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Давиташвили — лучший игрок матча «Сочи» — «Ротор»

07 мая 2021, 22:51
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Стал известен лучший игрок матча 29-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ротором».

Им стал полузащитник гостей Зурико Давиташвили. Футболист провел на поле всю встречу.

Всего в нынешнем сезоне в активе хавбека 21 матч в РПЛ и 5 желтых карточек.

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mars6791
mars6791 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 мая в 10:00
Согласен. Особенно в отсутствии Кварацхелии ( почему то есть огромная уверенность , что летом покинет клуб).
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 00:45
Летом парень скорее всего вернется в Рубин. Слуцкий говорил , что рассчитывает на него. А если Хвича уйдет, то вероятность возвращения возрастет значительно. Парень техничен, быстр, хорошо видит поле, не жадничает, так что может вполне достойно проявить себя в Казани. Парню удачи и без травм желательно.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
07 мая в 23:14
Значит так и есть
Ironigor
Ironigor
07 мая в 22:59
Да он в каждом матче хорошо себя проявляет. Молодец парень !!!
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