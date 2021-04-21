10 из 12 сдались. Все капитуляции участников Суперлиги

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вчера, 17:03

Констатируем молниеносный вылет большинства участников.

А говорили, что Суперлига — это турнир, построенный не по спортивному принципу, раз из него никто не вылетает. Еще как вылетают! 10 из 12 уже «вылетели» из проекта, просуществовавшего всего лишь 2 дня. На данный момент не объявили о выходе из Суперлиги только «Барселона» и «Реал».

Каталонцы ждут голосования сосьос, а идеолог футбольной революции Перес ищет возможность стереть всем вокруг память. Сдался уже даже босс «Юве», признавший крах проекта «Суперлига». Ну а мы фиксируем прощание каждого клуба с приказавшим долго жить «союзом по спасению футбола». Подходите по одному, блудные сыны, всех простим в порядке очереди, но для начала пропустим сквозь заслуженный строй насмешек.

«Тоттенхэм» (слово Даниелу Леви)

Мы сожалеем о беспокойстве и расстройствах, вызванных предложением Суперлиги. Нам казалось значимым, чтобы наш клуб участвовал в формировании новой структуры, которая бы стремилась к улучшению финансового fair play, финансовой стабильности, одновременно оказывая значительную поддержку всей футбольной пирамиде. Мы считаем, что нельзя стоять на месте и что спорт должен постоянно совершенствовать турниры и форму управления, чтобы игра, которую мы все любим, продолжала развиваться и вдохновлять болельщиков по всему миру. Мы хотели бы поблагодарить всех болельщиков, выразивших своё взвешенное мнение.

Вот за «Тоттенхэм» обиднее всего. Это же классическая шутка судьбы, когда популярные ребята позвали застенчивого тихоню в свою банду, а он в компании новых друзей столкнулся на улице со своей бабушкой, которая умеет 1000 разных способов заставить внучка чувствовать себя максимально неловко. Вот и «шпоры» такие же: пошли гулять с «крутыми» без колготок под джинсами. Или в них. Главное, что об этом все узнали.

Наверное, именно поэтому в словах Даниела Леви читается раздражение. Забавно читать и о болельщиках, «выразивших взвешенное мнение». Пустые общие слова, неискренние отговорки. Леви принял неудачу, но остался при своем мнении. Давайте хотя бы поднимем ему настроение напоминанием о том, что «Тоттенхэм» вошел в историю Суперлиги, как единственный клуб, уволивший главного тренера. Это успех!

«Манчестер Сити»

Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально ввёл в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы европейской Суперлиги.

«Манчестер Сити» вошел в здание. «Манчестер Сити» вышел из здания. «Горожане» буднично вошли в Суперлигу и так же буднично вышли из нее, словно забежали в паб рядом с «Этихадом» на парочку пинт эля. Нужно сказать, что «Сити» первым официально оповестил о выходе из Суперлиги и сделал это в такой манере, будто речь о каком-нибудь никому не нужном комитете. Никаких извинений, раскаяний и реверансов в сторону фанатов. Может, так оно и лучше, ведь любая замашка на искренность сейчас будет выглядеть неестественно. «Горожане» посидели два дня на неудобном стульчике с краю в Суперлиге, а теперь снова включились в борьбу за первую победу в Лиге чемпионов.

«Челси»

ФК «Челси» подтверждает о начале формальных процедур выхода из группы, разрабатывающей план о создании Суперлиги Европы. После присоединения к группе в конце прошлой недели у нас было время полностью обдумать этот вопрос, и мы приняли решение, что наше участие в этом проекте не будет соответствовать интересам клуба, наших болельщиков и всего футбольного сообщества.

Хоть «Челси» и выдал заявление последним из английских грандов, эффект домино начался именно с «синих», и запустил его Роман Абрамович. Всегда есть в компании такой парень, который первым понимает, что дело пахнет керосином и пора валить. В официальном релизе слова простые и даже сухие, местами склоняют читателя к фейспалму. Это про место, в котором говорится, что «Челси» обдумал вопрос своего участия в Суперлиге уже после того, как к ней присоединился. Свежо, фактурно, сочно. Одобряем.

