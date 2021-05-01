«Ювентус» могут покинуть Аньелли, Паратичи и Недвед

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01 мая 2021, 09:52

В руководстве «Ювентуса» могут произойти глобальные изменения.

Football Italia сообщает, что председатель совета директоров «Юве» Джон Элканн в среду посетил тренировочную базу клуба и встретился с президентом Андреа Аньелли, спортивным директором Фабио Паратичи и вице-президентом Павлом Недведом.

Контракты Недведа и Паратичи с клубом истекают в июне, их продление находится под вопросом. Аньелли также может покинуть занимаемую должность, его может сменить Алессандро Нази, с 2005 года работающий на различных руководящих должностях в Fiat.

В свою очередь место Паратичи может занять спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли. Также в «Ювентус» могут вернуться Давид Трезеге и Алессандро Дель Пьеро.