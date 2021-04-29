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Зал славы АПЛ: первопроходцы Ширер и Анри, забаненный Гиггз и 23 претендента

вчера, 15:41
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Терри Джон
Терри Джон
Защитник
Джеррард Стивен
Джеррард Стивен
Полузащитник
Анри Тьерри
Анри Тьерри
Нападающий
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Каждое имя овеяно легендами, все заслужили почетное право!

Еще в прошлом году стало известно, что английская Премьер-Лига собирается открыть «Зал славы» для выдающихся игроков, оставивших глубокий след в истории турнира. Из-за пандемии замечательную инициативу пришлось отложить, но в апреле 2021-го знаменательное событие состоялось, два футболиста уже включены в Зал славы, а еще шестеро войдут в него в этом году.

В Зал славы будут включаться футболисты, уже завершившие свои футбольные карьеры, предполагается, что попадание в эту «Аллею звезд» станет наивысшей индивидуальной наградой английского футбола. Рассматриваются достижения только в рамках созданной в 1992 году Премьер-Лиги, карьерные заслуги за пределами АПЛ приниматься в расчет не будут. Встречайте первых «жителей» Зала славы!

Первопроходцы. Боссы АПЛ выбрали Алана Ширера и Тьерри Анри

Первых лауреатов выбрали руководители английской Премьер-Лиги, они прошли в Зал славы в обход народного голосования, впрочем, Ширер и Анри — настолько очевидные легенды АПЛ, что их бы и так выбрали в первом же туре голосования. Алан является лучшим бомбардиром в истории турнира, на его счету 260 голов.

Французский форвард был олицетворением тонкого футбольного изящества и сверхуспешного периода в истории лондонского «Арсенала», с которым Тьерри выиграл два чемпионских титула в начале XXI века, в том числе стал частью команды «Непобедимых» в сезоне 2003/04. У Анри 175 голов в 258 матчах АПЛ (шестое место в историческом списке бомбардиров).

Гиггз-скандал. Райан не попадает в Зал славы по нефутбольным причинам

Внимательные любители АПЛ сразу обратили внимание на дичайшую несправедливость — отсутствие Райана Гиггза в числе претендентов на включение в Зал славы. Валлиец провел в Премьер-Лиге 632 матча (второй показатель после Гарета Бэрри), он является лидером всех времен по результативным передачам (161 ассист), но важнее всего, что Гиггз — самый титулованный футболист в истории АПЛ, на счету бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» 13 чемпионских титулов. Столько нет больше ни у кого. Казалось бы, должен быть первым в Зале славы, но Райана нет среди 25 футболистов, которые уже попали (Ширер + Анри) и еще могут попасть в число избранных в этом году.

По данным английской прессы, Райан Гиггз должен был войти в Зал славы как один из кандидатов от Премьер-Лиги, но в последний момент валлийца решено было заменить на Тьерри Анри. Причина — продолжающееся судебное разбирательство, еще осенью Райан был задержан по подозрению в нападении на свою девушку и ее 20-летнюю сестру. Гиггз не собирается признавать себя виновным, но дела у него идут не лучшим образом. Уже известно, что из-за судебного процесса Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на Евро-2020.

Источник из окружения Гиггза сообщил, что Райан был шокирован тем, как с ним обошлись (экс-футболист был в курсе, что должен был попасть в Зал славы вместе с Аланом Ширером, а потом был уведомлен об изменении этого решения). Не оказалось Райана и в числе 23 футболистов, из числа которых посредством голосования отберут шестерых лауреатов для включения в Зал славы в 2021 году. Здесь мы сталкиваемся с тонкой моральной дилеммой, на которую нет однозначного вопроса. Должны ли события в личной жизни влиять на оценку футбольных заслуг?

Следующими в Зал славы войдут 6 из этих 23 футболистов

Претенденты: Тони Адамс, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Сол Кэмпбелл, Эрик Кантона, Рио Фердинанд, Лес Фердинанд, Энди Коул, Эшли Коул, Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Робби Фаулер, Рой Кин, Мэттью Ле Тиссье, Майкл Оуэн, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Джон Терри, Робин ван Перси, Неманья Видич, Патрик Виейра, Иан Райт.

Что ни имя — то большая величина, причем список вышел достаточно сбалансированным, ведь здесь присутствуют футболисты разных клубов, великие чемпионы и блестящие «неудачники», плейбои и работяги, люди с безупречной репутацией и хулиганы. К числу последних, несомненно, относится Эрик Кантона, который на днях в свойственной манере прокомментировал памятный эпизод 1995 года, когда он атаковал болельщика «Кристал Пэлас» Мэттью Симмонса приемом из кунг-фу:

Жаль, что я не ударил его еще сильнее. Меня дисквалифицировали на девять месяцев. Они хотели сделать из меня пример.

