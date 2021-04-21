«Ювентус»: «Клуб до сих пор привержен делу о создании футбольного проекта»

«Ювентус» выступил с официальным заявлением по поводу того, что создание Европейской Суперлиги приостановлено из-за того, что большинство клубов решило выйти из структуры.

Ссылаясь на проект создания Суперлиги, Эмитент указывает на то, что ему известно о запросе некоторых клубов на выход из этого проекта, несмотря на то, что предусмотренные соглашения между клубами юридически всё ещё не были завершены.

В этом контексте «Ювентус», оставаясь убежденным в обоснованности спортивных, коммерческих и юридических предпосылок проекта, считает, что в настоящее время Суперлига имеет ограниченные возможности для завершения проекта в том виде, в котором он был изначально задуман.

«Ювентус» до сих пор привержен делу о создании долгосрочного проекта для клуба и всего футбольного движения.