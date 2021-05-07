ГлавнаяНовости

«Рубин» хочет подписать Мевлю. Клуб уже сделал предложение игроку

07 мая 2021, 15:15

«Рубин» намерен приобрести защитника «Сочи» Миху Мевлю.

У словенского игрока этим летом истекает действующий контракт с сочинским клубом. По информации источника, «Рубин» уже сделал ему предложение.

«Казанцам очень интересен вариант с Мевлей, поэтому они сделали ему предложение о переходе свободным агентом. Футболист отклонил первое предложение „Рубина“, так как его не устроили финансовые условия контракта. Миха хочет сохранить ту зарплату, которая у него была по последнему контракту с „Сочи“. Ровно по этой же причине словенец отклонил новое предложение сочинцев, по которому предполагалось понижение зарплаты», - сообщает источник.

Ранее о будущем Михи высказался его агент.

Все новости
Слухи«Спартак» отдаст Тиля в аренду «Фейеноорду»
Сегодня, 01:19 Комментарии0
СлухиРондон может перейти в «Краснодар». Ганчаренко одобрил сделку
Вчера, 20:51 Комментарии25
СлухиЗащитник «Байера» Драгович отказался переходить в «Динамо»
Вчера, 19:22 Комментарии3
СлухиЛунёв может продолжить карьеру в АПЛ или Серии А
Вчера, 15:09 Комментарии12
СлухиЖиго может продолжить карьеру в ПСВ
Вчера, 12:24 Комментарии7
В «Чертаново» прокомментировали слухи об уходе Пиняева
Вчера, 11:14 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mars6791
mars6791
08 мая в 10:04
А что это с Сочи случилось, при успешном выступление, снижает зп игроку. Бюджетные деньги заканчиваются? Проект а-ля Анжи?
Евгений Быстров
Евгений Быстров
07 мая в 17:04
Простым людям не понять,какая разница получать условно 50 млн.или 40 млн.
rubinovyi2
rubinovyi2
07 мая в 15:45
Не торгуйся,не на базаре,можешь вообще остаться без контракта..))
Prichal
Prichal
07 мая в 15:45
В Рубине тормозов что ли мало?
beefs
beefs
07 мая в 15:26
ну что же имеет право, но не все зависит от его желания...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100