Нельзя забывать Марибор. Знаковые поражения сборной и реакция на них

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вчера, 13:06

Сегодня поколениям Дзюбы и Головина надо отомстить за прокол банды Аршавина.

На заре существования у сборной России не было знаковых поражений, только неудачи и скандалы. Не выходили в плей-офф ЧМ -94 и Евро-96, но тогда не везло со жребием – оказывались в группах с полуфиналистами или финалистами.

Долгое время было ощущение, что прорыв возможен, уровень игры не был безнадежным. Достойный вылет в стыковых матчах к ЧМ -98 от Италии вписывается в картину того футбольного бытия. Успехи были, ведь Россия весной 1998 была выше Франции в рейтинге ФИФА и обыграла команду Жаке в спарринге.

А вот если искать день, когда случился исторический перелом, то это 5 сентября 1998-го. Начался отбор к Евро, команда Бышовца попала в группу к Украине и Франции.

1998 год. Украина – Россия – 3:2

Не будем повторять, как в российской прессе обзывали сборную после матча. Принципиальность имеет вес в футболе, 82 100 зрителей в Киеве вживую увидели, как команда Бышовца проиграла в скорости и технике. Можно зацепиться за пенальти, который судья Маркус Мерк не назначил в ворота Шовковского, но хозяева создали намного больше моментов. Дмитрулин, Попов, Шевченко и главный герой встречи Ребров сыграли круче, а стандарты не спасли сборную России. Учитывая, что это единственная футбольная победа в истории противостояния, знаковость матч сохранил до сих пор.

Какие выводы сделали? Хотя команда России обыграла Францию в Париже, гол имени Шевченко-Филимонова в Москве выбил из борьбы. А вот на ЧМ -2002 поехали, хотя уже без Бышовца.

2002 год. Япония – Россия – 1:0

В первом туре Титов и Карпин обыграли команду Туниса, но дальше была игра с Японией. Инамото забил единственный мяч, а в Москве на Манежной площади начались беспорядки и погромы. Милиция пыталась обвинить рекламу на экране, но это запутанная и странная трагедия. Два погибших от ножевых ранений подростка, 49 госпитализированных, 79 пострадавших. Разбили три десятка витрин, повредили более ста автомобилей, в том числе, сожженных. До 8 тысяч участников, а зачинщиков не нашли, как и убийц двух подростков.

Какие выводы сделали? Подопечные Романцева уступили Бельгии и вылетели, а в сборную пришел авторитарный Газзаев.

2003 год. Россия – Израиль – 1:2

Обычный товарищеский матч, но поражение знаковое. До этого Россия опустилась до вылета Албании и Грузии в гостях. Со швейцарцами спаслись после 2:0 по ходу матча – пригодился дубль Игнашевича. А затем дома сыграли с Израилем. Колосков и Газзаев грызлись еще до матча, тренер сборной и ЦСКА лишился одного из мест работы. Валерий Георгиевич, конечно же, винил футболистов, а не себя – уступали 0:2, а гол Семака ничего не изменил. Колосков после игры был жестким:

Я пытался объяснить игрокам, что самое страшное – потерять к себе уважение. Они окончательно потеряли уважение как профессионалы. Нельзя позорить свою страну, своих близких, свои семьи.

Теперь, когда проигрывают в товарищеских матчах, никто так не ругает. Газзаев ушел в отставку сам, в 2003-м позором было проиграть Израилю.

Какие выводы сделали? Смена тренера с критикой сработали – Евсеев послал валлийцев, а на Евро прибил жребий. Оказались в группе с двумя финалистами – португальцами и греками, а еще с испанцами.

2004 год. Португалия – Россия – 7:1

За четыре дня до этого португальцы не сумели победитель Лихтенштейн, сыграли 2:2. Сколари разозлился, сделали больно Ярцеву. Это один из первых великих матчей 19-летнего Роналду за сборную, сделал дубль. Безжалостная победа и безвольный футбол гостей. Ярцев ушел со стадиона во втором тайме. Единственный раз, когда соперник забил России семь мячей. Если пересмотреть поединок, то заметна вина тренерского штаба – нулевая подготовка обороны к атакам Роналду, Деку, Симау и ударам Пети. На поле были Анюков, Смертин, Игнашевич, Аршавин и Сычев, могли сыграть иначе.

Какие выводы сделали? Никаких. Ярцев остался до ничьей с Эстонией и заменой на Сёмина. После его ухода руководил Бородюк, а затем пришел Хиддинк. Начались годы приключений, что привели в полуфинал Евро-2008, а завершились в Мариборе.

2009 год. Словения – Россия – 1:0

Чистая недооценка крепкого соперника. Дома выиграли всего 2:1, но посчитали, что уже можно брать билеты в ЮАР . Хотя, помнится, тогда фанаты сборной России тоже витали в облаках. Ждали, что разорвут немцев в группе. Не получилось, но в плей-офф получили проходного соперника. В сборной Словении не было ничего невероятного, но они поехали в ЮАР . Звезды сборной России несерьезно подошли к игре. В Мариборе не пили и не курили кальян (хотя московскую историю частично придумали журналисты известного канала), но недооценка сыграла.

Какие выводы сделали? Хиддинк через пару месяцев принял решение не продлевать контракт с зарплатой в 7 млн евро в год. Без него вышли на Евро и на ЧМ , но без успехов в группах.

2016 год. Россия – Уэльс – 0:3

Слуцкий спас в отборе, вышли на Евро-2016, опередив шведов после очной победы благодаря голу Дзюбы. Но в финальной части сыграли безобразно, ниже своих возможностей. Сравняли счет против англичан, но в следующем матче недооценили Словакию. А провал случился против Уэльса. Валлийцы в итоге вышли в полуфинал, а на их месте могла оказаться Россия с тренером Слуцким. Но Комбаров, Глушаков, Широков, Кокорин, Дзюба и Смолов выступили очень плохо, а Рэмзи и Бэйл – хорошо.

Какие выводы сделали? Пришел Черчесов, началась новая эра, высшая точка которой – четвертьфинал ЧМ -18. Могли обыграть хорватов и мечтать о финале, ведь Англия кому только в своей истории не уступала. В том числе, сборной России.

2020 год. Сербия – Россия – 5:0

Нет смысла перечислять, кто из россиян промахнулся, а кто из сербов – попал, все помнят. Уступили команде, что до этого не показывала ничего невероятного, прямо как Словения в 2009-м. Для российских фанатов Марибор стал знаковым городом, а фраза «ваши ожидания – ваши проблемы» вошла в народный фольклор. Белградский счет тоже не забудут. Учитывая ту игру и качество футбола на Мальте, сборной полезно сыграть против Словении, перекрыв осень прошлого года. И не теребить старые раны.

Какие выводы сделали? Вопрос о реакции остается открытым до поединков против Словении и Словакии. Именно поэтому они настолько важны – являются ключевой частью подготовки к Евро-2020. И параллельно влияют на будущее сборной через год.

За последние двадцать пять лет Россия из сборной, что уничтожала себя изнутри – «письмо четырнадцати», но могла обыграть Францию в Париже, превратилась в команду, которая не обыграла Молдову в спарринге. Той победы не хватило, чтобы не попасть одновременно в группу с Модричем, Облаком и Шкриньяром.

Ретроспектива показательная – в футболе всегда ключевой будет реакция на неудачу. Важно вернуться в форму, которая была в отборе к Евро-2020, когда разгромили шотландцев и киприотов. Прошлый год был неудачным, нужен реванш.