наши проблемы.

Гус Хиддинк о Романе Павлюченко на тренировке перед матчем отборочного турнира Евро-2008 против Англии (2:1):

Павлюк, где твоя подушка? Когда же ты проснешься, Спящий Гигант?

Гус Хиддинк после победы над Англией и дубля Романа Павлюченко:

Спящий Гигант пробудился!

В том самом матче Роман Павлюченко проснулся так, что поставил на уши всю страну! Сборная России принимала англичан в решающем матче отборочного турнира Евро-2008, и после гола Уэйна Руни показалось, что не видать нам путевки на чемпионат Европы, как своих ушей. Но на исходе часа игры Роман Павлюченко вышел на замену вместо Александра Кержакова, забил два мяча и обеспечил сборной России волевую победу. С тех пор прозвище «Спящий Гигант» приклеилось к Павлюченко, хотя позже он признавался, что эта кличка раздражала его с первого дня.

Константин Зырянов, после победы в матче отборочного турнира Евро-2008 над Англией (2:1):

Все в наших руках? Ну да, ну да… Вот так по-нашему скажу: теперь главное — не обоср*ться бы в Израиле.

Константин Зырянов, после поражения в матче отборочного турнира Евро-2008 от Израиля (1:2):

Мы просто-напросто обоср*лись, вот и всё.

Константин Зырянов предупреждал после эмоциональной победы над сборной Англии в «Лужниках» и как в воду глядел. Комментарий после поражения в Израиле закрывает эту арку. А краткость — по-прежнему сестра таланта!

Андрей Аршавин о победе сборной России над Нидерландами на Евро-2008 (3:1):

Один талантливый голландец обыграл одиннадцать голландцев.

Победа над Голландией в четвертьфинале Евро-2008 — ярчайшая в новейшей истории сборной России. Андрей Аршавин был очень хорош на поле, но главным творцом назвал Гуса Хиддинка.

Леонид Слуцкий, после неудачного выступления со сборной России на Евро-2016:

Россия — нефутбольная страна.

Было очень много споров на эту тему. А действительно, футбольная ли у нас страна?

Владимир Быстров, после поражения в составе молодежной сборной России от Дании в стыковом матче Евро-2006 (1:3):

Куда смотрит наше руководство? Где все? Как можно назначить судью-скандинава, который, можно сказать, с Дании?

Легендарное выступление Володьки Быстрова после матча, в котором ирландский рефери Алан Келли показал россиянам пять красных карточек: Быстров, Жирков, Черногаев и Бухаров были удалены с поля, а Самедов — со скамейки запасных. Ирландия мгновенно переместилась в Скандинавию, можно сказать, в Данию.

Артём Дзюба, перед серией пенальти четвертьфинального матча со сборной Хорватии (2:2) на ЧМ -2018:

Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас!

Мотивационная речь Артёма Дзюбы перед серией пенальти была запечатлена камерой-пауком. Увы, «парни» не смогли в полной мере насладиться моментом и упустили шанс вывести сборную России в полуфинал чемпионата мира.

Виталий Мутко, речь во время презентации заявки России на проведение ЧМ -2018:

Диар президент Блаттер, коллегз оф зе экзекьютив комити! Лет ми спик фром май харт ин инглиш…

Вадим Евсеев, после победы над сборной Уэльса в выездном стыковом матче Евро-2004 (1:0):

Х** вам! Х** вам!

Самая емкая, самая характерная и самая русская цитата в истории российского футбола. В том матче в Кардиффе 70 тысяч болельщиков свистели, как только мяч оказывался у Евсеева (в московском матче Вадим посмел пару раз жестко сыграть против местного героя — Райана Гиггза), а позже стало известно, что футболист был на эмоциональном взводе из-за того, что его дочь перенесла сложную операцию на сердце. Евсеев забил победный гол в ворота валлийцев, а после финального свистка, ознаменовавшего выход сборной России на чемпионат Европы, выплеснул все, что накипело. Для этого хватило шести букв и восклицательного знака.