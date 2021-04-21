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«Милан» выступил с заявлением по поводу приостановки Суперлиги

21 апреля 2021, 14:37

Пресс-служба «Милана» выступила с официальным заявлением по поводу приостановки Европейской Суперлиги.

Мы приняли приглашение принять участие в Суперлиге с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов всего мира и в интересах клуба и наших собственных болельщиков.

Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий.

Тем не менее голоса и озабоченность болельщиков по всему миру были четко услышаны, поэтому «Милан» должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта.

Мы будем продолжать упорно работать, чтобы обеспечить устойчивую модель для футбола.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 16:32
Дали задний ход!
Санчо Панса
Санчо Панса
21 апреля в 16:23
Короче, Милан занял нейтральную сторону в данном вопросе. Но они не против вступать в Суперлигу)
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 апреля в 16:13
И бренды и популярность. У Арсенала армия болельщиков больше чем у Великого Аякса.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 апреля в 16:03
Как-то это всё несерьёзно. Сразу вот так развалилось. О чём тогда речь? Как можно было довериться этой идее.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ 1_DEIVID (раскрыть)
21 апреля в 16:01
Вы это серьёзно?
Ну ладно Реал, Барса, Юве, тот же Милан бренды с великой историей, Бавария ещё, но какого тогда Тоттенхэм взяли? Арсенал европейский бренд?
А объясните, что было совсем недавно с Челси (20 лет назад), МС (15лет назад), ПСЖ (10 лет назад)?
К примеру взять достижения Аякса то Тоттенхэм, Арсенал, МС, ПСЖ вместе взятые даже рядом с ними не стояли! Да не то, что не стояли, а они должны в углу стоять и молча завидовать великому клубу!
Суперлига прежде всего коммерческий проект и их интересует, не бренды, а популярность на данный момент!
Байкал-38.
Байкал-38.
21 апреля в 15:47
    1_DEIVID
    1_DEIVID ответ 311 (раскрыть)
    21 апреля в 15:46
    С какими старпёрами? У Милана самая молодая команда не то что в Серии А, а среди топ 5 чемпионатов.
    1_DEIVID
    1_DEIVID ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    21 апреля в 15:43
    Как вы до сих пор не поймете, что там выбирались бренды, а не результаты последних лет. Телеправа на Милан продать гораздо проще и выгоднее чем на ту же Аталанту, Лацио и т.д. А тут всё про результаты в последние годы, да не имеют они отношения к этому бизнес проекту.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    21 апреля в 15:33
    Ну и куда вы едва ли не вступили?
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1
    21 апреля в 15:29
    Включили заднюю и спасают лицо!
    311
    311
    21 апреля в 15:24
    Милан то куда лезет со своими старперами?)
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    21 апреля в 15:13, ред.
    Милан в последние 8-10 лет болтается в середине таблицы Серии А, есть более серьёзные клубы в других странах которые по праву должны были быть в списке команд в Суперлиги, тоже самое относится Арсеналу, Тоттенхэму.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    21 апреля в 15:09
    Теперь будут играть по круговой системе , кругов так 50, а потом финал !
    Ironigor
    Ironigor
    21 апреля в 14:45
    А МОЖЕТ С САМОГО НАЧАЛА, НАДО БЫЛО ПРЕДЪЯВИТЬ ПРОЕКТ СУПЕРЛИГИ НА ОБСУЖДЕНИЕ С ТЕМИ, РАДИ КОГО ЭТО ВСЁ (ЯКОБЫ) ДЕЛАЛОСЬ ?!!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    21 апреля в 14:45
    Ну вот, теперь даже полуфиналы и финал скатать не получится.))
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