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Стало известно имя кандидата на должность нового тренера «Спартака»

03 мая 2021, 20:06

Сегодня в «Спартаке» сообщили, что клуб начал переговоры с новым главным тренером, который выиграл несколько трофеев и является иностранцем.

Как сообщается, основным кандидатом на должность нового наставника московской команды является тренер «Лиона» Руди Гарсия. Сейчас стороны ведут переговоры.

За свою тренерскую карьеру 57-летний специалист выигрывал Лигу 1 (2010/11) и Кубок Франции (2010/11) с «Лиллем», а также доходил до финала Лиги Европы с «Марселем» (2017/18).

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
04 мая в 11:46
Федун через небольшой отрезок времени и Руди Гарсию отправит к сбитым летчикам..
112910415
112910415
04 мая в 06:06
любопытная тема
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 мая в 00:40
Первый раз слышу словочетание "хитрый Семак"...
...наверное опечатка..
mortid
mortid ответ A.S.A (раскрыть)
03 мая в 22:43
Деньги, вот за чем.
A.S.A
A.S.A
03 мая в 21:28
Довольно таки опытный тренер, и если это правда,то Спартак можно только поздравить!
Вопрос только в том, зачем Руди менять Лион на РПЛ...? Не на Спартак, а именно на РПЛ
Сп62
Сп62 ответ dzvinka (раскрыть)
03 мая в 21:12
Ну, Каррера же сделал себе имя. Пусть и другие попробуют.
Ironigor
Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
03 мая в 20:45
Хитрого , - )))))
BDA8181
BDA8181
03 мая в 20:43, ред.
Зачем в Спаме тренер , если есть Федун и как её тама ,вообщем подруга его))) Сколько смотрю на Спам там тренера по моему не то что права голоса не имеют,пискнуть без разрешения нельзя))
makkie
makkie ответ Ironigor (раскрыть)
03 мая в 20:43
Да ладно, в интернете есть фото публичного человека в сфере футбола?)
Asper
Asper
03 мая в 20:27
Эмери: "Коллега, одумайтесь"
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
03 мая в 20:23
Хоть он и похож на Титова, но не уверен что он сможет заставить хитрого Семака задрожать
dzvinka
dzvinka
03 мая в 20:19, ред.
че, все, секрет продержался 5 минут?)))
зачем Гарсии сюда ехать мне не понятно... за деньгами разве что - больше вариантов нет, так что не очень то верится
Ironigor
Ironigor
03 мая в 20:18, ред.
Вот это здорово 👍 Поздравляю болельщиков Спартака с новым главным тренером !!! Театраловеду Тедеско счастливого пути ! В интернете уже есть фото нового тренера Руди Гарсия !!!
Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 20:14
Нет,я больше доверяю Васе Уткину!
sv_1969
sv_1969
03 мая в 20:14
Ну что же... Поглядим
beefs
beefs
03 мая в 20:09
ну что, ждем перемен...
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