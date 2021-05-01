Агент Мевли: «Миха точно уйдёт из „Сочи“»

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01 мая 2021, 11:31

Защитник «Сочи» покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Евгений Новиков:

«Сочи» сделал предложение о продлении контракта, но оно нас не устроило. Больше мы ничего от них не ждем, так что Миха точно уйдет из клуба.