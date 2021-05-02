«Крылья Советов» досрочно вернулись в Российскую Премьер-Лигу

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02 мая 2021, 15:25

В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» в гостях обыграли «Акрон» со счетом 2:1.

Благодаря этой победе самарский клуб обеспечил себе участие в РПЛ в следующем сезоне.

Самарские «Крылья» набрали 92 очка за 39 матчей и занимают первую строчку в таблице. У «Нижнего Новгорода», который занимает третье место, 81 очко за 39 игр. Клубам предстоит провести по три игры.