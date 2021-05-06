Марез, Диаш, Канте и Хаверц номинированы на звание игрока недели в ЛЧ

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06 мая 2021, 02:04

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Список номинантов:

(«Манчестер Сити») – 2 гола, точность передач — 79% в матче с «Пари Сен-Жермен» (2:0);

(«Манчестер Сити») – точность передач — 92% в матче с «Пари Сен-Жермен» (2:0);

(«Челси») – 4 перехвата, точность передач — 88% в матче с «Реалом» (2:0);

(«Челси») – 3 успешных обводки, точность передач — 86% в матче с «Реалом» (2:0).