Камера запечатлела смеющегося Азара после вылета «Реала» из ЛЧ

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06 мая 2021, 01:41

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Реал» (2:0) и вышел в финал турнира.

По окончании встречи полузащитник «сливочных» смеялся и шутил в компании игроков «Челси», за который он выступал ранее. Это попало в телетрансляцию матча.