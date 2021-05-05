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Карпину угрожают скалкой, Нобоа — на яхте. Лучшее из Сети

вчера, 10:08
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Обамеянг Пьер-Эмерик
Обамеянг Пьер-Эмерик
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Мората Альваро
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Публикация от Ари (@ari_gol1000)

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Все комментарии
poodle
poodle
сегодня в 10:07
мдаа,у миссис Нобоа та ещё прессуха,странный выбор,при чём это и ей и ему хочется сказать!))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 20:40
Жена у Нобоа огонь,конечно!!!А так весело))Особенно,когда судья в девятку положил))))Это что,вообще?)))
Oyeeeee
Oyeeeee
вчера в 18:07
прессик у нее хорош, лучше чем у Кристины
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:09
Неужели ты и вправду решил что Зобнин ездит по трассе с дочкой на коленях?!)
А вот то что Витсель в роддоме без маски тебя не смутило!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:11
Конечно супер мега звезда 🌟Роберто Карлос !!!
А вот то что Зобнин за рулём на коленках едит со своей дочкой за рулём , это категорически ужасно и очень опасно для жизни ребёнка !!!
Ну и конечно шикарная ,добрая фотография, рождение ребёнка сына у Витселя !!! Мои поздравления !!!
Всем Добра !!!
artr-90
artr-90
вчера в 13:26
Пхаха, Нобоа специально бочком повернулся, чтобы не позориться своим пузом напротив кубиков жены))
112910415
112910415
вчера в 12:08
Карпин скалки не боится
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:01
Ари прям танец зомбаков
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:55
девушка у мораты совсем не умная!! глупый розыгрыш.
а то видео, где краткий обзор матча мс-псж, с одной стороны порадовал, но с другой так все-таки нельзя))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:18
Милота дня супер!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 10:15
Но Карпин не на скалку смотрит)
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