Дивеев может продолжить карьеру в Серии А

По данным источника, «Болонья» проявляет интерес к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
Клуб из Серии А ищет нового защитника, который смог бы конкурировать за место в основе. Дивеев подкупает с точки зрения стабильности места в составе топ-клуба РПЛ, статуса игрока ЦСКА — команды, хорошо известной в Европе, а также статистических показателей.
За россиянином в «Болонье» следят уже второй сезон.
На данным портала Transfermarkt, стоимость Дивеева составляет 6 млн евро.
Напомним, что Дивеев стал лучшим молодым игроком года РПЛ в 2020 году.