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Биджиев: «Ребята расстроены, мы могли победить»

07 мая 2021, 23:10
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Наставник «Ротора» Хасанби Биджиев рассказал о поражении от «Сочи» в матче 29-го тура РПЛ.

Счет не по игре, мы играли нормально. Вещи, которые наметили, все выполнялись. Но тут закон: моменты были, их нужно было реализовать, а так один момент в конце всё решил. Хочу поблагодарить болельщиков, их много было на трибунах, жаль, что мы не сумели их порадовать.

Атмосфера в раздевалке? Соответствующая результату, ребята расстроены, мы могли победить и на это рассчитывали, но недоработали в обороне и получили гол в свои ворота.

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Ironigor
Ironigor
07 мая в 23:22, ред.
Да уж. Бились Ротор могли забить, старались. Есть дух у команды, есть желание, но если честно сыроваты. Не хватает чуть впереди, чуть чуть в защите, где-то в не додачу пасы, где ещё чего-то. И вот это чуть чуть и остаётся как показатель оценки игры на табло! Очень бы хотелось чтобы Ротор остался в РПЛ, команде совсем вот этого чуть чуть и не хватает и если убрать вот эти огрехи и приобрести парочку новых игроков с опытом, думаю может получиться очень симпатичная команда. Желаю Удачи Ротору! Всем Добра!
STVA 1
STVA 1
07 мая в 23:13
Могли бы)))Но не смогли
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