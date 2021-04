Зал славы АПЛ: первопроходцы Ширер и Анри, забаненный Гиггз и 23 претендента

Каждое имя овеяно легендами, все заслужили почетное право!

Еще в прошлом году стало известно, что английская Премьер-Лига собирается открыть «Зал славы» для выдающихся игроков, оставивших глубокий след в истории турнира. Из-за пандемии замечательную инициативу пришлось отложить, но в апреле 2021-го знаменательное событие состоялось, два футболиста уже включены в Зал славы, а еще шестеро войдут в него в этом году.

В Зал славы будут включаться футболисты, уже завершившие свои футбольные карьеры, предполагается, что попадание в эту «Аллею звезд» станет наивысшей индивидуальной наградой английского футбола. Рассматриваются достижения только в рамках созданной в 1992 году Премьер-Лиги, карьерные заслуги за пределами АПЛ приниматься в расчет не будут. Встречайте первых «жителей» Зала славы!

Первопроходцы. Боссы АПЛ выбрали Алана Ширера и Тьерри Анри

Первых лауреатов выбрали руководители английской Премьер-Лиги, они прошли в Зал славы в обход народного голосования, впрочем, Ширер и Анри — настолько очевидные легенды АПЛ , что их бы и так выбрали в первом же туре голосования. Алан является лучшим бомбардиром в истории турнира, на его счету 260 голов.

Французский форвард был олицетворением тонкого футбольного изящества и сверхуспешного периода в истории лондонского «Арсенала», с которым Тьерри выиграл два чемпионских титула в начале XXI века, в том числе стал частью команды «Непобедимых» в сезоне 2003/04. У Анри 175 голов в 258 матчах АПЛ (шестое место в историческом списке бомбардиров).

Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history



We’re delighted to announce Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV