Кавани и Альбиоль 2-й раз подряд номинированы на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги Европы. В число номинантов второй раз подряд попали форвард МЮ Эдинсон Кавани и защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль.
Список номинантов:
Рауль Альбиоль («Вильярреал») – 7 выносов, точность передач — 80% в матче с «Арсеналом» (0:0);
Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед») – 2 гола в матче с «Ромой» (2:3);
Бриан Кристанте («Рома») – 1 гол, точность передач — 83% в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:2);
Пабло Мари («Арсенал») – 3 отбора, 2 перехвата, точность передач — 90% в матче с «Вильярреалом» (0:0).