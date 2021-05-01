Агент Мевли: «Миха точно уйдёт из „Сочи“»

Защитник «Сочи» Миха Мевля покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Евгений Новиков:
«Сочи» сделал предложение о продлении контракта, но оно нас не устроило. Больше мы ничего от них не ждем, так что Миха точно уйдет из клуба.
Словенский игрок провел в «Сочи» два сезона. В текущем чемпионате Мевля сыграл в 26 матчах РПЛ и забил 3 гола.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1254375/mevlya-miha-sochi
Выход очень прост. Миха уходит из фк "Сочи" и подписывает контракт с фк "Зенит" и едет на следующий сезон в аренду... в фк "Сочи"!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1254375/mevlya-miha-sochi
Выход очень прост. Миха уходит из фк "Сочи" и подписывает контракт с фк "Зенит" и едет на следующий сезон в аренду... в фк "Сочи"!