Евсеев назвал лучших защитников РПЛ в сезоне-2020/2021

Бывший главный тренер «Уфы» назвал лучших защитников Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Продолжаю составлять символическую сборную чемпионата. Вратаря назвал, сегодня черёд защитников. Все они из разных клубов, но думаю, что сыгрались бы сразу. Слева Дуглас Сантос. Зенитовец достаточно много забил и отдал в этом сезоне, свой уровень держал практически в каждой игре. Справа Марио Фернандес. Команда с ним и без него не одно и то же. Мне сложно вспомнить, чтобы он сыграл ниже возможностей. Получил травму, и у команды сразу проблемы. Лидер.

Центральные защитники. Левый Джикия. «Спартак» борется за Лигу чемпионов на протяжении сезона и во многом благодаря капитану. Был спад, но небольшой, а так он стабилен и самоотвержен. Правым можно было бы выбрать Ловрена, но он болеет второй месяц, да и ошибки у него были. Хотя уровень хороший. Но стоит отметить Чорлуку. В начале сезона у «Локо» хорошие игры чередовались с плохими, а весной он был ключевым игроком, и при нём команда поднялась так высоко.