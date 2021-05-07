Биджиев: «Ребята расстроены, мы могли победить»

Наставник «Ротора» рассказал о поражении от «Сочи» в матче 29-го тура РПЛ .

Счет не по игре, мы играли нормально. Вещи, которые наметили, все выполнялись. Но тут закон: моменты были, их нужно было реализовать, а так один момент в конце всё решил. Хочу поблагодарить болельщиков, их много было на трибунах, жаль, что мы не сумели их порадовать.

Атмосфера в раздевалке? Соответствующая результату, ребята расстроены, мы могли победить и на это рассчитывали, но недоработали в обороне и получили гол в свои ворота.