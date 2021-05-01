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«Ювентус» могут покинуть Аньелли, Паратичи и Недвед

01 мая 2021, 09:52

В руководстве «Ювентуса» могут произойти глобальные изменения.

Football Italia сообщает, что председатель совета директоров «Юве» Джон Элканн в среду посетил тренировочную базу клуба и встретился с президентом Андреа Аньелли, спортивным директором Фабио Паратичи и вице-президентом Павлом Недведом.

Контракты Недведа и Паратичи с клубом истекают в июне, их продление находится под вопросом. Аньелли также может покинуть занимаемую должность, его может сменить Алессандро Нази, с 2005 года работающий на различных руководящих должностях в Fiat.

В свою очередь место Паратичи может занять спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли. Также в «Ювентус» могут вернуться Давид Трезеге и Алессандро Дель Пьеро.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
01 мая в 11:14
Недведа и Параличи гнать,а Аньелли заслужил второго шанса,за свои прекрасные 10 лет в клубе
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
01 мая в 10:49
Ну на счёт Аньели- это ещё не факт и нужно подумать. А вот Недведа и Паратичи гнать пора , а то они слишком засиделись на тёплых местах! Бездельники. Я бы их выгнал хотя бы за то , что они сплавили Макса!!!
faneng
faneng
01 мая в 10:28
Всех надо гнать.
ДАША Д
ДАША Д
01 мая в 10:15
Структуру клуба действительно надо перекроить.
Djebrael
Djebrael
01 мая в 10:11
Скорее всего так и будет
beefs
beefs
01 мая в 10:03
ну это нормально, подготовка состава к следующему сезону...
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