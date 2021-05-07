«Спартак» опроверг слухи, что Руй Витория уже подписал контракт с клубом

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07 мая 2021, 15:18

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал сегодняшние слухи в СМИ , что московский клуб уже подписал контракт с тренером .

«Информация о том, что сделка закрыта, — это неправда», — сказал Фетисов.