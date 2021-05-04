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«Зенит» не будет продлевать контракт с Жирковым

04 мая 2021, 12:56

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков покинет клуб этим летом.

В июне футболист станет свободным агентом. Руководство питерцев решило не продлевать контракт с 37-летним игроком.

Недавно Жирков порассуждал о шансах на попадание в состав сборной России на Евро-2020.

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Все комментарии
морозз
морозз
04 мая в 22:36
Давно пора заканчивать с футболом, балласт никому не нужен!
minai
minai
04 мая в 21:08, ред.
Не пропадёт. Ребята из Челси утверждают, что Юра неплохой певец.
Сп62
Сп62
04 мая в 20:15
Мавр сделал своё дело, Мавр может уйти!
виктор бочарников
виктор бочарников
04 мая в 20:02
К сожалению сейчас очень мало примеров достойных уважения, Юра один из немногих кто достоин этого вне зависимости от клубных пристрастий.
nikot
nikot
04 мая в 15:14
Летом кого нибудь за 50т.руб. выхватят!
протон1
протон1
04 мая в 15:04
жирковв обеспечен до конца жизни. он еще поиграет злые языки ох поиграет.
протон1
протон1
04 мая в 15:02
думаю еще в высшей лиге с ним другие подпишут контракт. ахмат вот может его взять. они не бросают своих.
zooveterinar
zooveterinar
04 мая в 15:01
Да !!! Жирков,это юрий жирков!!!
Legend 6
Legend 6
04 мая в 14:58
Видимо ему отдали паспорт вместе с золотой медалью во время награждения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
04 мая в 14:55
Ну, это к слову у меня Тамбов пришёлся. А кто знает, может, для ФНЛа и сохранят. Всё таки там траты поменьше, чем в вышке...
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 мая в 14:54
Трудно ему должность подобрать. Он игрок до мозга костей и на чиновничью работу пусть и футбольную, не способен.
Zenit_84
Zenit_84
04 мая в 14:51
Браво, Юрий! Спасибо за игру!!!
lobsterdam
lobsterdam
04 мая в 14:49
А чего так-то? Ведь еще без посторонней помощи по полю ходит... На кого ж бросаешь нас, кормилец!
санек002
санек002 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
04 мая в 14:47
джек это самый уважаемый игрок россии!всегда порядочный и без злобы в душе!
112910415
112910415
04 мая в 14:45
но Черчесов же его не бросит !
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 мая в 14:37
Тамбова не будет больше , лучше в армию назад
9wh4anzfzsct
9wh4anzfzsct
04 мая в 14:29
Только годы не кляня, Будь здоров и в форме: Никотин убьёт коня, Пенсия – прокормит!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 мая в 14:17, ред.
Более чем успешная карьера.
21 титул.

Если ты в 21 год забиваешь победный гол в Финале Кубка УЕФА и в 37 лет выходишь на поле в составе Чемпиона - значит ты очень хороший футболист.

Некоторым не нужен костюм Дедпула, чтоб быть заметным.
На протяжении всей карьеры восхищался этим игроком, вне зависимости от клуба за который он выступал.

Здоровья, удачи и процветания!!
Аксинья
Аксинья
04 мая в 14:05
Про Жиркова можно сказать фразой классика - Луч света в темном царстве.))
Аксинья
Аксинья
04 мая в 14:03
Значит уже дозрел для "Сочи"))
ermak6848
ermak6848
04 мая в 14:02
Успехов Юрий вам на новом поприще!!!
Брулин
Брулин
04 мая в 14:00
    Hypnoz
    Hypnoz
    04 мая в 13:35
    Кидок в стиле бомжей !
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 мая в 13:30
    Достойное выступление на протяжении всей футбольной карьеры.
    Образец поддержания формы даже в солидном возрасте, Юрий и сейчас не уступит многим из нынешней молодёжи.
    Никогда не был замечен в скандалах или околофутбольных разборках.
    Думаю, вполне способен ещё попылить в клубах нижней половины РПЛ или в ФНЛ. В том же Тамбове, например, на малой Родине.
    А если не захочет больше играть, в Зените могут предложить какую нибудь должность в структуре клуба. Такими людьми не разбрасываются.
    В любом случае удачи Юрию после Зенита...
    Evilhuman
    Evilhuman
    04 мая в 13:29
    Ну чтож, время никого не жалеет, спасибо Юра за все, удачи, чем бы не решил заниматься.
    drug01
    drug01
    04 мая в 13:24
    Время пришло Юра
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    04 мая в 13:21
    Ну вот,подошла к концу карьера Жиркова в Зените.Время летит неумолимо.Но не подошла к концу еще карьера футболиста.В условном Арсенале Юра принесет много пользы еще.Удачи!
    armeec_
    armeec_
    04 мая в 13:16
    Бяда, лысый нянь сборной индивидуально наверное будет Юрика тренить, дабы в сборную вызвать, пока тот клуб себе не найдет.
    Шуnя771
    Шуnя771
    04 мая в 13:12
    Ещё годика три может попылить, достойно, в командах второй половины таблицы РПЛ.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    04 мая в 13:05
    Стасик сильно расстроится.
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