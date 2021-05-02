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«Крылья Советов» досрочно вернулись в Российскую Премьер-Лигу

02 мая 2021, 15:25
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» в гостях обыграли «Акрон» со счетом 2:1.

Благодаря этой победе самарский клуб обеспечил себе участие в РПЛ в следующем сезоне.

Самарские «Крылья» набрали 92 очка за 39 матчей и занимают первую строчку в таблице. У «Нижнего Новгорода», который занимает третье место, 81 очко за 39 игр. Клубам предстоит провести по три игры.

Таким образом, самарская команда обеспечила себе выход в РПЛ на следующий игровой сезон.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 12:56
искренне поздравим, молодцы !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SAFqwer (раскрыть)
02 мая в 22:53
А кому нужен "спорт" в исполнении Тамбова.?
SAFqwer
SAFqwer ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 мая в 22:29
Стадионы рулят))) А как же спорт и спортивный принцип?
1viking17
1viking17
02 мая в 21:04
Поздравляем Крылья с выходом в ПЛ!!!!!!!!!!!!!!
SAFqwer
SAFqwer
02 мая в 17:28
Искренние поздравления от всей души!!! Лично в Самаре бывать не доводилось, но слышал от друзей, что город хороший и по ходу стадион достойный... Удачи крылышкам, клуб с традициями, надеюсь в этот раз надолго!!!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
02 мая в 17:07
Ура! Без Самары ПЛ скучновата
Беренгар
Беренгар
02 мая в 17:07
Что бы через год снова вылететь
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 16:53
Можно поздравить.
Caniggia
Caniggia
02 мая в 16:43
Браво, Крылья! Эта команда должна быть в РПЛ! Поздравления от души всей Самаре, у вас сегодня двойной праздник! Гуляй, Самара!
cska1948
cska1948
02 мая в 16:23
Самару поздравляю с возвращением в РПЛ!
memphis
memphis
02 мая в 16:14
С победой! Самара Вперед!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 16:14
ANATOLY KANDAUROV
Если РПЛ будет принципиальна, то Оренбург вообще не допустят из-за стадиона. Я думаю требование наличия стадиона должно быть решающим. Значит в РПЛ можно пускать КС, Нижний Новгород, Балтику. Хватит повторений историй с Тамбовом, Уфой. Да и Ротор можно оставить - стадион прекрасный. Алании пока рановато - стадиона нет.

С одной стороны верно - команды без стадиона навроде Тамбова в вышке не нужны.
С другой - теряется спортивная составляющая выхода команды. Команда без стадиона, но с игрой на 1-2 место не попадёт, а другая, послабее, но со стадио - выйдет.
Или останется, как Ротор. Тут очень тонкая грань, её нужно как то разрулить...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Antikony (раскрыть)
02 мая в 15:58
Если РПЛ будет принципиальна, то Оренбург вообще не допустят из-за стадиона. Я думаю требование наличия стадиона должно быть решающим. Значит в РПЛ можно пускать КС, Нижний Новгород, Балтику. Хватит повторений историй с Тамбовом, Уфой. Да и Ротор можно оставить - стадион прекрасный. Алании пока рановато - стадиона нет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ allemz (раскрыть)
02 мая в 15:49
Заманили возможностью поиграть в одном чемпионате с Дзюбой)))
allemz
allemz ответ Федор Паршунин (раскрыть)
02 мая в 15:48
Когда Облак успел в Крылья перейти? Проспал я конкретно
КЭТиК
КЭТиК
02 мая в 15:44
Мало кто в этом сомневался.
Antikony
Antikony
02 мая в 15:43
Только бы филиал Зенита Оренбург не вернулся.
VAN ARM
VAN ARM
02 мая в 15:41
молодцы!! так держать!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 мая в 15:37, ред.
Поздравляю Самару !!! Всегда симпатизировал этой команде. Главное , что бы на долго.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 мая в 15:36
Привет, РПЛ? Как твои дела?
Лучшая Лига Мира, прощай, надеюсь больше не увидимся:
kts99
kts99
02 мая в 15:32
Отлично
SHMEL258
SHMEL258
02 мая в 15:30
Мои поздравления самарским болельщикам, наверное уже соскучились по встречам с серьёзными соперниками.
stanichnik
stanichnik
02 мая в 15:26
Ожидаемый результат.
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