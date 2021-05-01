У «Краснодара» при Ганчаренко одна победа в четырёх матчах

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01 мая 2021, 21:55

«Краснодар» уступил «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ .

«Быки» провели четвёртую игру под руководством тренера . Любопытно, что за это время команда лишь раз смогла победить (в матче против «Рубина»).