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«Ювентус» не станет чемпионом Италии в этом сезоне

01 мая 2021, 21:43
КротонеЛоготип футбольный клуб Кротоне0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» обыграл «Кротоне» в матче Серии А.

Эта победа уничтожила даже теоретические шансы «Ювентуса» на чемпионский титул. Любопытно, что «старая синьора» побеждала в Серии А 9 сезонов подряд.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 13:11
невозможное оказалось возможным !
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 11:56, ред.
Не порадует "Ювентус" миллионы
и погонит Роналду ветер странствия,
а "Зенит" из Лиги чемпионов
вылетит,как пробка из шампанского...
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
02 мая в 10:07
Вина полностью лежит на руководстве клуба! Вот уж где точно подходит выражение :От добра добра не ищут! Зачем? Зачем нужно было увольнять Макса ?! Как можно было убить курицу , которая несёт золотые яйца!! Потом началась эта безумная тренерская чехарда. И главное кого они пригласили вместо Мама?! Сарри! Я до сих пор смеюсь . . Но он хоть дотянул чемпионат, так как Макс оставил ему хорошую рабочую , настроенную машину , которую Сарри сломал не умея управлять такой сложной и дорогой техникой , но все же как то доехал до финиша ! Затем был приглашён это недоразумение Пирло с громким именем отличного футболиста . Ну и как следствие Пирло окончательно сломал машину. Теперь нужен капитальный ремонт и замена очень многих деталей! А ведь 10 скудетто это же была реальность! На начало сезона мы имели самый сильный состав в серии А. Но этот недоучка все завалил и теперь мы мечтаем после 9 скудетто о месте в топ 4!! Это просто ПОЗОР! Не знаю , кто будет Новым тренером , но ему прийдется ой как нелегко чтобы все снова наладить и вернуться на самый верх , где мы и должны находится! Forza Juve!!
Incredulous
Incredulous
02 мая в 09:50
Результат огромной работы Пирло...
ColdSun1995
ColdSun1995
02 мая в 07:47
    juvenale
    juvenale
    01 мая в 23:53
    все серии когда-то заканчиваются...но это уже никто не повторит.Могли бы конечно и в этом году взять,но очень много ошибок летом сделали
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    01 мая в 23:27
    В топ-4 еще надо попасть.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    01 мая в 22:58
    Мы это уже заметили
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    01 мая в 22:35
    вот это новость
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    01 мая в 22:02
    Похоже что не очень то и хотели!
    dimagas2
    dimagas2
    01 мая в 21:58
    Та ладно))
    Elliada
    Elliada
    01 мая в 21:51
    Это было понятно давным давно.
    beefs
    beefs
    01 мая в 21:48
    ну что же, нужно один год передохнуть...
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