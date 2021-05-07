Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Алжирский хавбек оформил дубль в матче с ПСЖ (2:0) и помог команде выйти в финал Лиги чемпионов.
🔵 Автор двух голов в ворота «ПСЖ» Рияд Махрез — Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! 🥇— УЕФА (@UEFAcom_ru) May 7, 2021
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На звание игрока недели также претендовали защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш и футболисты «Челси» Нголо Канте и Кай Хаверц.
Или Канте (добавить даже нечего), или Менди, который выцарапал два мертвых мяча..
Или Канте (добавить даже нечего), или Менди, который выцарапал два мертвых мяча..