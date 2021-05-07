Кавани и Альбиоль 2-й раз подряд номинированы на звание игрока недели в ЛЕ

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07 мая 2021, 02:06

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы. В число номинантов второй раз подряд попали форвард МЮ и защитник «Вильярреала» .

Список номинантов:

Рауль Альбиоль («Вильярреал») – 7 выносов, точность передач — 80% в матче с «Арсеналом» (0:0);

Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед») – 2 гола в матче с «Ромой» (2:3);

(«Рома») – 1 гол, точность передач — 83% в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:2);

(«Арсенал») – 3 отбора, 2 перехвата, точность передач — 90% в матче с «Вильярреалом» (0:0).