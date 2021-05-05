Карпину угрожают скалкой, Нобоа — на яхте. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос встретился с легендарным теннисистом Фернандо Вердаско.
Форвард «Краснодара» Ари, как оказалось, любитель танцев.
Публикация от Ари (@ari_gol1000)
Милота дня:
Игрок «Спартака» Роман Зобнин с дочкой.
Хавбек МЮ Бруну Фернандеш со своей семьёй.
Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг — самый стильный посетитель, которого видел этот тигр.
Жена Лукаса Моуры заказала себе вот такую футболку, чтобы поддерживать мужа.
Игрок «Лестера» Джеймс Мэддинсон скоро станет отцом. Он узнал об этом, получив вот такой приятный сюрприз.
Экс-футболист МЮ Патрис Эвра в своем репертуаре.
Над французом пошутил Рио Фердинанд, выложив этот пост с подписью:
Эвра отлично выглядит! Тренировки идут ему на пользу! Так держать!
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа решил отдохнуть на яхте со своей женой.
Его одноклубник Миха Мевля тоже не скучает в Сочи. Посетил с дочкой скайпарк!
Если вы считаете, что в РПЛ судьи плохо работают, то посмотрите это видео.
Кажется, мы нашли новых игроков для РПЛ.
Хавбек «Интера» Артуро Видаль радуется очередному чемпионству в своей карьере.
Краткое содержание вчерашнего матча между «Манчестер Сити» и ПСЖ.
В конюшне Томаса Мюллера случилось пополнение!
Форвард «Уикомба» Адебайо Акинфенва мог бы легко сняться в фильме про мафию.
Жозе Моуриньо любит неожиданно для всех появляться в центре внимания, приход в «Рому» — не исключение!
А вы знали, что у легендарного Чиры Феррары есть своя пиццерия?
Девушка дня:
Жена полузащитника ПСЖ Марко Верратти.
Когда «Ростов» теряет очки, то дома Валерия Карпина ждут неприятности!
У полузащитника дортмундской «Боруссии» Акселя Витселя родился сын!
Женский футбол — красивое зрелище!
Нападающего «Ювентуса» Альваро Морату решили разыграть.
Обменяли бы футболку на бокал пива?
Скоро лето! А это — танцы до рассвета!
С прошедшим праздником Пасхи!
А вот то что Витсель в роддоме без маски тебя не смутило!!!
А вот то что Витсель в роддоме без маски тебя не смутило!!!
А вот то что Зобнин за рулём на коленках едит со своей дочкой за рулём , это категорически ужасно и очень опасно для жизни ребёнка !!!
Ну и конечно шикарная ,добрая фотография, рождение ребёнка сына у Витселя !!! Мои поздравления !!!
Всем Добра !!!
А вот то что Зобнин за рулём на коленках едит со своей дочкой за рулём , это категорически ужасно и очень опасно для жизни ребёнка !!!
Ну и конечно шикарная ,добрая фотография, рождение ребёнка сына у Витселя !!! Мои поздравления !!!
Всем Добра !!!
а то видео, где краткий обзор матча мс-псж, с одной стороны порадовал, но с другой так все-таки нельзя))
а то видео, где краткий обзор матча мс-псж, с одной стороны порадовал, но с другой так все-таки нельзя))