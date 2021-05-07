«Зенит» интересуется Клаудиньо из «Брагантино»

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07 мая 2021, 21:01

Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо может продолжить карьеру в России.

На 24-летнего футболиста претендует «Зенит». Трансферная стоимость хавбека оценивается в 12 млн евро. Клаудиньо также интересуются «Рома» и «Лейпциг».

Недавно ходили слухи, что «Зенит» может заменить Ярослава Ракицкого бразильцем из «Галатасарая».