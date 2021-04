Сульшер тренирует, Роналду ещё играет. Нашлись все участники культового матча МЮ — «Рома»

Они создавали незабываемый вечер на «Олд Траффорд».

Судьба и жребий свели «Манчестер Юнайтед» и «Рому» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2006/07, и первый матч в Риме завершился победой хозяев со счетом 2:1. Команда сэра Алекса Фергюсона оставалась фаворитом пары, и камбэка манкунианцев на «Олд Траффорд» ждали, но никто не мог предположить, что он получится таким убийственным. Победившая за неделю до этого «Рома» пропустила три мяча за первые 19 минут игры, а итоговый счет зафиксировал подавляющее преимущество МЮ — 7:1. Только Даниэле Де Росси сумел ответить на голы Майкла Кэррика, Криштиану Роналду (эти двое оформили дубли), Алана Смита, Уэйна Руни, а уже после гола престижа «волков» окончательный счет установил Патрис Эвра.

🗣 Solskjær on Manchester United beating AS Roma 7-1: "That night was magical. Alan Smith was excellent, we showed what United can do. We want a performance like this again! #mufc pic.twitter.com/Ya4vIIJPlw