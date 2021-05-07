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«Зенит» интересуется Клаудиньо из «Брагантино»

07 мая 2021, 21:01

Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо может продолжить карьеру в России.

На 24-летнего футболиста претендует «Зенит». Трансферная стоимость хавбека оценивается в 12 млн евро. Клаудиньо также интересуются «Рома» и «Лейпциг».

Недавно ходили слухи, что «Зенит» может заменить Ярослава Ракицкого бразильцем из «Галатасарая».

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Все комментарии
galem72
galem72
08 мая в 10:35
Буллы своими талантами не разбрасываются. Так что, если и будет трансфер, то только в Зальц или Лейп.
oFANATo
oFANATo
08 мая в 09:55
Лейпциг посильнее зенита будет....так что ему лучше играть за сильную команду.
Gunslinger
Gunslinger ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
07 мая в 23:24
Прям с языка снял!!! :)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 мая в 22:59
А может Труфальдино из Бергамо?!😜
A.S.A
A.S.A ответ Ironigor (раскрыть)
07 мая в 22:28
Приветствую Вас!
Дело в том,что года 2 назад как то случайно нарвался в ютубе на ролик с нарезками его игр...впечатлился, пробежался по статистике, видно что парень неплох
Ironigor
Ironigor ответ A.S.A (раскрыть)
07 мая в 22:11
Я тоже с детства за ним слежу !!! ☝😜😂😂😂
A.S.A
A.S.A
07 мая в 22:02
Отличный игрок,атакующий полузащитник который много голевых раздает и сам неплохо завершает атаки. Надеюсь не потеряется после переезда в европу
Скорее всего Лейпциг будет фаворитом, но у Зенита в составе есть несколько Бразильцев,которые могут посодействовать и уговорить своего соотечественника на переход в Зенит
КЭТиК
КЭТиК
07 мая в 21:53
Дороговат он уже для своего возраста.
BDA8181
BDA8181
07 мая в 21:34
Там клада нет)))
Баобаб
Баобаб
07 мая в 21:26
Не Маркизиньо,случаем?
Дима Логинов
Дима Логинов
07 мая в 21:25
Ну ещё бы Зенит не интересовался игроками «Брагантины», можно сказать, это команды-побратимы.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
07 мая в 21:24, ред.
если стоящий футболист то скорее всего останется в селекции Ред Булла, тоесть в Лейцпиге
95-shishani-95
95-shishani-95
07 мая в 21:13
Посмотрим, что это выйдет?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 мая в 21:13
Слабо в это верится...
25процентный клоун
25процентный клоун
07 мая в 21:07
Бразильцев выкурят аргентинцы, как это уже было
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