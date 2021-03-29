Чехия, Словакия и Чехословакия. Спутники больших побед и ярких разочарований отечественного футбола

1617042694

вчера, 21:31

Углубляемся в историю накануне матча против Словакии.

Накануне матча против сборной Словении «Соккер.ру» рассказывал о непростых отношениях сборной России с балканскими сборными — Югославией и ее многочисленными «дочками». После победы над словенцами в Сочи сборная России выровняла баланс личных встреч с этим соперником в официальных матчах.

На очереди сборная Словакии, с которой у нас пока отрицательный баланс, если не принимать во внимание товарищеские встречи. Поговорим не только о футбольном соперничестве со Словакией, но и о встречах с их ближайшими соседями, с которыми словаки несколько десятилетий прожили в одном государстве. С него и начнем.

СССР vs Чехословакия = 7 побед, 4 ничьих, 3 поражения

Результаты матчей с Чехословакией: 2:1, 3:1, 3:0*, 2:1, 3:2*, 0:3*, 0:1, 2:2, 0:2*, 2:2*, 3:0, 2:0*, 1:1*, 1:1.

*здесь и далее так обозначены результаты официальных матчей.

Сборная СССР регулярно сходилась с командой Чехословакии на футбольных полях. Самая первая встреча была товарищеской и состоялась в Праге в 1958 году, где на гол легендарного Йозефа Масопуста, который через четыре года выиграет свой «Золотой мяч», ответили Ворошилов и Войнов. В следующем году принимали чехословацкую дружину в Москве и выиграли еще увереннее — 3:1.

Любопытно, что СССР и Чехословакия встречались три года подряд — в 1958-м, 1959-м и 1960-м, когда был сыгран самый важный для нас матч против этого соперника. То был полуфинал чемпионата Европы на марсельском «Велодроме», где сборная СССР забила в ворота Чехословакии три безответных мяча (дубль Валентина Иванова и гол Виктора Понедельника). Через четыре дня команда Гавриила Качалина выиграет в Париже у Югославии и выиграет первый в истории Евро.

Чехословакия тоже станет чемпионом Европы: 16 лет спустя Антонин Паненка в финальном матче против ФРГ забьет решающий пенальти в серии ударом, который впоследствии назовут его именем. На пути к своему успеху чехословацкие футболисты обыграли сборную СССР : в четвертьфинале, который тогда еще не был частью финального турнира, команда Валерия Лобановского дважды отыгрывалась в Киеве — 2:2, а в Братиславе уступила 0:2.

Главным героем противостояния с СССР стал Йозеф Модер, забивший 3 из 4 голов Чехословакии, а точку поставил Антонин Паненка. Кстати, Паненка — чех, уроженец Праги, а Модер появился на свет в словацком местечке Тврдошовце, а по происхождению и вовсе является венгром. После памятных встреч 1976 года СССР и Чехословакия сошлись в отборе ЧМ -1982. Советской командой руководил Константин Бесков, под его руководством была добыта победа в Тбилиси (2:0) и ничья в Братиславе (1:1).

Россия vs Чехия = 2 победы, 1 ничья, 1 поражение

Результаты матчей с Чехией: 3:3*, 4:1*, 1:2, 5:1.

Первый матч между Россией и Чехией получился по-настоящему огненным. Угодившая в «группу смерти» на Евро-1996 команда Олега Романцева подошла к третьему туру группового этапа с нулем очков после поражений от Италии и Германии. Оставалось только громко хлопнуть дверью в матче с Чехией, но вместо этого к середине первого тайма россияне проигрывали 0:2.

Зато во втором тайме на поле была команда, за которую хотелось болеть: Мостовой, Тетрадзе и Бесчастных перевернули ход встречи своими голами. Это могла быть волевая победа, если бы не Владимир Шмицер, забивший важнейший для чехов гол — 3:3. В результате наши соперники опередили итальянцев и вышли из группы, а впоследствии добрались до финала, где вели в счете и уступили только после «Золотого гола» Оливера Бирхоффа в овертайме.

16 лет спустя Россия и Чехия сошлись уже в первом туре Евро-2012, и команда Дика Адвоката вселила во всех надежду крупной победой над неслабой командой с Петром Чехом в воротах — 4:1. Вот только чехи все равно вышли в плей-офф с первого места, а мы остались третьими после ничьей с Польшей и поражения от Греции.

С тех пор играем против Чехии только товарищеские матчи. Накануне Евро-2016 команда Леонида Слуцкого проиграла чехам, пропустив поздний гол от Томаша Нецида, а вот в 2018-м сборная России уже под руководством Станислава Черчесова разгромила чешскую дружину в Ростове-на-Дону со счетом 5:1. Вы только посмотрите на авторов голов: Ионов оформил дубль, по разу отличились Заболотный, Ерохин и Полоз.

Россия vs Словакия = 3 победы, 3 ничьи, 3 поражения

Результаты матчей со Словакией: 2:1, 1:2, 1:1, 1:1*, 0:0*, 0:1*, 1:0*, 1:0, 1:2*.

В первом матче против Словакии голы Пятницкого и Цымбаларя обеспечили сборной России под началом Павла Садырина волевую победу, но если смотреть только на официальные встречи, то у нас лишь одна победа в пяти играх. Это случилось в отборочном турнире Евро-2012. После минимального успеха в Жилине с голом Алана Дзагоева в середине второго тайма Роман Широков не стеснялся в выражениях:

Вы думали, мы сюда приехали — и этот колхоз не обыграем?!