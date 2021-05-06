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Камера запечатлела смеющегося Азара после вылета «Реала» из ЛЧ

06 мая 2021, 01:41
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Реал» (2:0) и вышел в финал турнира.

По окончании встречи полузащитник «сливочных» Эден Азар смеялся и шутил в компании игроков «Челси», за который он выступал ранее. Это попало в телетрансляцию матча.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
06 мая в 21:01
И что? На футболе жизнь не кончается. А тут увидел бывших своих и улыбался. И что с этого
kella
kella
06 мая в 14:16
Может он радуется что удалось избежать травмы?
dzvinka
dzvinka
06 мая в 13:47, ред.
да ему и в челси было нас***ть на поражения собственной команды, порой.
Он всегда был егоистичен, а в Реал так вообще поехал тусоваться а не играть, на пенсию, климат, раслабон, лига 2 команд))
azkan
azkan
06 мая в 11:32
С другой стороны, если бы он покидал поле в слезах, я бы удивился.
Да он и в Челси не был таким эмоциональным.
А встречу с друзьями, тем более с Зума без улыбки невозможно.
Но можно было это сделать вне камер так сказать.
memphis
memphis
06 мая в 08:14
А казачок то засланый...
Elliada
Elliada
06 мая в 07:26
Что нельзя порадоваться за старых друзей?
Ruslik1982
Ruslik1982
06 мая в 06:51
Азар коротышка какой-то
eleven LC
eleven LC
06 мая в 06:46
А что Азар плакать должен чтоли?
Реал боролся но проиграл,Челси был сильнее-вот и всё!
112910415
112910415
06 мая в 06:23
не сказать, что это красиво
КЭТиК
КЭТиК
06 мая в 05:19
Не так сильно он хотел победить.
Байкал-38
Байкал-38
06 мая в 05:12
Азар красава, искренне рад за свой клуб в финале ЛЧ, а как же Реал? Ничего личного, только лёгкие бабки.
311
311
06 мая в 02:52
Честно признаться, я всё ещё очень скучаю по финтам Азара, зря он ушёл! К Куртуа нет сожалений, мы уже пережили Кепу, купленного второпях!)
311
311
06 мая в 02:33, ред.
Камера запечатлела встречу старых товарищей-одноклубников, что не так?)
протон1
протон1
06 мая в 02:31
да вот что за дурдом. я вот негативно говорил что он перешел в реал. ну кто мог знать что они встретяться в полуфинале? ну друзья встретились и посмеялись. азар не думаю рад от того тчо роиграл вы что
RR117
RR117
06 мая в 02:18
Это он бывшим партнерам рассказывает, как Перес хотел заменить им Роналду и выкинул в трубу почти 200 млн.
Шишанутый
Шишанутый ответ Иван Тасминский (раскрыть)
06 мая в 02:11
Это не нормально радоватся после вылета из полуфинала Лч. Кто то грустит, некоторые игроки даже плачут а если он там стоит хихикает как не в чем не бывало это показывает его отношенее к делу. Азар ведь не когда не выйгрывал Лч значит не стремится. Значит на футбол он уже забил отсюда все его травмы и лишний вес.
Hamman
Hamman
06 мая в 02:08
Никогда не думал что скажу это, но я предпочел бы сегодня на поле Бейла вместо Азара. Гарет умудрялся 99% времени проходить пешком и в одном проценте забить в ворота если не шедевр гол, то хотя бы ,,дурачка". Азар же абсолютно бесполезен. По крайней мере пока что..
Шишанутый
Шишанутый
06 мая в 01:53
Да ему пофиг, он че обычный наемник деньги по контракту капают и ладно, в Реале практически не играет. Второй Бейл.
Ironigor
Ironigor
06 мая в 01:52, ред.
В этой жизни каждому своё и ценности тоже !!!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
06 мая в 01:52
А чё грустить-то? Выводы сделать достаточно, а страдать не обязательно.
Gelious
Gelious
06 мая в 01:50
Ой не хватает Роналду для нужной атмосферы. Не то уже это все. Вот Вальверде мадридист. Аж в слезах поле покинул
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