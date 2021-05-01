«Ювентус» не станет чемпионом Италии в этом сезоне

«Интер» обыграл «Кротоне» в матче Серии А.
Эта победа уничтожила даже теоретические шансы «Ювентуса» на чемпионский титул. Любопытно, что «старая синьора» побеждала в Серии А 9 сезонов подряд.
«Интер» обыграл «Кротоне» в матче Серии А.
Эта победа уничтожила даже теоретические шансы «Ювентуса» на чемпионский титул. Любопытно, что «старая синьора» побеждала в Серии А 9 сезонов подряд.
и погонит Роналду ветер странствия,
а "Зенит" из Лиги чемпионов
вылетит,как пробка из шампанского...
и погонит Роналду ветер странствия,
а "Зенит" из Лиги чемпионов
вылетит,как пробка из шампанского...
даже глумиться не хочется, на самом деле. так низко пали
даже глумиться не хочется, на самом деле. так низко пали