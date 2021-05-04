Фонсека отказался уходить в отставку

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04 мая 2021, 11:44

Il Messaggero сообщает, что вчера главный тренер «Ромы» и его агент встречались с руководством клуба.

В ходе встречи обсуждались последние результаты команды. «Джаллоросси» набрали всего четыре очка в последних пяти играх Серии А и проиграли первый матч полуфинала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:6 на прошлой неделе.

Руководство «Ромы» не настаивало на увольнении Фонсеки, однако и сам специалист заявил, что не собирается покидать клуб до окончания сезона. Однако, вероятнее всего, Паулу все же уйдет из «Ромы», когда завершится сезон.