«Зенит» не будет продлевать контракт с Жирковым

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков покинет клуб этим летом.
В июне футболист станет свободным агентом. Руководство питерцев решило не продлевать контракт с 37-летним игроком.
Недавно Жирков порассуждал о шансах на попадание в состав сборной России на Евро-2020.
Образец поддержания формы даже в солидном возрасте, Юрий и сейчас не уступит многим из нынешней молодёжи.
Никогда не был замечен в скандалах или околофутбольных разборках.
Думаю, вполне способен ещё попылить в клубах нижней половины РПЛ или в ФНЛ. В том же Тамбове, например, на малой Родине.
А если не захочет больше играть, в Зените могут предложить какую нибудь должность в структуре клуба. Такими людьми не разбрасываются.
В любом случае удачи Юрию после Зенита...
Образец поддержания формы даже в солидном возрасте, Юрий и сейчас не уступит многим из нынешней молодёжи.
Никогда не был замечен в скандалах или околофутбольных разборках.
Думаю, вполне способен ещё попылить в клубах нижней половины РПЛ или в ФНЛ. В том же Тамбове, например, на малой Родине.
А если не захочет больше играть, в Зените могут предложить какую нибудь должность в структуре клуба. Такими людьми не разбрасываются.
В любом случае удачи Юрию после Зенита...
21 титул.
Если ты в 21 год забиваешь победный гол в Финале Кубка УЕФА и в 37 лет выходишь на поле в составе Чемпиона - значит ты очень хороший футболист.
Некоторым не нужен костюм Дедпула, чтоб быть заметным.
На протяжении всей карьеры восхищался этим игроком, вне зависимости от клуба за который он выступал.
Здоровья, удачи и процветания!!
21 титул.
Если ты в 21 год забиваешь победный гол в Финале Кубка УЕФА и в 37 лет выходишь на поле в составе Чемпиона - значит ты очень хороший футболист.
Некоторым не нужен костюм Дедпула, чтоб быть заметным.
На протяжении всей карьеры восхищался этим игроком, вне зависимости от клуба за который он выступал.
Здоровья, удачи и процветания!!