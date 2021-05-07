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«Спартак» опроверг слухи, что Руй Витория уже подписал контракт с клубом

07 мая 2021, 15:18

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал сегодняшние слухи в СМИ, что московский клуб уже подписал контракт с тренером Руи Виторией.

«Информация о том, что сделка закрыта, — это неправда», — сказал Фетисов.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
07 мая в 19:57
О самих переговорах у Фетисова ни слова. Значит таковые возможно ведутся.
112910415
112910415
07 мая в 19:47
мы и не спешим никуда
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Красно Синий воин (раскрыть)
07 мая в 19:36
Ой так приятно ,что кони за нас так переживают,ужас,правильно что Гончара убрали и вы держитесь
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Рыжая Борода (раскрыть)
07 мая в 19:34
Это банда Измайлова с Глушаковым принесли
Красно Синий воин
Красно Синий воин
07 мая в 18:45
Это какой тренеришка будет в спартаке? Уже двадцатый что ли?
Некакойшенко
Некакойшенко
07 мая в 18:36
Истина где то в верхах .У федуна...........
Рыжая Борода
Рыжая Борода
07 мая в 17:53
Тедеско, Руй Виктория, здесь логично...но кто Кононова тогда привел, а потом испанца какого то ? до сих пор в шоке
Ironigor
Ironigor
07 мая в 17:26
НУ ВСЁ ПРАВИЛЬНО, ИНТРИГА НУЖНА !!! ☝😉
Союзник противников
Союзник противников
07 мая в 17:22
Но Фетисов произнёс :
Это всё вам Уткин снёс,
и с Заремой не балуй,
а не то получишь Руй.
ru57158
ru57158
07 мая в 16:07
Какого УЯ ?!?
Kaguzuti
Kaguzuti
07 мая в 15:46
Верните Кононова, он соответствует силе спартака.
makkie
makkie
07 мая в 15:43
Опровергли слухи о подписанном контракте, но не опровергли Руя Виторию как потенциального тренера Спартака, вот что важно!
В мае точно узнаем развязку)
Shustriy
Shustriy
07 мая в 15:40
    particular
    particular
    07 мая в 15:38
    Фетисов, прямо, жирует на противоречивых вбросах, слухах и ожиданиях...
    Главное, потом не оказаться позади гонца, который принесёт благую весть 😉
    oncha
    oncha
    07 мая в 15:37
    Кроме Ледяхова и Гунько врядли кто осмелится пойти в столь знатный клуб.
    Liverpoolets
    Liverpoolets
    07 мая в 15:36
    Виктория хоть и Руй, но не сумасшедший.
    Futurista
    Futurista
    07 мая в 15:24
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