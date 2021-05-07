«Спартак» опроверг слухи, что Руй Витория уже подписал контракт с клубом

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал сегодняшние слухи в СМИ, что московский клуб уже подписал контракт с тренером Руи Виторией.
«Информация о том, что сделка закрыта, — это неправда», — сказал Фетисов.
Это всё вам Уткин снёс,
и с Заремой не балуй,
а не то получишь Руй.
Это всё вам Уткин снёс,
и с Заремой не балуй,
а не то получишь Руй.
В мае точно узнаем развязку)
В мае точно узнаем развязку)
Главное, потом не оказаться позади гонца, который принесёт благую весть 😉
Главное, потом не оказаться позади гонца, который принесёт благую весть 😉