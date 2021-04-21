«Милан» выступил с заявлением по поводу приостановки Суперлиги

Пресс-служба «Милана» выступила с официальным заявлением по поводу приостановки Европейской Суперлиги.

Мы приняли приглашение принять участие в Суперлиге с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов всего мира и в интересах клуба и наших собственных болельщиков.

Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий.

Тем не менее голоса и озабоченность болельщиков по всему миру были четко услышаны, поэтому «Милан» должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта.

Мы будем продолжать упорно работать, чтобы обеспечить устойчивую модель для футбола.