Главный тренер Руй Витория близок к тому, чтобы возглавить «Спартак».
Португальские СМИ утверждают, что в настоящее время обсуждаются последние детали контракта.
Ожидается, что контракт «Спартака» с тренером будет рассчитан на 2 или 3 (2+1) года, а его зарплата составит 4,5 млн евро за сезон.
Руй Витория ранее тренировал «Бенфику», с которой дважды становился чемпионом Португалии. Последним местом работы специалиста был саудовский «Ан-Наср».
Руй – это когда чего то нет
И когда не получилось что-то!
Руй, как отрицательный ответ
И когда не клеится работа!
Руй! Не просто Руй!
Руй – это не просто Руй!
Руй! Не просто Руй!
Руй – это не просто Руй!
Руй – это когда чего то нет
И когда не получилось что-то!
Руй, как отрицательный ответ
И когда не клеится работа!
Руй! Не просто Руй!
Руй – это не просто Руй!
Руй! Не просто Руй!
Руй – это не просто Руй!