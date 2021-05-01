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У «Краснодара» при Ганчаренко одна победа в четырёх матчах

01 мая 2021, 21:55
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Краснодар» уступил «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ.

«Быки» провели четвёртую игру под руководством тренера Виктора Ганчаренко. Любопытно, что за это время команда лишь раз смогла победить (в матче против «Рубина»).

У «Краснодара» при Ганчаренко одна победа в четырёх матчах

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Все комментарии
112910415
112910415
03 мая в 09:23
не совсем блестяще
dzvinka
dzvinka
02 мая в 10:21
Витя стабилен - в этом сила.
25процентный клоун
25процентный клоун
01 мая в 23:30
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    01 мая в 23:30
    Галицкий, а ты не ошибся?
    VeniaminS
    VeniaminS
    01 мая в 23:17
    Что с Краснодаром.проигрыш за проигрышем.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    01 мая в 22:38
    А вот тут ты чего-то сплоховал,у Олича :3-1-3,в двух турнирах.И составчик у "Краснодара" полный,и играют вроде шустро...
    andrefino13
    andrefino13
    01 мая в 22:33, ред.
    Команда Краснодар готовится к следующиму сезону, спаринг партнёры не плохи.... Думаю в следующем сезоне Краснодар будет в порядке, разгрузят зарплатную ведомость, может кого купят....
    Ironigor
    Ironigor
    01 мая в 22:23
    Имея в своём распоряжение такой состав, так ничего и не поменялось , владение мячом , - ни есть Победа ✌.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    01 мая в 22:13
    У Краснодара с Ганчаренко хоть одна победа ,а вот у ЦСКА без Ганчаренко - вообще пустышь ! В ЦСКА поменяли шило на мыло .
    ermak6848
    ermak6848
    01 мая в 22:09
    видимо финансы - поют романсы...
    Futurista
    Futurista
    01 мая в 22:07
    Ганчаренко доедает свой багаж...
    cska1948
    cska1948
    01 мая в 22:07, ред.
    Или выиграть у Рубина или победить Рубин! Но никак НЕ победить у Рубина.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    01 мая в 22:06
    Прогресс на лицо...
    С предыдущим тренером была одна победа в 8-ми матчах...
    mihaluch
    mihaluch
    01 мая в 22:03
    Краснодару уже нечего ловить в этом сезоне.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    01 мая в 22:00
    У нас было примерно столько же!
    makkie
    makkie
    01 мая в 22:00
      oFANATo
      oFANATo
      01 мая в 22:00
      Быстро не получится
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