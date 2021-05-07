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Наумов: «Думаю, „Локомотив“ должен завтра победить „Динамо“»

07 мая 2021, 16:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал предстоящий матч железнодорожников с «Динамо» в 29-м туре РПЛ.

Я думаю, что «Локомотив» должен завтра победить, они всегда отлично играли против «Динамо». У игроков есть психологические моменты после провального матча в Питере, но тренерский штаб должен был качественно поработать с каждым игроком, настроить на предстоящее дерби. Сейчас очень сложная ситуация для «Локомотива», им нельзя терять ни одного очка. «Спартак» уже их обогнал, еще одна ошибка в чемпионате может лишить их шансов на Лигу чемпионов.

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mihey1971
mihey1971
07 мая в 22:00
Потому что ты и бывший
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 мая в 18:55
Это самообман, федун не зря отправил на этот матч кукуяна.
stanichnik
stanichnik
07 мая в 18:35, ред.
Сложно давать прогноз на предстоящее дерби между Локомотивом и Динамо особенно после провального обеими командами прошлого тура. В ворота железнодорожников влетело всё что было направлено в их ворота, а у Динамо наоборот уже в которой игре подряд больше двадцати ударов по воротам половину отражают вратари, а другая половина по каркасу и мимо цели. Если удача снова отвернётся от обеих команд, то болельщики вправе ожидать ничейного результата, но проигрывать обеим никак нельзя. Локомотив не только расстаётся с мечтой о ЛЧ, но вообще опуститься ниже четвёртого места, а поражение Динамо может поставить вопрос о профпригодности ГТ. А как оно будет, узнаем завтра.
Союзник противников
Союзник противников
07 мая в 17:27
Думать вредно,ибо будет ничья.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Палыч82 (раскрыть)
07 мая в 17:25
Надо бы отличнее, но дальше некуда уже).
Палыч82
Палыч82
07 мая в 16:44
Последний раз Локо уж прям отлично сыграл против Динамо,) Надо бы журналистам сократить число подходов за интервью к дедушке
Uladzimir Kazakevich
Uladzimir Kazakevich
07 мая в 16:36
Добрый день !
Наблюдаю такую картину в конкурсе "Мания" Лига Европы,
сумма очков за все туры и до финала не равна
сумме очков в общем рейтинге на сегодня !
Как это понять ?
Или здесь нужна другая математика ?
shlomo
shlomo
07 мая в 16:18
А я думаю, что результативная ничья будет
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