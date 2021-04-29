Сульшер тренирует, Роналду ещё играет. Нашлись все участники культового матча МЮ — «Рома»

Они создавали незабываемый вечер на «Олд Траффорд».
Судьба и жребий свели «Манчестер Юнайтед» и «Рому» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2006/07, и первый матч в Риме завершился победой хозяев со счетом 2:1. Команда сэра Алекса Фергюсона оставалась фаворитом пары, и камбэка манкунианцев на «Олд Траффорд» ждали, но никто не мог предположить, что он получится таким убийственным. Победившая за неделю до этого «Рома» пропустила три мяча за первые 19 минут игры, а итоговый счет зафиксировал подавляющее преимущество МЮ — 7:1. Только Даниэле Де Росси сумел ответить на голы Майкла Кэррика, Криштиану Роналду (эти двое оформили дубли), Алана Смита, Уэйна Руни, а уже после гола престижа «волков» окончательный счет установил Патрис Эвра.
🗣 Solskjær on Manchester United beating AS Roma 7-1: "That night was magical. Alan Smith was excellent, we showed what United can do. We want a performance like this again! #mufc pic.twitter.com/Ya4vIIJPlw— OldTraffordFaithful (@OTFaithful) April 28, 2021
«Манчестер Юнайтед»
Эдвин ван дер Сар (Нидерланды, 50 лет). Уже 4.5 года занимает должность генерального директора «Аякса». И судя по всему, неплохо справляется.
Уэс Браун (Англия, 41 год). Наслаждается жизнью вне футбола, постоянный эксперт портала TalkSport.
Рио Фердинанд (Англия, 42 года). Эксперт телеканала BT Sports и ярый ненавистник VAR.
Габриэль Хайнце (Аргентина, 43 года). Главный тренер клуба МЛС «Атланта Юнайтед».
Джон О'Ши (Ирландия, 39 лет). Два года назад завершил карьеру в «Рединге» и остался в этом клубе на должности тренера по развитию техники. Также входит в тренерский штаб молодежной сборной Ирландии.
Патрис Эвра (Франция, 39 лет). Гениальный бездельник и пока что непризнанный актер. «Инстаграм» Патриса Эвра — безотказный способ поднять себе настроение.
Даррен Флетчер (Шотландия, 37 лет). Один из помощников Оле-Гуннара Сульшера в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед».
Райан Гиггз (Уэльс, 47). С 2018 года занимает должность главного тренера сборной Уэльса, но сейчас отстранен от руководства командой из-за судебного разбирательства, в результате которого Райан может отправиться за решетку на 5 лет.
Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия, 48 лет). Главный тренер «Манчестер Юнайтед», который может рассказать своим подопечным, как надо играть против «Ромы».
Майкл Кэррик (Англия, 39 лет). Еще один ассистент главного тренера МЮ.
Киран Ричардсон (Англия, 36 лет). Уже почти 5 лет, как повесил бутсы на гвоздь и наслаждается жизнью. По футболу «Лорд Высокомерный» совсем не скучает.
Криштиану Роналду (Португалия, 36 лет). Представьте себе, в ворота «Ромы» в том матче Криштиану забил свой первый и второй голы в Лиге чемпионов, а сейчас он является самым результативным игроком в истории турнира со 134 забитыми мячами. Нынешний сезон проводит в «Ювентусе» и планирует выиграть бомбардирскую гонку Серии A.
Уэйн Руни (Англия, 35 лет). Главный тренер клуба Чемпионшипа «Дерби Каунти».
Алан Смит (Англия, 40 лет). На протяжении полутора лет входил в тренерский штаб «Ноттс Каунти», но уже три года сидит без постоянной работы, иногда дает комментарии британским изданиям.
Алекс Фергюсон (Шотландия, 79 лет). Завершил тренерскую карьеру в 2013 году, успешно справился с последствиями инсульта и входит в совет директоров МЮ.
«Рома»
Дони (Бразилия, 41 год). В публичном пространстве не появляется, задействован в агентском бизнесе, которым управляет его брат Жоао.
Марко Кассетти (Италия, 43 года). Безработный тренер. В 2017-2019 годах входил в штаб Кристиана Пануччи в сборной Албании.
Кристиан Пануччи (Италия, 48 лет). Помогал Фабио Капелло в сборной России, а потом начал самостоятельную карьеру, возглавлял «Ливорно», «Тернану» и сборную Албании. Уже два года без работы.
Кристиан Киву (Румыния, 40 лет). Работает тренером в системе «Интера», в этом сезоне возглавляет юношескую команду «нерадзурри» U18.
Филипп Мексес (Франция, 39 лет). Пять лет назад завершил карьеру и потерялся в постфутбольной жизни.
Давид Писарро (Чили, 41 год). Играл в футбол почти до 40 лет, завершил карьеру в «Универсидад де Чили» и пока не определился с дальнейшими планами. Живет на родине.
Даниэле Де Росси (Италия, 37 лет). В 2019-м ушел из «Ромы» и осуществил свою мечту, присоединившись к «Бока Хуниорс», но травмы не дали заиграть в Аргентине. Сейчас помогает Роберто Манчини в сборной Италии.
Рикардо Фати (Сенегал, 34 года). Футболист итальянского клуба «Реджина» из Серии B.
Мансини (Бразилия, 40 лет). Подался на тренерскую стезю, правда, пока далек от золотых вершин: возглавляет команду «Вила-Нова», выступающую в четвертом бразильском дивизионе.
Стефано Окака-Чука (Италия, 31 год). Форвард «Удинезе», 3 гола в 17 матчах нынешнего сезона Серии A, а ведь тогда был молодым и подающим надежды.
Кристиан Вильхельмссон (Швеция, 41 год). Швед стал успешным предпринимателем, он директор по развитию бизнеса в компании, которая предлагает инновационные решения по строительству альтернативных видов недвижимости, в частности, плавучих дворцов.
Алеандро Рози (Италия, 33 года). Алеандро в свое время провел 99 матчей за «Рому», а сейчас продолжает футбольную карьеру в Серии C, защищает цвета «Перуджи».
Мирко Вучинич (Черногория, 37 лет). Закончил карьеру в 2017 году, последним клубом черногорца была «Аль-Джазира» из ОАЭ. После этого резко пропал с радаров.
Франческо Тотти (Италия, 44 года). Легенда «волков» повесил бутсы на гвоздь в 2017-м, после чего перешел на административную работу в родном клубе, заняв пост технического директора «Ромы». Продержался в новой ипостаси два года, после чего со скандалом покинул свое кресло и клуб, которому отдал 30 лет жизни. В прошлом году ходили слухи о возвращении Ческо в «Рому», но этого пока не произошло.
Лучано Спаллетти (Италия, 62 года). Уже два года не тренирует, но получает хорошие деньги по контракту с «Интером» (5 миллионов евро в год). Беззаботная жизнь закончится через пару месяцев, и Лучано готов возобновить активную карьеру. Возможно, примет «Наполи» или снова приедет в Россию, если возглавит «Спартак».