Видимо, необязательно быть «хорошим парнем» по всем статьям, чтобы войти в Зал славы. Ну или нужно быть Королем Эриком. В любом случае Гиггз не единственный, кого составители списка претендентов «забыли». В данном случае это ирония, ведь случай Райана особенный, его игнорирование — осознанное решение. Но как могло не оказаться в числе номинантов Гарета Бэрри? Это такая шутка?

653 — вот цифра, которая не позволяет проигнорировать Барри. 653 матча в английской Премьер-Лиге сыграл этот полузащитник за 22 сезона, Гарет опережает «вечного» Райана Гиггза на три десятка матчей, а его даже не номинировали. Здесь есть о чем подумать и чем возмутиться, не так ли? С другой стороны, богатство списка вызывает ностальгию.

Какие имена! Каждый найдет любимчика, даже если не имеет личного фаворита среди клубов АПЛ. Вот как можно не восторгаться мастерством Денниса Бергкампа? Голландец мог стоять на поле 89 минут и 59 секунд, а потом за последние мгновения матча все перевернуть. Футбол стал массовым искусством благодаря АПЛ – это очевидно каждому, кто помнит и старые матчи, и видит новые.

Шмейхель или Фаулер, Скоулз или Терри, Видич или один из многочисленных Коулов – все эти люди поменяли отношение большого мира к большому футболу. И поскольку футбол на пороге еще одной перемены – в сторону «Диснея», то старая «корпоративность» АПЛ, против которой бастовали на стыке 80-х и 90-х фанаты, спустя тридцать лет кажется ламповой, милой и щемящей. Футбол на грани веков в Англии был чудесным, и классно, что теперь есть «Зал славы АПЛ».

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Нази (раскрыть)
сегодня в 09:44
Согласен, тоже возмущен, как будто одни полевые игроки играют
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 09:44
Где Ван Дер Сар? Один из творцов успеха того легендарного МЮ? Всего один воротчик в претендентах
BDA8181
BDA8181
сегодня в 00:26
Обсурд. Гиггз должен был быть первым в зале АПЛ. Тут я честно говоря в шоке от АПЛ.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:33
Гиггз обязан быть в списке. Политика - грязная штука.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Нази (раскрыть)
вчера в 20:35
Девиду Симону не забудут четвертьфинал чемпионата мира против Бразилии. Поэтому не включили.
Нази
Нази
вчера в 20:32
Оуэн следующий мало кто имеет Золотой мяч! Удевляет другое... Всего один вратарь. Как же Девид Симан, Петр Чех, Эдвин Вандер Сар. Даже Девид Джеймс с Полом Робинсоном могли войти
kyxy
kyxy ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
вчера в 19:10
На счёт Гиггза перестраховаться решили, вдруг виновен. а тенденции ныне такие, что лучше дождаться решения суда
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:23
Против Анри особо ничего не имею, но есть, скажем так, более достойные кандидаты, чем он. Не знаю, сколько там мест нарезали на этот зал, но во 2-ю десятку Анри должен бы войти с его аж двумя (подумать только!) титулами. Если быть объективным и без клубных пристрастий, то там вместо него должны быть известные представители совсем других клубов (не буду называть, все их знают). Думаю, многие со мной согласятся (из тех, кто помнит, что к чему).
Геннадий Ковин
Геннадий Ковин
вчера в 17:34, ред.
Скоулз (и остальные из класса 92 Юнайтед), Стиви Джи, Лэмпард
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:33
Так там в правилах игрок должен завершись карьеру год назад. Поэтому нету Руни, а Роналду еще карьеру завершать не собирается, но у него пока нету 200 игр в АПЛ чтобы сюда включать.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 17:29
Позор что Гиггза не включили. Еще не доказана его вина, глядя на дикие решения в Голливуде по отношению к актёрам решили так же. А потом не удивлюсь если это клевета как Э. Херд наговорила на Деппа.
DXTK
DXTK
вчера в 17:29
Вот вы говорите Гиггз, Бэрри....а вас не удивляет что нету Пеналды ? вот вам и лучший футболист по мнению, который везде и всюду играл...... правильно симулянтам не место в зале славы АПЛ.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 17:08
поскольку это зал славы Английской лиги, я бы выбрал Тони Адамса, Майкла Оуэна,
Еще игроков Блекберна. Кого бы я вычеркнул-Дрогба. В первую очередь Дрогба.
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:06
Ширер конечно не обсуждается, а кандидатура Анри на фоне кандидатуры Кантоны меркнет.
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:03
Они открывают зал славы 🏆🏅 или "зал у кого нет проблем с законом"?!
Конечно будет обидно🥺🥴
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