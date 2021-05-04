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Фонсека отказался уходить в отставку

04 мая 2021, 11:44

Il Messaggero сообщает, что вчера главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека и его агент встречались с руководством клуба.

В ходе встречи обсуждались последние результаты команды. «Джаллоросси» набрали всего четыре очка в последних пяти играх Серии А и проиграли первый матч полуфинала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:6 на прошлой неделе.

Руководство «Ромы» не настаивало на увольнении Фонсеки, однако и сам специалист заявил, что не собирается покидать клуб до окончания сезона. Однако, вероятнее всего, Паулу все же уйдет из «Ромы», когда завершится сезон.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
04 мая в 13:08
А какой смысл сейчас увольнять? В еврокубки «Рома» не пробьется при всем желании. Отставание 11 очков от «Лацио» за 4 тура не наверстать. Матч с МЮ тоже уже вряд ли кто вытянет.
ДАША Д
ДАША Д
04 мая в 12:03
Компенсацию в клубе платить не хотят.
STVA 1
STVA 1
04 мая в 11:53
Что-то мне это напоминает
beefs
beefs
04 мая в 11:53
результаты всего сезона подскажут....
drug01
drug01
04 мая в 11:48
Будем ждать дальше
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