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Марез признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

07 мая 2021, 13:54

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Алжирский хавбек оформил дубль в матче с ПСЖ (2:0) и помог команде выйти в финал Лиги чемпионов.

На звание игрока недели также претендовали защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш и футболисты «Челси» Нголо Канте и Кай Хаверц.

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Все комментарии
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ Дима Логинов (раскрыть)
07 мая в 18:34
Вот именно. Канте и Зинченко - лучшие!
Nazi
Nazi
07 мая в 16:22
За что этому 14ку, за два закатанных в пустые ворота голы? Какие ослы выбирают? Стыдоба..

Или Канте (добавить даже нечего), или Менди, который выцарапал два мертвых мяча..
Дима Логинов
Дима Логинов
07 мая в 15:15
После того, как по результатам первых полуфиналов не включили в символическую сборную Канте, все эти рейтинги выеденного яйца не стоят.
allemz
allemz
07 мая в 14:49
Заслуженно!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 мая в 14:41
2 гола забил,молодчик!
Alex12357
Alex12357
07 мая в 14:08
А почему не судья?Который обгадил полуфинал?
ДСА
ДСА
07 мая в 14:02
Именно он вывел свою команду в финал.
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