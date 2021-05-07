ГлавнаяНовости

Дивеев может продолжить карьеру в Серии А

07 мая 2021, 15:42

По данным источника, «Болонья» проявляет интерес к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

Клуб из Серии А ищет нового защитника, который смог бы конкурировать за место в основе. Дивеев подкупает с точки зрения стабильности места в составе топ-клуба РПЛ, статуса игрока ЦСКА — команды, хорошо известной в Европе, а также статистических показателей.

За россиянином в «Болонье» следят уже второй сезон.

На данным портала Transfermarkt, стоимость Дивеева составляет 6 млн евро.

Напомним, что Дивеев стал лучшим молодым игроком года РПЛ в 2020 году.

Все новости
Слухи«Спартак» отдаст Тиля в аренду «Фейеноорду»
Сегодня, 01:19 Комментарии0
СлухиРондон может перейти в «Краснодар». Ганчаренко одобрил сделку
Вчера, 20:51 Комментарии25
СлухиЗащитник «Байера» Драгович отказался переходить в «Динамо»
Вчера, 19:22 Комментарии3
СлухиЛунёв может продолжить карьеру в АПЛ или Серии А
Вчера, 15:09 Комментарии12
СлухиЖиго может продолжить карьеру в ПСВ
Вчера, 12:24 Комментарии7
В «Чертаново» прокомментировали слухи об уходе Пиняева
Вчера, 11:14 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Палыч82
Палыч82
07 мая в 22:40
Агенты за работой, строчат слухи
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Zhertva Liverpoolya (раскрыть)
07 мая в 22:24
Ювентус тоже может оказаться на 5-6 месте, но это не отменяет того, что у них в центре играют одни из лучших ЦЗ в мире...
Сп62
Сп62
07 мая в 20:02
Если жалко Дивеева, подсуньте им Васина. Можно со скидкой.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
07 мая в 18:43
Его в ЦСКА не отпустят.
ЧиП
ЧиП
07 мая в 16:43
Если это правда, то только удачи👏
Serg_Diamond
Serg_Diamond
07 мая в 16:35, ред.
Дивеев хорош только с поправкой на паспорт. Слишком медленный для Европы. Без учета лимита цена на него просто несуразная.
SAFqwer
SAFqwer
07 мая в 16:00
Утки, утки кря, кря, кря...
Mi6
Mi6
07 мая в 15:53
От Гинера/Бабаева нужно бежать...
particular
particular
07 мая в 15:52
Италики, да и все остальные наблюдают за нашими дикорастущими дарованиями и думают, - откуда такие цифры по игрокам чемпионата, который прославился своей неконкурентностью... Не титулов, не статистики, не всплесков... А стоят как чугунный мост...
Ironigor
Ironigor
07 мая в 15:51
Верится с трудом.
STVA 1
STVA 1
07 мая в 15:51
Не рановато ли)
YVG
YVG
07 мая в 15:47
Ага, вместе с ЗМСом Кутеповым в Милане.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 мая в 15:43
Влашича отпускать не жалко,а Дивея жалко!
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
07 мая в 15:43
Это после 7-го места цска?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100