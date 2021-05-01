У «Краснодара» при Ганчаренко одна победа в четырёх матчах

«Краснодар» уступил «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ.
«Быки» провели четвёртую игру под руководством тренера Виктора Ганчаренко. Любопытно, что за это время команда лишь раз смогла победить (в матче против «Рубина»).
«Краснодар» уступил «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ.
«Быки» провели четвёртую игру под руководством тренера Виктора Ганчаренко. Любопытно, что за это время команда лишь раз смогла победить (в матче против «Рубина»).
С предыдущим тренером была одна победа в 8-ми матчах...
С предыдущим тренером была одна победа в 8-ми матчах...
Краснодар всегда был плюшевым клубом, который слабо держит удар - если не получается в атаке, команда попросту рассыпается. А Хашиг и Галицкий начинают обвинять во всех бедах московские СМИ.
Летом Краснодару нужно серьезно обновляться, на 50-60% как минимум.
Краснодар всегда был плюшевым клубом, который слабо держит удар - если не получается в атаке, команда попросту рассыпается. А Хашиг и Галицкий начинают обвинять во всех бедах московские СМИ.
Летом Краснодару нужно серьезно обновляться, на 50-60% как минимум.