«Рубин» хочет подписать Мевлю. Клуб уже сделал предложение игроку

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07 мая 2021, 15:15

«Рубин» намерен приобрести защитника «Сочи» .

У словенского игрока этим летом истекает действующий контракт с сочинским клубом. По информации источника, «Рубин» уже сделал ему предложение.

«Казанцам очень интересен вариант с Мевлей, поэтому они сделали ему предложение о переходе свободным агентом. Футболист отклонил первое предложение „Рубина“, так как его не устроили финансовые условия контракта. Миха хочет сохранить ту зарплату, которая у него была по последнему контракту с „Сочи“. Ровно по этой же причине словенец отклонил новое предложение сочинцев, по которому предполагалось понижение зарплаты», - сообщает источник.

Ранее о будущем Михи высказался его агент.