Стало известно имя кандидата на должность нового тренера «Спартака»

Сегодня в «Спартаке» сообщили, что клуб начал переговоры с новым главным тренером, который выиграл несколько трофеев и является иностранцем.
Как сообщается, основным кандидатом на должность нового наставника московской команды является тренер «Лиона» Руди Гарсия. Сейчас стороны ведут переговоры.
За свою тренерскую карьеру 57-летний специалист выигрывал Лигу 1 (2010/11) и Кубок Франции (2010/11) с «Лиллем», а также доходил до финала Лиги Европы с «Марселем» (2017/18).
...наверное опечатка..
...наверное опечатка..
Вопрос только в том, зачем Руди менять Лион на РПЛ...? Не на Спартак, а именно на РПЛ
Вопрос только в том, зачем Руди менять Лион на РПЛ...? Не на Спартак, а именно на РПЛ
зачем Гарсии сюда ехать мне не понятно... за деньгами разве что - больше вариантов нет, так что не очень то верится
зачем Гарсии сюда ехать мне не понятно... за деньгами разве что - больше вариантов нет, так что не очень то верится