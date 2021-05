Камера запечатлела смеющегося Азара после вылета «Реала» из ЛЧ

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Реал» (2:0) и вышел в финал турнира.

По окончании встречи полузащитник «сливочных» смеялся и шутил в компании игроков «Челси», за который он выступал ранее. Это попало в телетрансляцию матча.

Eden Hazard was happy for his former teammates 💙 pic.twitter.com/qhBpwODiAS