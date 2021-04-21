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«Ювентус»: «Клуб до сих пор привержен делу о создании футбольного проекта»

21 апреля 2021, 15:09

«Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу того, что создание Европейской Суперлиги приостановлено из-за того, что большинство клубов решило выйти из структуры.

Ссылаясь на проект создания Суперлиги, Эмитент указывает на то, что ему известно о запросе некоторых клубов на выход из этого проекта, несмотря на то, что предусмотренные соглашения между клубами юридически всё ещё не были завершены.

В этом контексте «Ювентус», оставаясь убежденным в обоснованности спортивных, коммерческих и юридических предпосылок проекта, считает, что в настоящее время Суперлига имеет ограниченные возможности для завершения проекта в том виде, в котором он был изначально задуман.

«Ювентус» до сих пор привержен делу о создании долгосрочного проекта для клуба и всего футбольного движения.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
21 апреля в 22:23
    DXTK
    DXTK
    21 апреля в 19:40, ред.
      DXTK
      DXTK
      21 апреля в 19:37
        УЕСКА
        УЕСКА
        21 апреля в 19:00
        Этим все неймется. Надо УЕФА их наказать чтобы угомонились вместе с реалом.
        juvenale
        juvenale
        21 апреля в 18:50
        молодцы!!!принципиальность многого стоит! а английским клубам позор!
        SAFqwer
        SAFqwer
        21 апреля в 17:00
        Лучше бы сосредоточились на попадании в ЛЧ на следующий сезон...
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        21 апреля в 16:05
        В принципе даже идея объединённого Украинско-Российского чемпионата (Укропа) продержалась куда больше, чем Суперлига. Надо было Газзаева вместо Переса ставить)
        ДАША Д
        ДАША Д
        21 апреля в 15:28
        Из трёх-четырех клубов Суперлигу не создашь.
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        21 апреля в 15:14
        Юве надо думать как сегодня Парму пройти и не опозориться.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        21 апреля в 15:10
        Вот не повезло то...
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