«Ливерпуль» (говорит Джон Генри)

Хочу извиниться перед всеми болельщиками и поклонниками «Ливерпуля» за ту неразбериху, что я вызвал в последние двое суток. Этот проект нельзя было запускать без поддержки болельщиков. В Англии никто и никогда не думал об этом иначе. За эти 48 часов вы четко дали понять, что этот проект не пройдет. Мы вас услышали. Я вас услышал. Извиняюсь перед всеми в клубе, они пострадали больше всех, хотя ответственность за произошедшее несу только я. Извините меня еще раз. Болельщики очень важны для нашего вида спорта и для спорта вообще.

Владелец «красных» Джон Генри записал видеообращение, в котором взял вину на себя и попытался извиниться. Форма обращения располагает, но сопоставить слова мистера Генри с самим фактом участия «Ливерпуля» в этом проекте невозможно. Клуб, позиционирующий себя как «народный», постоянно подчеркивающий свое единение с болельщиками, принял судьбоносное решение, не посоветовавшись с фанатами. Неужели Генри и его советники ожидали иной реакции? Неужели не пытались просчитать последствия?

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» не будет участвовать в Европейской Суперлиге. Мы внимательно отнеслись к реакции наших фанатов, правительства Великобритании и других влиятельных персон. Мы по-прежнему открыты к сотрудничеству с другими представителями футбольного сообщества, чтобы найти устойчивые решения долгосрочных проблем, стоящих перед клубами.

Еще один великий клуб подмочил свою репутацию. МЮ не стал рассыпаться в извинениях и раскаиваться, просто признал, что под давлением фанатов, УЕФА и правительства не считает целесообразным сопротивляться. Здравая оценка собственных сил, да-да. А последнее предложение и вовсе получилось каким-то зловещим, словно содержит в себе завуалированную угрозу.

«Арсенал»

Последние несколько дней ещё раз показали нам, насколько глубокие чувства испытывают болельщики по всеми миру к этому великому клубу и игре, которую мы любим. Нам не нужно было напоминать об этом, но реакция поклонников в последние дни дала нам пищу для серьёзных размышлений. В наши планы никогда не входило намерение причинить такие страдания. Однако, когда пришло приглашение о вступлении в Суперлигу, мы, зная о том, что никаких гарантий нет, не хотели отставать, чтобы быть уверенными в том, что мы защищаем «Арсенал» и его будущее. В результате того, что мы выслушали вас и футбольное сообщество в целом, мы приняли решение покинуть Суперлигу. Мы совершили ошибку и просим прощения за это. Мы знаем, что потребуется время, чтобы восстановить вашу веру в то, чего мы пытаемся достичь здесь, в «Арсенале», но позвольте нам прояснить, что решение стать частью Суперлиги было вызвано нашим желанием защитить «Арсенал», клуб, который вы любите, и поддержать любимую игру за счёт большей сплочённости и финансовой стабильности. Систему необходимо исправить. Мы должны работать вместе, чтобы найти решения, которые защитят будущее этой игры и использовать невероятную силу футбола, которая будет заставлять нас вскакивать со своих мест.

Хотите провалить какое-нибудь предприятие — дайте прикоснуться к нему Бартомеу и лондонскому «Арсеналу». Не удивлюсь, если «канониры» работали в Суперлиге под прикрытием, были троянским конем УЕФА . А если без шуток, то открытое письмо «Арсенала» в нынешних обстоятельствах получилось проникновенным и даже немного трогательным. Конечно, страданий можно было избежать, своевременно задавшись вопросом: «А не обсудить ли нам это дело с нашими фанатами?» Но «канониры» хотя бы предложили неуклюжее объяснение вполне в духе клуба («гарантий не было, но мы не хотели отставать»), признали ошибку и попросили прощения.

