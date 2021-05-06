Ари — о будущем: «Подожду варианты в России»

Форвард «Краснодара» Ари намерен продолжить карьеру в России. Летом он станет свободным агентом.

Моим первым вариантом остается Россия. У меня есть несколько команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы.

Конкретных предложений сейчас нет. Есть те, кто хочет поговорить. Но я буду разговаривать только через агента.

Турецкие команды сейчас тоже есть. Там даже есть агент, который мне звонил. Но пока я не хочу уезжать. Подожду варианты в России. Если не будет хороших предложений, я посмотрю на другие страны.