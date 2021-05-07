Сафоновым интересуется клуб из АПЛ

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заинтересовал клуб Английской Премьер-Лиги.
По информации источника, 22-летним игроком уже около года интересуется «Брайтон». Однако отмечается, что английский клуб смущает недавняя травма голкипера и его высокая трансферная стоимость.
В текущем сезоне Матвей провел 19 матчей в РПЛ и пропустил 26 голов.
В противном случае, Сафронов может повторить, в некотором роде, путь Акинфеева, - перспективность, молодость, надежды, несговорчивость клуба, травма и угасание интереса покупателей...
В противном случае, Сафронов может повторить, в некотором роде, путь Акинфеева, - перспективность, молодость, надежды, несговорчивость клуба, травма и угасание интереса покупателей...
А вообще Сафонов очень толковый кипер, с него получится толк. Удачи ему, где бы он не оказался...
А вообще Сафонов очень толковый кипер, с него получится толк. Удачи ему, где бы он не оказался...