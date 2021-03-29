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Чехия, Словакия и Чехословакия. Спутники больших побед и ярких разочарований отечественного футбола

вчера, 21:31
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Углубляемся в историю накануне матча против Словакии.

Накануне матча против сборной Словении «Соккер.ру» рассказывал о непростых отношениях сборной России с балканскими сборными — Югославией и ее многочисленными «дочками». После победы над словенцами в Сочи сборная России выровняла баланс личных встреч с этим соперником в официальных матчах.

На очереди сборная Словакии, с которой у нас пока отрицательный баланс, если не принимать во внимание товарищеские встречи. Поговорим не только о футбольном соперничестве со Словакией, но и о встречах с их ближайшими соседями, с которыми словаки несколько десятилетий прожили в одном государстве. С него и начнем.

СССР vs Чехословакия = 7 побед, 4 ничьих, 3 поражения

Результаты матчей с Чехословакией: 2:1, 3:1, 3:0*, 2:1, 3:2*, 0:3*, 0:1, 2:2, 0:2*, 2:2*, 3:0, 2:0*, 1:1*, 1:1.

*здесь и далее так обозначены результаты официальных матчей.

Сборная СССР регулярно сходилась с командой Чехословакии на футбольных полях. Самая первая встреча была товарищеской и состоялась в Праге в 1958 году, где на гол легендарного Йозефа Масопуста, который через четыре года выиграет свой «Золотой мяч», ответили Ворошилов и Войнов. В следующем году принимали чехословацкую дружину в Москве и выиграли еще увереннее — 3:1.

Любопытно, что СССР и Чехословакия встречались три года подряд — в 1958-м, 1959-м и 1960-м, когда был сыгран самый важный для нас матч против этого соперника. То был полуфинал чемпионата Европы на марсельском «Велодроме», где сборная СССР забила в ворота Чехословакии три безответных мяча (дубль Валентина Иванова и гол Виктора Понедельника). Через четыре дня команда Гавриила Качалина выиграет в Париже у Югославии и выиграет первый в истории Евро.

Чехословакия тоже станет чемпионом Европы: 16 лет спустя Антонин Паненка в финальном матче против ФРГ забьет решающий пенальти в серии ударом, который впоследствии назовут его именем. На пути к своему успеху чехословацкие футболисты обыграли сборную СССР: в четвертьфинале, который тогда еще не был частью финального турнира, команда Валерия Лобановского дважды отыгрывалась в Киеве — 2:2, а в Братиславе уступила 0:2.

Главным героем противостояния с СССР стал Йозеф Модер, забивший 3 из 4 голов Чехословакии, а точку поставил Антонин Паненка. Кстати, Паненка — чех, уроженец Праги, а Модер появился на свет в словацком местечке Тврдошовце, а по происхождению и вовсе является венгром. После памятных встреч 1976 года СССР и Чехословакия сошлись в отборе ЧМ-1982. Советской командой руководил Константин Бесков, под его руководством была добыта победа в Тбилиси (2:0) и ничья в Братиславе (1:1).

Россия vs Чехия = 2 победы, 1 ничья, 1 поражение

Результаты матчей с Чехией: 3:3*, 4:1*, 1:2, 5:1.

Первый матч между Россией и Чехией получился по-настоящему огненным. Угодившая в «группу смерти» на Евро-1996 команда Олега Романцева подошла к третьему туру группового этапа с нулем очков после поражений от Италии и Германии. Оставалось только громко хлопнуть дверью в матче с Чехией, но вместо этого к середине первого тайма россияне проигрывали 0:2.

Зато во втором тайме на поле была команда, за которую хотелось болеть: Мостовой, Тетрадзе и Бесчастных перевернули ход встречи своими голами. Это могла быть волевая победа, если бы не Владимир Шмицер, забивший важнейший для чехов гол — 3:3. В результате наши соперники опередили итальянцев и вышли из группы, а впоследствии добрались до финала, где вели в счете и уступили только после «Золотого гола» Оливера Бирхоффа в овертайме.

16 лет спустя Россия и Чехия сошлись уже в первом туре Евро-2012, и команда Дика Адвоката вселила во всех надежду крупной победой над неслабой командой с Петром Чехом в воротах — 4:1. Вот только чехи все равно вышли в плей-офф с первого места, а мы остались третьими после ничьей с Польшей и поражения от Греции.

С тех пор играем против Чехии только товарищеские матчи. Накануне Евро-2016 команда Леонида Слуцкого проиграла чехам, пропустив поздний гол от Томаша Нецида, а вот в 2018-м сборная России уже под руководством Станислава Черчесова разгромила чешскую дружину в Ростове-на-Дону со счетом 5:1. Вы только посмотрите на авторов голов: Ионов оформил дубль, по разу отличились Заболотный, Ерохин и Полоз.

Россия vs Словакия = 3 победы, 3 ничьи, 3 поражения

Результаты матчей со Словакией: 2:1, 1:2, 1:1, 1:1*, 0:0*, 0:1*, 1:0*, 1:0, 1:2*.

В первом матче против Словакии голы Пятницкого и Цымбаларя обеспечили сборной России под началом Павла Садырина волевую победу, но если смотреть только на официальные встречи, то у нас лишь одна победа в пяти играх. Это случилось в отборочном турнире Евро-2012. После минимального успеха в Жилине с голом Алана Дзагоева в середине второго тайма Роман Широков не стеснялся в выражениях:

Вы думали, мы сюда приехали — и этот колхоз не обыграем?!

Этот самый «колхоз» нанес сборной России поражение в Москве в первом круге, а за несколько лет до этого не упустил нашу команду на ЧМ-2006, в том отборочном цикле было две ничьих — 1:1 дома и 0:0 в гостях, словаков пытались обыграть Георгий Ярцев и Юрий Сёмин. Безуспешно. Совсем мало радости было от последней встречи со сборной Словакии, которая нанесла нам поражение в рамках Евро-2016 — 1:2 в Лилле.

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амурец
амурец
сегодня в 02:20
хорошая статья познавательная
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 00:30
Молодёжный евро 2006
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:41
Спасибо за статью.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 23:16
я ставлю пятерку за статью, если тема не касается, не интересна- не читаю. Знаете в триэсерии были такие расклады и отчеты " Мы получили столько литров молока, тонн мяса, построили столько то дорог. Это позволило нам обогнать капиталистические страны." вот так примерно и здесь. Тогда была другая психология. Другое воспитание. Другой уровень интеллекта. Обратите внимание на слово "психология". Раньше фанатично играли за "страну советов". потом поняли, что играют не за "страну советов2, за пятые точки партийных секретарей. Сейчас играют преимущественно за деньги, кто-то прикрывается патриотизмом, но играет за деньги. Но что интересно. ЧВАНСТВО. Что тогда, что сейчас осталось в футболе и спорте. идет эта тема не из спорта. От воспитания и интеллекта, от возраста. Но высокомерие неистребимо. Показать, что одни лучше другие "неполноценее". По-моему это неистребимо. Хорошо, если я не прав и дело только в любви к футболу.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 21:44
Ох, такие надежды были после победы над чехами) А потом 2 матча с планомерно падающим качеством игры и "ваши ожидания - ваши проблемы"
shlomo
shlomo
вчера в 21:33
Спасибо за статью....
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