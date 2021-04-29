Зал славы АПЛ: первопроходцы Ширер и Анри, забаненный Гиггз и 23 претендента

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вчера, 15:41

Каждое имя овеяно легендами, все заслужили почетное право!

Еще в прошлом году стало известно, что английская Премьер-Лига собирается открыть «Зал славы» для выдающихся игроков, оставивших глубокий след в истории турнира. Из-за пандемии замечательную инициативу пришлось отложить, но в апреле 2021-го знаменательное событие состоялось, два футболиста уже включены в Зал славы, а еще шестеро войдут в него в этом году.

В Зал славы будут включаться футболисты, уже завершившие свои футбольные карьеры, предполагается, что попадание в эту «Аллею звезд» станет наивысшей индивидуальной наградой английского футбола. Рассматриваются достижения только в рамках созданной в 1992 году Премьер-Лиги, карьерные заслуги за пределами АПЛ приниматься в расчет не будут. Встречайте первых «жителей» Зала славы!

Первопроходцы. Боссы АПЛ выбрали Алана Ширера и Тьерри Анри

Первых лауреатов выбрали руководители английской Премьер-Лиги, они прошли в Зал славы в обход народного голосования, впрочем, Ширер и Анри — настолько очевидные легенды АПЛ , что их бы и так выбрали в первом же туре голосования. Алан является лучшим бомбардиром в истории турнира, на его счету 260 голов.

Французский форвард был олицетворением тонкого футбольного изящества и сверхуспешного периода в истории лондонского «Арсенала», с которым Тьерри выиграл два чемпионских титула в начале XXI века, в том числе стал частью команды «Непобедимых» в сезоне 2003/04. У Анри 175 голов в 258 матчах АПЛ (шестое место в историческом списке бомбардиров).

Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history



We’re delighted to announce Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV — Premier League (@premierleague) April 26, 2021

Гиггз-скандал. Райан не попадает в Зал славы по нефутбольным причинам

Внимательные любители АПЛ сразу обратили внимание на дичайшую несправедливость — отсутствие Райана Гиггза в числе претендентов на включение в Зал славы. Валлиец провел в Премьер-Лиге 632 матча (второй показатель после Гарета Бэрри), он является лидером всех времен по результативным передачам (161 ассист), но важнее всего, что Гиггз — самый титулованный футболист в истории АПЛ , на счету бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» 13 чемпионских титулов. Столько нет больше ни у кого. Казалось бы, должен быть первым в Зале славы, но Райана нет среди 25 футболистов, которые уже попали (Ширер + Анри) и еще могут попасть в число избранных в этом году.

По данным английской прессы, Райан Гиггз должен был войти в Зал славы как один из кандидатов от Премьер-Лиги, но в последний момент валлийца решено было заменить на Тьерри Анри. Причина — продолжающееся судебное разбирательство, еще осенью Райан был задержан по подозрению в нападении на свою девушку и ее 20-летнюю сестру. Гиггз не собирается признавать себя виновным, но дела у него идут не лучшим образом. Уже известно, что из-за судебного процесса Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на Евро-2020.

Источник из окружения Гиггза сообщил, что Райан был шокирован тем, как с ним обошлись (экс-футболист был в курсе, что должен был попасть в Зал славы вместе с Аланом Ширером, а потом был уведомлен об изменении этого решения). Не оказалось Райана и в числе 23 футболистов, из числа которых посредством голосования отберут шестерых лауреатов для включения в Зал славы в 2021 году. Здесь мы сталкиваемся с тонкой моральной дилеммой, на которую нет однозначного вопроса. Должны ли события в личной жизни влиять на оценку футбольных заслуг?

Следующими в Зал славы войдут 6 из этих 23 футболистов

Претенденты: Тони Адамс, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Сол Кэмпбелл, Эрик Кантона, Рио Фердинанд, Лес Фердинанд, Энди Коул, Эшли Коул, Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Робби Фаулер, Рой Кин, Мэттью Ле Тиссье, Майкл Оуэн, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Джон Терри, Робин ван Перси, Неманья Видич, Патрик Виейра, Иан Райт.

Что ни имя — то большая величина, причем список вышел достаточно сбалансированным, ведь здесь присутствуют футболисты разных клубов, великие чемпионы и блестящие «неудачники», плейбои и работяги, люди с безупречной репутацией и хулиганы. К числу последних, несомненно, относится Эрик Кантона, который на днях в свойственной манере прокомментировал памятный эпизод 1995 года, когда он атаковал болельщика «Кристал Пэлас» Мэттью Симмонса приемом из кунг-фу:

Жаль, что я не ударил его еще сильнее. Меня дисквалифицировали на девять месяцев. Они хотели сделать из меня пример.

Видимо, необязательно быть «хорошим парнем» по всем статьям, чтобы войти в Зал славы. Ну или нужно быть Королем Эриком. В любом случае Гиггз не единственный, кого составители списка претендентов «забыли». В данном случае это ирония, ведь случай Райана особенный, его игнорирование — осознанное решение. Но как могло не оказаться в числе номинантов Гарета Бэрри? Это такая шутка?

653 — вот цифра, которая не позволяет проигнорировать Барри. 653 матча в английской Премьер-Лиге сыграл этот полузащитник за 22 сезона, Гарет опережает «вечного» Райана Гиггза на три десятка матчей, а его даже не номинировали. Здесь есть о чем подумать и чем возмутиться, не так ли? С другой стороны, богатство списка вызывает ностальгию.

Какие имена! Каждый найдет любимчика, даже если не имеет личного фаворита среди клубов АПЛ . Вот как можно не восторгаться мастерством Денниса Бергкампа? Голландец мог стоять на поле 89 минут и 59 секунд, а потом за последние мгновения матча все перевернуть. Футбол стал массовым искусством благодаря АПЛ – это очевидно каждому, кто помнит и старые матчи, и видит новые.