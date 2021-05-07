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Евсеев назвал лучших защитников РПЛ в сезоне-2020/2021

07 мая 2021, 16:34

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал лучших защитников Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Продолжаю составлять символическую сборную чемпионата. Вратаря назвал, сегодня черёд защитников. Все они из разных клубов, но думаю, что сыгрались бы сразу. Слева Дуглас Сантос. Зенитовец достаточно много забил и отдал в этом сезоне, свой уровень держал практически в каждой игре. Справа Марио Фернандес. Команда с ним и без него не одно и то же. Мне сложно вспомнить, чтобы он сыграл ниже возможностей. Получил травму, и у команды сразу проблемы. Лидер.

Центральные защитники. Левый Джикия. «Спартак» борется за Лигу чемпионов на протяжении сезона и во многом благодаря капитану. Был спад, но небольшой, а так он стабилен и самоотвержен. Правым можно было бы выбрать Ловрена, но он болеет второй месяц, да и ошибки у него были. Хотя уровень хороший. Но стоит отметить Чорлуку. В начале сезона у «Локо» хорошие игры чередовались с плохими, а весной он был ключевым игроком, и при нём команда поднялась так высоко.

Ранее сообщалось, что у Евсеева есть предложения от клубов РПЛ и ФНЛ.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
07 мая в 19:11
Хорошая сборная пока, видно, что человек разбирается в футболе
Союзник противников
Союзник противников
07 мая в 17:26
ПОчему не так? Разве что спартачи будут возмущены,ибо они хотели бы поставить в эту "мини-сборную" Жиго,Кутепова и Маслова...
swed27
swed27
07 мая в 16:42
любопытный топ-лист Евсеева
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