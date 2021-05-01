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Агент Мевли: «Миха точно уйдёт из „Сочи“»

01 мая 2021, 11:31

Защитник «Сочи» Миха Мевля покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Евгений Новиков:

«Сочи» сделал предложение о продлении контракта, но оно нас не устроило. Больше мы ничего от них не ждем, так что Миха точно уйдет из клуба.

Словенский игрок провел в «Сочи» два сезона. В текущем чемпионате Мевля сыграл в 26 матчах РПЛ и забил 3 гола.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
01 мая в 12:53
«Сочи» сделал предложение о продлении контракта, но оно нас не устроило. Больше мы ничего от них не ждем, так что Миха точно уйдет из клуба.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1254375/mevlya-miha-sochi


Выход очень прост. Миха уходит из фк "Сочи" и подписывает контракт с фк "Зенит" и едет на следующий сезон в аренду... в фк "Сочи"!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 12:38
Не нравился он мне в Зените. Косячил много. Но удачи на новом месте пожелаю...
Сп62
Сп62
01 мая в 12:30
Лишь бы не пожалел. А так, удачи. Отыграл неплохо.
Брулин
Брулин
01 мая в 12:20
Миха честно отыграл в различных клубах РПЛ. Удачи ему в продолжении его футбольной карьеры, где бы она не была...
jobss
jobss ответ 1bear (раскрыть)
01 мая в 11:53
здравствуйте, уточняем
1bear
1bear ответ alexgurzan (раскрыть)
01 мая в 11:39
за февраль футболку жду ???
Ironigor
Ironigor
01 мая в 11:37
Ну и тогда только можно пожелать, Удачи и Счастливого пути !!!
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