Наумов: «Думаю, „Локомотив“ должен завтра победить „Динамо“»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал предстоящий матч железнодорожников с «Динамо» в 29-м туре РПЛ .

Я думаю, что «Локомотив» должен завтра победить, они всегда отлично играли против «Динамо». У игроков есть психологические моменты после провального матча в Питере, но тренерский штаб должен был качественно поработать с каждым игроком, настроить на предстоящее дерби. Сейчас очень сложная ситуация для «Локомотива», им нельзя терять ни одного очка. «Спартак» уже их обогнал, еще одна ошибка в чемпионате может лишить их шансов на Лигу чемпионов.