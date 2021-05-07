Дивеев может продолжить карьеру в Серии А

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07 мая 2021, 15:42

По данным источника, «Болонья» проявляет интерес к защитнику ЦСКА .

Клуб из Серии А ищет нового защитника, который смог бы конкурировать за место в основе. Дивеев подкупает с точки зрения стабильности места в составе топ-клуба РПЛ , статуса игрока ЦСКА — команды, хорошо известной в Европе, а также статистических показателей.

За россиянином в «Болонье» следят уже второй сезон.

На данным портала Transfermarkt, стоимость Дивеева составляет 6 млн евро.