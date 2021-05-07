Марез признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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07 мая 2021, 13:54

Полузащитник «Манчестер Сити» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Алжирский хавбек оформил дубль в матче с ПСЖ (2:0) и помог команде выйти в финал Лиги чемпионов.

🔵 Автор двух голов в ворота « ПСЖ » Рияд Махрез — Игрок недели в #ЛигаЧемпионов! 🥇



Согласны? 🤔 pic.twitter.com/pjaLqeLUdF — УЕФА (@UEFAcom_ru) May 7, 2021

На звание игрока недели также претендовали защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш и футболисты «Челси» Нголо Канте и Кай Хаверц.