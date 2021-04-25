Пономарёв: «Соболев очень красиво упал»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на удаление Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком».
Ну что за безобразие! Зачем Ахметов так летел на игрока? Неужели тормозов нет? Меня всегда это удивляет: зачем он это сделал? Летит как электричка! При этом никакого грубого приёма я не увидел — Соболев очень красиво упал. Он чувствовал, что Ахметов не остановится, даже подпрыгнул. Теперь понятно, почему Соболева называют дельфином — уж очень красиво падает. Кстати, красиво упасть — это большое искусство: Соболев расслабился, поднял ноги и смягчил удар.
У судей создаётся впечатление, что приём получился с накладкой. Хотя там ничего не было — даже царапинки. Так нельзя! Судьи проморгали эпизод. Зря Кукуян дал красную карточку, можно было ограничиться жёлтой. Если бы была травма — другой разговор.
С таким судейством скоро футбол без мужской борьбы превратится в балет какой-то. Вообщем возмущаюсь как могу ,без мата . Здесь нельзя . Спасибо за понимание. Всем Добра !!!
С таким судейством скоро футбол без мужской борьбы превратится в балет какой-то. Вообщем возмущаюсь как могу ,без мата . Здесь нельзя . Спасибо за понимание. Всем Добра !!!