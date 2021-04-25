Пономарёв: «Соболев очень красиво упал»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на удаление в матче со «Спартаком».

Ну что за безобразие! Зачем Ахметов так летел на игрока? Неужели тормозов нет? Меня всегда это удивляет: зачем он это сделал? Летит как электричка! При этом никакого грубого приёма я не увидел — Соболев очень красиво упал. Он чувствовал, что Ахметов не остановится, даже подпрыгнул. Теперь понятно, почему Соболева называют дельфином — уж очень красиво падает. Кстати, красиво упасть — это большое искусство: Соболев расслабился, поднял ноги и смягчил удар.

У судей создаётся впечатление, что приём получился с накладкой. Хотя там ничего не было — даже царапинки. Так нельзя! Судьи проморгали эпизод. Зря Кукуян дал красную карточку, можно было ограничиться жёлтой. Если бы была травма — другой разговор.