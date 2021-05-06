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Марез, Диаш, Канте и Хаверц номинированы на звание игрока недели в ЛЧ

06 мая 2021, 02:04

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Список номинантов:

Рияд Марез («Манчестер Сити») – 2 гола, точность передач — 79% в матче с «Пари Сен-Жермен» (2:0);
Рубен Диаш («Манчестер Сити») – точность передач — 92% в матче с «Пари Сен-Жермен» (2:0);
Нголо Канте («Челси») – 4 перехвата, точность передач — 88% в матче с «Реалом» (2:0);
Кай Хаверц («Челси») – 3 успешных обводки, точность передач — 86% в матче с «Реалом» (2:0).

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sihafazatron
sihafazatron
06 мая в 08:12
Канте или диаш)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 мая в 05:11
Они все заслужили.
311
311
06 мая в 02:29, ред.
Мне судить сложно, так как матч Сити и ПСЖ я не смотрел, но Хаверц, которому не везло весь матч, тут явно лишний!) Однозначно малыш Канте!)
Ironigor
Ironigor
06 мая в 02:20
Канте , - Пушка !!!
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