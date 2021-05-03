Стало известно имя кандидата на должность нового тренера «Спартака»

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03 мая 2021, 20:06

Сегодня в «Спартаке» сообщили, что клуб начал переговоры с новым главным тренером, который выиграл несколько трофеев и является иностранцем.

Как сообщается, основным кандидатом на должность нового наставника московской команды является тренер «Лиона» . Сейчас стороны ведут переговоры.

За свою тренерскую карьеру 57-летний специалист выигрывал Лигу 1 (2010/11) и Кубок Франции (2010/11) с «Лиллем», а также доходил до финала Лиги Европы с «Марселем» (2017/18).