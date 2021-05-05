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Португальские СМИ утверждают, что «Спартак» возглавит Руй Витория

05 мая 2021, 15:11

Главный тренер Руй Витория близок к тому, чтобы возглавить «Спартак».

Португальские СМИ утверждают, что в настоящее время обсуждаются последние детали контракта.

Ожидается, что контракт «Спартака» с тренером будет рассчитан на 2 или 3 (2+1) года, а его зарплата составит 4,5 млн евро за сезон.

Руй Витория ранее тренировал «Бенфику», с которой дважды становился чемпионом Португалии. Последним местом работы специалиста был саудовский «Ан-Наср».

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Все комментарии
quinn-se
quinn-se ответ sihafazatron (раскрыть)
06 мая в 12:58
Короче, Тренируй - не тренируй, всё равно получишь Руй. )
makkie
makkie
05 мая в 21:53
Очень похоже на вброс в СМИ, дабы скрыть реальные переговоры с другим кандидатом.
Надеюсь, либо Руди Гарсия, либо Жардим.
ТТ
ТТ
05 мая в 21:47
Имя какое-то не качественное !)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
05 мая в 21:42
А Фрунцузские СМИ , что Руди Гарсия...).
SHMEL
SHMEL
05 мая в 19:34
Чем же он так Зареме приглянулся? Крутой как поросиный Руй?
Некакойшенко
Некакойшенко
05 мая в 19:03
Утверждают едет Руй
Дружно скажем всем вам куй....!
Байкал-38
Байкал-38
05 мая в 17:52, ред.
Зарема: "Виктория это победа ,берём".
Делать правильный выбор это ей не стриптиз танцевать!
Союзник противников
Союзник противников
05 мая в 17:33
    Якутск_Спартаковский
    Якутск_Спартаковский
    05 мая в 17:19
    Ну Руй с ним
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    05 мая в 17:09
    Одно не понятно....
    Зачем измерять время проведённое тренерами и гендирами в данной команде - в годах и сезонах ???

    Все знают у Федуна свои мерила времени работы специалистов...
    "До заговора"..."До первых косяков"..."До 7-го места в таблице"..."Пока не надоест"..."Пока Валере-верим"..."А хочу и увольняю"....и т.д.
    Ultral Mclaren
    Ultral Mclaren
    05 мая в 16:58
    Хоть бы не он....
    112910415
    112910415
    05 мая в 16:53
    ух, всё веселее и веселее !
    Бубнин
    Бубнин
    05 мая в 16:04
    А пока Зарема как раз на основе таких слухов составляет список кандидатов.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    05 мая в 15:30
    Теперь лишь бы коментаторы чего не напутали и не опазорились! 😜
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
    05 мая в 15:29
    что за бред?
    d_fincher
    d_fincher
    05 мая в 15:21
    Такого дна нам не надо. Тут даже Каррера будет лучше.
    sv_1969
    sv_1969
    05 мая в 15:20
    Федун ещё не знает!А португалы уже назначили и зарплату объявили!
    David Young
    David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
    05 мая в 15:19
    .
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    05 мая в 15:16
    Мне жаль португальца, очередная жертва заремы.
    sihafazatron
    sihafazatron
    05 мая в 15:14
    уже и кричалка готова:

    Руй – это когда чего то нет
    И когда не получилось что-то!
    Руй, как отрицательный ответ
    И когда не клеится работа!

    Руй! Не просто Руй!
    Руй – это не просто Руй!
    Руй! Не просто Руй!
    Руй – это не просто Руй!
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    05 мая в 15:13
    Ну,конечно,а кому,как не португальцам об этом лучше всех знать...))))
    Ironigor
    Ironigor
    05 мая в 15:13, ред.
    Вот это что-то непонятно !!?
    Какая из уток всё таки долетит !!!
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