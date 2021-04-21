«Милан» выступил с заявлением по поводу приостановки Суперлиги

Пресс-служба «Милана» выступила с официальным заявлением по поводу приостановки Европейской Суперлиги.
Мы приняли приглашение принять участие в Суперлиге с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов всего мира и в интересах клуба и наших собственных болельщиков.
Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий.
Тем не менее голоса и озабоченность болельщиков по всему миру были четко услышаны, поэтому «Милан» должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта.
Мы будем продолжать упорно работать, чтобы обеспечить устойчивую модель для футбола.
Ну ладно Реал, Барса, Юве, тот же Милан бренды с великой историей, Бавария ещё, но какого тогда Тоттенхэм взяли? Арсенал европейский бренд?
А объясните, что было совсем недавно с Челси (20 лет назад), МС (15лет назад), ПСЖ (10 лет назад)?
К примеру взять достижения Аякса то Тоттенхэм, Арсенал, МС, ПСЖ вместе взятые даже рядом с ними не стояли! Да не то, что не стояли, а они должны в углу стоять и молча завидовать великому клубу!
Суперлига прежде всего коммерческий проект и их интересует, не бренды, а популярность на данный момент!
Ну ладно Реал, Барса, Юве, тот же Милан бренды с великой историей, Бавария ещё, но какого тогда Тоттенхэм взяли? Арсенал европейский бренд?
А объясните, что было совсем недавно с Челси (20 лет назад), МС (15лет назад), ПСЖ (10 лет назад)?
К примеру взять достижения Аякса то Тоттенхэм, Арсенал, МС, ПСЖ вместе взятые даже рядом с ними не стояли! Да не то, что не стояли, а они должны в углу стоять и молча завидовать великому клубу!
Суперлига прежде всего коммерческий проект и их интересует, не бренды, а популярность на данный момент!