«Интер»

«Интер» подтверждает, что больше не участвует в проекте Суперлиги. Мы всегда стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт. Инновации и инклюзивность – часть нашей ДНК с момента основания. Наша связь со всеми заинтересованными сторонами по улучшению футбольной индустрии никогда не изменится. «Интер» считает, что футбол, как и любая другая отрасль, должен быть заинтересован в постоянном улучшении своих соревнований в рамках принципа финансовой устойчивости, чтобы не терять интерес болельщиков всех возрастов со всего мира. С этим видением мы надеемся продолжить сотрудничать с институтами и всеми заинтересованными сторонами ради будущего спорта, который мы все любим.

«В другой раз получится», — таков общий смысл выступления «Интера». И вашим, и нашим. «Нерадзурри» хотят остаться в передовиках и подтверждают, что готовы и в дальнейшем ввязываться в любые бунты, кроме голодовки.

«Атлетико»

Члены совета директоров «Атлетико» встретились утром в среду и решили направить Суперлиге и остальным клубам-основателям турнира формальное сообщение о нашем решении не оформлять до конца участие в проекте. «Атлетико» присоединился к турниру в понедельник, находясь в обстоятельствах, которых на данный момент уже нет. Для клуба неотъемлемой составляющей жизни являются гармоничные отношения со всеми группами фанатов, которые делают «Атлетико» семьей. Игроки первой команды и тренерский штаб выразили удовлетворение решением клуба, понимая, что спортивные заслуги должны занимать первое место в сравнении с любыми другими критериями

Сквозить тотальным нежеланием принимать ответственность на себя. «Матрасники» решили подчеркнуть, что никогда и не были «до конца» в Суперлиге. Вроде как посмотрели и происходящее им не понравилось. Хотелось бы понять, что вкладывается во фразу об «обстоятельствах, которых на данный момент уже нет». Понятно, что сейчас любая попытка выглядеть мудро и благородно в исполнении клубов-сепаратистов обречена на провал, но «Атлетико» умудрился даже здесь перегнуть.

«Милан»

Мы приняли приглашение принять участие в Суперлиге с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов всего мира и в интересах клуба и наших собственных болельщиков. Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий. Тем не менее голоса и озабоченность болельщиков по всему миру были четко услышаны, поэтому «Милан» должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта. Мы будем продолжать упорно работать, чтобы обеспечить устойчивую модель для футбола.

«Искренние намерения провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов всего мира», — это мощнейшая фраза. Меняться действительно сложно, но в данном случае клубам из Суперлиги прилетело не за стремление к переменам, а за то, как они это сделали. А вообще странно, что ни один клуб не попытался отшутиться. Тут ведь слова не важны, имеет значение само решение. Тот же «Милан» мог выступить с простым заявлением:

Златан передумал и решил закрыть Суперлигу. Простите.

«Ювентус»

Ссылаясь на проект создания Суперлиги, Эмитент указывает на то, что ему известно о запросе некоторых клубов на выход из этого проекта, несмотря на то, что предусмотренные соглашения между клубами юридически всё ещё не были завершены. В этом контексте «Ювентус», оставаясь убежденным в обоснованности спортивных, коммерческих и юридических предпосылок проекта, считает, что в настоящее время Суперлига имеет ограниченные возможности для завершения проекта в том виде, в котором он был изначально задуман. «Ювентус» до сих пор привержен делу о создании долгосрочного проекта для клуба и всего футбольного движения.

«Ювентус» говорит устами Андреа Аньелли, которому приятно чувствовать себя окруженным, но не сломленным. Он признает капитуляцию Суперлиги, но готов продолжать борьбу за нее. На словах. На деле в ближайшие годы это вряд ли будет возможно, да и союзников теперь поди найди. Сам Аньелли признал, что без английских клубов запустить проект невозможно, а их теперь вряд ли удастся затащить в авантюру — слишком звонкий щелчок получили по носу.

«Барселона» и «Реал»