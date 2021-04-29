Сульшер тренирует, Роналду ещё играет. Нашлись все участники культового матча МЮ — «Рома»

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вчера, 20:53

Они создавали незабываемый вечер на «Олд Траффорд».

Судьба и жребий свели «Манчестер Юнайтед» и «Рому» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2006/07, и первый матч в Риме завершился победой хозяев со счетом 2:1. Команда сэра Алекса Фергюсона оставалась фаворитом пары, и камбэка манкунианцев на «Олд Траффорд» ждали, но никто не мог предположить, что он получится таким убийственным. Победившая за неделю до этого «Рома» пропустила три мяча за первые 19 минут игры, а итоговый счет зафиксировал подавляющее преимущество МЮ — 7:1. Только Даниэле Де Росси сумел ответить на голы Майкла Кэррика, Криштиану Роналду (эти двое оформили дубли), Алана Смита, Уэйна Руни, а уже после гола престижа «волков» окончательный счет установил Патрис Эвра.

🗣 Solskjær on Manchester United beating AS Roma 7-1: "That night was magical. Alan Smith was excellent, we showed what United can do. We want a performance like this again! #mufc pic.twitter.com/Ya4vIIJPlw — OldTraffordFaithful (@OTFaithful) April 28, 2021

«Манчестер Юнайтед»

Эдвин ван дер Сар (Нидерланды, 50 лет). Уже 4.5 года занимает должность генерального директора «Аякса». И судя по всему, неплохо справляется.

Уэс Браун (Англия, 41 год). Наслаждается жизнью вне футбола, постоянный эксперт портала TalkSport.

Рио Фердинанд (Англия, 42 года). Эксперт телеканала BT Sports и ярый ненавистник VAR .

Габриэль Хайнце (Аргентина, 43 года). Главный тренер клуба МЛС «Атланта Юнайтед».

Джон О'Ши (Ирландия, 39 лет). Два года назад завершил карьеру в «Рединге» и остался в этом клубе на должности тренера по развитию техники. Также входит в тренерский штаб молодежной сборной Ирландии.

Патрис Эвра (Франция, 39 лет). Гениальный бездельник и пока что непризнанный актер. «Инстаграм» Патриса Эвра — безотказный способ поднять себе настроение.

Даррен Флетчер (Шотландия, 37 лет). Один из помощников Оле-Гуннара Сульшера в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед».

Райан Гиггз (Уэльс, 47). С 2018 года занимает должность главного тренера сборной Уэльса, но сейчас отстранен от руководства командой из-за судебного разбирательства, в результате которого Райан может отправиться за решетку на 5 лет.

Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия, 48 лет). Главный тренер «Манчестер Юнайтед», который может рассказать своим подопечным, как надо играть против «Ромы».

Майкл Кэррик (Англия, 39 лет). Еще один ассистент главного тренера МЮ .

Киран Ричардсон (Англия, 36 лет). Уже почти 5 лет, как повесил бутсы на гвоздь и наслаждается жизнью. По футболу «Лорд Высокомерный» совсем не скучает.

Криштиану Роналду (Португалия, 36 лет). Представьте себе, в ворота «Ромы» в том матче Криштиану забил свой первый и второй голы в Лиге чемпионов, а сейчас он является самым результативным игроком в истории турнира со 134 забитыми мячами. Нынешний сезон проводит в «Ювентусе» и планирует выиграть бомбардирскую гонку Серии A.

Уэйн Руни (Англия, 35 лет). Главный тренер клуба Чемпионшипа «Дерби Каунти».

Алан Смит (Англия, 40 лет). На протяжении полутора лет входил в тренерский штаб «Ноттс Каунти», но уже три года сидит без постоянной работы, иногда дает комментарии британским изданиям.

Алекс Фергюсон (Шотландия, 79 лет). Завершил тренерскую карьеру в 2013 году, успешно справился с последствиями инсульта и входит в совет директоров МЮ .

«Рома»

Дони (Бразилия, 41 год). В публичном пространстве не появляется, задействован в агентском бизнесе, которым управляет его брат Жоао.

Марко Кассетти (Италия, 43 года). Безработный тренер. В 2017-2019 годах входил в штаб Кристиана Пануччи в сборной Албании.

Кристиан Пануччи (Италия, 48 лет). Помогал Фабио Капелло в сборной России, а потом начал самостоятельную карьеру, возглавлял «Ливорно», «Тернану» и сборную Албании. Уже два года без работы.

Кристиан Киву (Румыния, 40 лет). Работает тренером в системе «Интера», в этом сезоне возглавляет юношескую команду «нерадзурри» U18.

Филипп Мексес (Франция, 39 лет). Пять лет назад завершил карьеру и потерялся в постфутбольной жизни.

Давид Писарро (Чили, 41 год). Играл в футбол почти до 40 лет, завершил карьеру в «Универсидад де Чили» и пока не определился с дальнейшими планами. Живет на родине.

Даниэле Де Росси (Италия, 37 лет). В 2019-м ушел из «Ромы» и осуществил свою мечту, присоединившись к «Бока Хуниорс», но травмы не дали заиграть в Аргентине. Сейчас помогает Роберто Манчини в сборной Италии.

Рикардо Фати (Сенегал, 34 года). Футболист итальянского клуба «Реджина» из Серии B.

Мансини (Бразилия, 40 лет). Подался на тренерскую стезю, правда, пока далек от золотых вершин: возглавляет команду «Вила-Нова», выступающую в четвертом бразильском дивизионе.

Стефано Окака-Чука (Италия, 31 год). Форвард «Удинезе», 3 гола в 17 матчах нынешнего сезона Серии A, а ведь тогда был молодым и подающим надежды.

Кристиан Вильхельмссон (Швеция, 41 год). Швед стал успешным предпринимателем, он директор по развитию бизнеса в компании, которая предлагает инновационные решения по строительству альтернативных видов недвижимости, в частности, плавучих дворцов.

Алеандро Рози (Италия, 33 года). Алеандро в свое время провел 99 матчей за «Рому», а сейчас продолжает футбольную карьеру в Серии C, защищает цвета «Перуджи».

Мирко Вучинич (Черногория, 37 лет). Закончил карьеру в 2017 году, последним клубом черногорца была «Аль-Джазира» из ОАЭ . После этого резко пропал с радаров.

Франческо Тотти (Италия, 44 года). Легенда «волков» повесил бутсы на гвоздь в 2017-м, после чего перешел на административную работу в родном клубе, заняв пост технического директора «Ромы». Продержался в новой ипостаси два года, после чего со скандалом покинул свое кресло и клуб, которому отдал 30 лет жизни. В прошлом году ходили слухи о возвращении Ческо в «Рому», но этого пока не произошло.

Лучано Спаллетти (Италия, 62 года). Уже два года не тренирует, но получает хорошие деньги по контракту с «Интером» (5 миллионов евро в год). Беззаботная жизнь закончится через пару месяцев, и Лучано готов возобновить активную карьеру. Возможно, примет «Наполи» или снова приедет в Россию, если возглавит «Спартак».