«Зенит» не будет продлевать контракт с Жирковым

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04 мая 2021, 12:56

Полузащитник «Зенита» покинет клуб этим летом.

В июне футболист станет свободным агентом. Руководство питерцев решило не продлевать контракт с 37-летним игроком.

Недавно Жирков порассуждал о шансах на попадание в состав сборной России на Евро-2020.