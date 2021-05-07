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Кавани и Альбиоль 2-й раз подряд номинированы на звание игрока недели в ЛЕ

07 мая 2021, 02:06

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы. В число номинантов второй раз подряд попали форвард МЮ Эдинсон Кавани и защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль.

Список номинантов:

Рауль Альбиоль («Вильярреал») – 7 выносов, точность передач — 80% в матче с «Арсеналом» (0:0);
Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед») – 2 гола в матче с «Ромой» (2:3);
Бриан Кристанте («Рома») – 1 гол, точность передач — 83% в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:2);
Пабло Мари («Арсенал») – 3 отбора, 2 перехвата, точность передач — 90% в матче с «Вильярреалом» (0:0).

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Все комментарии
swed27
swed27
07 мая в 05:26
Кавани лучший бесспорно
95-shishani-95
95-shishani-95
07 мая в 05:07
И кто выиграл в тот раз?
Leha-ha50
Leha-ha50
07 мая в 02:32
Вполне достойные кандидаты.
Ironigor
Ironigor
07 мая в 02:29
Для меня лично лучший Эдинсон Кавани, таки красивые два мяча забил и был очень полезен на поле , в свои 34 года это просто дорогого стоит . Бесспорно он на данный момент времени он лучший !!! Удачи тебе Эдинсон !!!
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