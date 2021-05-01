Ари, Берг и Камболов покинут «Краснодар» этим летом

Пресс-служба «Краснодара» накануне матча с «Сочи» объявила о том, что Ари, Маркус Берг и Руслан Камболов покинут клуб по окончании сезона.
Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка.
Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе «Краснодара» – Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари!
Бочка с пивом он и неудачник.
Бочка с пивом он и неудачник.
Играют? Может сидят на лавках, изредка появляясь на поле. Когда там в последний раз Иван Игнатьев играл за Рубин?
Может по инфраструктуре в Краснодаре всё отлично, но с кадрами не очень. Главный показатель работы своей академии, количество доморощенных игроков в основе своей команды, а не где то там, тем более у конкурентов.
Да и тому же Комлеченко, что бы стать нормальным футболистом пришлось уйти из Краснодара. Оставшись в Краснодаре скорее всего он играл бы сейчас в ФНЛ.
В таких случаях гордиться можно только тогда, когда игрок сначала заиграл за основу, а потом уехал в топ - 5.
Так, что вывод один: Всё красиво, но бесполезно!
Играют? Может сидят на лавках, изредка появляясь на поле. Когда там в последний раз Иван Игнатьев играл за Рубин?
Может по инфраструктуре в Краснодаре всё отлично, но с кадрами не очень. Главный показатель работы своей академии, количество доморощенных игроков в основе своей команды, а не где то там, тем более у конкурентов.
Да и тому же Комлеченко, что бы стать нормальным футболистом пришлось уйти из Краснодара. Оставшись в Краснодаре скорее всего он играл бы сейчас в ФНЛ.
В таких случаях гордиться можно только тогда, когда игрок сначала заиграл за основу, а потом уехал в топ - 5.
Так, что вывод один: Всё красиво, но бесполезно!