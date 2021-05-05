Португальские СМИ утверждают, что «Спартак» возглавит Руй Витория

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05 мая 2021, 15:11

Главный тренер близок к тому, чтобы возглавить «Спартак».

Португальские СМИ утверждают, что в настоящее время обсуждаются последние детали контракта.

Ожидается, что контракт «Спартака» с тренером будет рассчитан на 2 или 3 (2+1) года, а его зарплата составит 4,5 млн евро за сезон.

Руй Витория ранее тренировал «Бенфику», с которой дважды становился чемпионом Португалии. Последним местом работы специалиста был саудовский «Ан-Наср».