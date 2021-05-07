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Сафоновым интересуется клуб из АПЛ

07 мая 2021, 13:34

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заинтересовал клуб Английской Премьер-Лиги.

По информации источника, 22-летним игроком уже около года интересуется «Брайтон». Однако отмечается, что английский клуб смущает недавняя травма голкипера и его высокая трансферная стоимость.

В текущем сезоне Матвей провел 19 матчей в РПЛ и пропустил 26 голов.

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Все комментарии
Kostya P.
Kostya P.
07 мая в 20:58
15 млн евро??!!
-Хостинский-
-Хостинский-
07 мая в 20:41
Руки прочь от Матвея , нам пусть еще пару лет постоит в воротах , а потом можно и продать .
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ berda2003 (раскрыть)
07 мая в 17:18
Да нет,Брайтон вне вылета в этом сезоне
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 мая в 17:18
Он вообще туда не вызывался
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Великий Пуховик (раскрыть)
07 мая в 17:16
Он еще очень молод для вратаря потому что
Hypnoz
Hypnoz
07 мая в 16:51
Он же стабильно трёху пускает, когда не травмирован ?!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
07 мая в 16:27
Сафонов слаб в плане психологии, очень часто в его глазах видны страх и паника, так что даже если купят, вряд ли в Англии он приживётся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
07 мая в 15:00
Может, что -то путаю, но и в основной он по моему играл. Гуглить как то лениво...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 мая в 14:52
Что значит в основном за молодёжку? Он же в ней только и играл
berda2003
berda2003
07 мая в 14:45
нашли клуб апл - брайтон, не сегодня-завтра вылетит в чемпионшип ... не позорьте РПЛ!!!
swed27
swed27
07 мая в 14:37
Вот и вратари наши в топ выбиваются
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 мая в 14:07
А про определённое количество матчей за сборную Брайтон не забыл? У Матвея хоть и есть матчи за сборную, но очень немного, и в основном за молодёжку. Так что это не более чем слухи или уловки агента с целью поднять интерес и ценник к своему клиенту.
А вообще Сафонов очень толковый кипер, с него получится толк. Удачи ему, где бы он не оказался...
за
за
07 мая в 14:04
На Галицкой хорошая погода, или На Брайтон-Клаб опять идут дожди. (2021)
Продолжение комедии?
particular
particular
07 мая в 13:51
Плохой сезон Краснодара и не менее плохая статистика кипера, вряд ли, создадут вокруг Матвея ореол ажиотажа и популярности... Для выступления за рубежом, по любому придётся снижать накрученный в России ценник...
В противном случае, Сафронов может повторить, в некотором роде, путь Акинфеева, - перспективность, молодость, надежды, несговорчивость клуба, травма и угасание интереса покупателей...
dzvinka
dzvinka
07 мая в 13:46
вы шутите чтоли?))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 мая в 13:39
Рано ему туда!
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