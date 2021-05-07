Давиташвили — лучший игрок матча «Сочи» — «Ротор»

Стал известен лучший игрок матча 29-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ротором».
Им стал полузащитник гостей Зурико Давиташвили. Футболист провел на поле всю встречу.
Всего в нынешнем сезоне в активе хавбека 21 матч в РПЛ и 5 желтых карточек.
Стал известен лучший игрок матча 29-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ротором».
Им стал полузащитник гостей Зурико Давиташвили. Футболист провел на поле всю встречу.
Всего в нынешнем сезоне в активе хавбека 21 матч в РПЛ и 5 желтых карточек.
Всем здоровья.
Всем здоровья.