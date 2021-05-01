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Ари, Берг и Камболов покинут «Краснодар» этим летом

01 мая 2021, 17:28

Пресс-служба «Краснодара» накануне матча с «Сочи» объявила о том, что Ари, Маркус Берг и Руслан Камболов покинут клуб по окончании сезона.

Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка.

Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе «Краснодара» – Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари!

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Все комментарии
протон1
протон1
01 мая в 20:57
берг хороший был. если он уйдет . то кто там будет играть ? есть замена:?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
01 мая в 20:40
Уткина забыл......).
gentlewolf
gentlewolf ответ Байкал-38 (раскрыть)
01 мая в 20:07
Комличенко не нормальный футболист.
Бочка с пивом он и неудачник.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
01 мая в 19:50
Приветствую!
Играют? Может сидят на лавках, изредка появляясь на поле. Когда там в последний раз Иван Игнатьев играл за Рубин?
Может по инфраструктуре в Краснодаре всё отлично, но с кадрами не очень. Главный показатель работы своей академии, количество доморощенных игроков в основе своей команды, а не где то там, тем более у конкурентов.
Да и тому же Комлеченко, что бы стать нормальным футболистом пришлось уйти из Краснодара. Оставшись в Краснодаре скорее всего он играл бы сейчас в ФНЛ.
В таких случаях гордиться можно только тогда, когда игрок сначала заиграл за основу, а потом уехал в топ - 5.
Так, что вывод один: Всё красиво, но бесполезно!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Байкал-38 (раскрыть)
01 мая в 19:09
Привет. Свои играют в других командах. Игнатьев.....,Комличенко, ....
Байкал-38
Байкал-38
01 мая в 19:06
Неужели в Краснодаре думать начали? Там ещё полно старичков на выход. Столько рекламировали свою академию, но играют одни приезжие старички. Может хоть наконец то своих привлекать будут.
Сидор новый
Сидор новый
01 мая в 18:54
Теоретически все правильно делает Краснодар
КЭТиК
КЭТиК
01 мая в 18:37
Пора омолаживать состав.
Caniggia
Caniggia
01 мая в 18:24
Всё логично. Ганчаренко надо омолаживать команду и строить новую. Думаю, это далеко не последние футболисты, которые покинут Краснодар после завершения сезона.
XL-965
XL-965
01 мая в 18:20
В 2019 Берг помню уйму моментов Олимпиакосу не забил
ABir
ABir
01 мая в 18:16
Неплохие в прошлом игроки, но сейчас их футбольная карьера давно уже едет с ярмарки
Шуnя771
Шуnя771
01 мая в 18:04
Не удивлюсь.
nikot
nikot
01 мая в 18:04
От балласта избавляются!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 17:51
Ну удачи им в других командах!
SAFqwer
SAFqwer
01 мая в 17:50
Грядёт обновление, но админресурс слабенький, а без этого у нас никуда...
Leha-ha50
Leha-ha50
01 мая в 17:39
Кто то должен был уйти, Краснодару нужна свежая кровь.
RomM84
RomM84
01 мая в 17:35
Предвестники большой чистки
Zak11
Zak11
01 мая в 17:32
Правильно, от балласта надо избавляться. Ари и Берг на родину, а Камболов в ФНЛ
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