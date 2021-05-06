Камера запечатлела смеющегося Азара после вылета «Реала» из ЛЧ

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Реал» (2:0) и вышел в финал турнира.
По окончании встречи полузащитник «сливочных» Эден Азар смеялся и шутил в компании игроков «Челси», за который он выступал ранее. Это попало в телетрансляцию матча.
Eden Hazard was happy for his former teammates 💙 pic.twitter.com/qhBpwODiAS— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 5, 2021
Он всегда был егоистичен, а в Реал так вообще поехал тусоваться а не играть, на пенсию, климат, раслабон, лига 2 команд))
Он всегда был егоистичен, а в Реал так вообще поехал тусоваться а не играть, на пенсию, климат, раслабон, лига 2 команд))
Да он и в Челси не был таким эмоциональным.
А встречу с друзьями, тем более с Зума без улыбки невозможно.
Но можно было это сделать вне камер так сказать.
Да он и в Челси не был таким эмоциональным.
А встречу с друзьями, тем более с Зума без улыбки невозможно.
Но можно было это сделать вне камер так сказать.
Реал боролся но проиграл,Челси был сильнее-вот и всё!
Реал боролся но проиграл,Челси был сильнее-вот и всё!