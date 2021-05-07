Сафоновым интересуется клуб из АПЛ

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07 мая 2021, 13:34

Голкипер «Краснодара» заинтересовал клуб Английской Премьер-Лиги.

По информации источника, 22-летним игроком уже около года интересуется «Брайтон». Однако отмечается, что английский клуб смущает недавняя травма голкипера и его высокая трансферная стоимость.