«Зенит» интересуется Клаудиньо из «Брагантино»

Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо может продолжить карьеру в России.
На 24-летнего футболиста претендует «Зенит». Трансферная стоимость хавбека оценивается в 12 млн евро. Клаудиньо также интересуются «Рома» и «Лейпциг».
Недавно ходили слухи, что «Зенит» может заменить Ярослава Ракицкого бразильцем из «Галатасарая».
Скорее всего Лейпциг будет фаворитом, но у Зенита в составе есть несколько Бразильцев,которые могут посодействовать и уговорить своего соотечественника на переход в Зенит
Скорее всего Лейпциг будет фаворитом, но у Зенита в составе есть несколько Бразильцев,которые могут посодействовать и уговорить своего соотечественника на переход в Зенит