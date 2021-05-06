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Ари — о будущем: «Подожду варианты в России»

06 мая 2021, 21:06

Форвард «Краснодара» Ари намерен продолжить карьеру в России. Летом он станет свободным агентом.

Моим первым вариантом остается Россия. У меня есть несколько команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы.

Конкретных предложений сейчас нет. Есть те, кто хочет поговорить. Но я буду разговаривать только через агента.

Турецкие команды сейчас тоже есть. Там даже есть агент, который мне звонил. Но пока я не хочу уезжать. Подожду варианты в России. Если не будет хороших предложений, я посмотрю на другие страны.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
07 мая в 22:37
Ну так паспорт с двухглавым в РПЛ позволяет за двоих получать, так что посыл Ари понятен,)
Alexnvr
Alexnvr
07 мая в 10:47
Краснодару он точно уже не нужен.
batman555
batman555
07 мая в 05:11
Давай в Ростов Ара)
Leha-ha50
Leha-ha50
07 мая в 01:14
До травмы Ари был очень плодотворен. Играл как в лучшие годы. Сейчас же пока парень является лишь бледной тенью самого себя. Сможет ли он набрать прежние кондиции - это большой вопрос ??? Да и возраст Ари отпугнет многие клубы, 35 - это уже серьезно. Не факт , что парень сможет набрать хорошую фору. Паспорт его - это конечно плюс, но на данном этапе брать Ари очень рискованно.
Ждем лета, там все и прояснится.
Всем здоровья.
stanichnik
stanichnik
06 мая в 23:56
С учётом того, что у него российский паспорт и статус свободного агента, даже если не поступит достойного предложения из российских клубов, есть возможность завершить карьеру например в Казахстане. На пару сезонов его ещё вполне хватит, а там в Кайрате или Астане, в стране со схожим с российским менталитетом ему будет проще адаптироваться, к тому же наверняка смогут предложить достойную зарплату нападающему. Ведь смог же там доиграть свою карьеру Аршавин, а сейчас доигрывает Вагнер Лав.
drug01
drug01
06 мая в 22:09
Смешить не надо!!!
ABir
ABir
06 мая в 21:44
У него российское гражданство, значит будут предложения, главное цену себе не задирать
VAN ARM
VAN ARM
06 мая в 21:33
есть шанс просто недожлаться))))))))))
виктор бочарников
виктор бочарников
06 мая в 21:29
Если херней страдать не будет пару сезонов может попылить,тем более паспорт правильный.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 мая в 21:18, ред.
Ростов заберет. Валера всех собирает .
Garrincha58
Garrincha58
06 мая в 21:15
в Китай
Ironigor
Ironigor
06 мая в 21:14, ред.
Обруссел , даже на родину не хочется !!!
idres
idres
06 мая в 21:11
Пора домой....
sv_1969
sv_1969
06 мая в 21:10
Не думаю что Ари очень нужен здесь
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