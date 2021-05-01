Ари, Берг и Камболов покинут «Краснодар» этим летом

Пресс-служба «Краснодара» накануне матча с «Сочи» объявила о том, что Ари, и покинут клуб по окончании сезона.

Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка.

Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе «Краснодара» – Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари!