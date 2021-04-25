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Пономарёв: «Соболев очень красиво упал»

25 апреля 2021, 18:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на удаление Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком».

Ну что за безобразие! Зачем Ахметов так летел на игрока? Неужели тормозов нет? Меня всегда это удивляет: зачем он это сделал? Летит как электричка! При этом никакого грубого приёма я не увидел — Соболев очень красиво упал. Он чувствовал, что Ахметов не остановится, даже подпрыгнул. Теперь понятно, почему Соболева называют дельфином — уж очень красиво падает. Кстати, красиво упасть — это большое искусство: Соболев расслабился, поднял ноги и смягчил удар.

У судей создаётся впечатление, что приём получился с накладкой. Хотя там ничего не было — даже царапинки. Так нельзя! Судьи проморгали эпизод. Зря Кукуян дал красную карточку, можно было ограничиться жёлтой. Если бы была травма — другой разговор.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 апреля в 07:19
сейчас по правилам дают красную
Garrincha58
Garrincha58
25 апреля в 23:24
после дерби как они себя называют всея Руси только и разговоров про судейство а об игре почти ничего вот вам наш футбол судьи творят историю одних отстраняют а другие вытворяют тоже самое
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля в 22:46
Есть и редкие исключения-типа Эджуке,что и сегодня он три раза продемонстрировал. Остальные-падунцы -везунчики и падунцы-неудачники.
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
25 апреля в 19:51
Полностью согласен с тобой. Маразм крепчает. А футбол убивают.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
25 апреля в 19:50
мяч был у Соболева, не было динамики борьбы за мяч, Ахметов просто летел убивать эпизод. Однозначно красная.
ABir
ABir
25 апреля в 19:38
Пономарев лопухнулся с прогнозом на матч, а теперь ещё и пытается оправдать грубияна Ахметова, свалить с его безбашенной больной головы на головы судьи и чудом уцелевшего Соболева
Gahi
Gahi
25 апреля в 19:28
Было много ожидания от этого матча, но вновь обсуждаем не сам матч, а работу арбитров, а также хочется сказать КУ - КУ судья что в поле что на варе.
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
25 апреля в 19:15, ред.
Ну Кукуян -то даже не увидел нарушения,но "старший товарищ,арбитр ФИФА Карасёв "враз сломал ему хребет.А вообще постоянные корректировки правил,приведшие футбол к абсурду-это следствие внедрения электронных технологий,создающих иллюзию исключения человеческих ошибок посредством детализации до размера молекулы.Оправдание всё то же:Мы большие деньги вкладываем.А в шоу абсурдных решений на самом деле больше.Футбол умирает в том виде,в каком его ещё любят по инерции.Постоянные паузы,водопои и прочая фигня...Это ведь не хоккей в тёплом помещении,где можно проводить неограниченное количество замен в практически любое время.Видимо и тут дойдут до этого-пять замен тому свидетельство.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
25 апреля в 19:09
    makkie
    makkie
    25 апреля в 19:08
    Пономарёв обезумел что ли?
    Ахметов прямой ногой въехал в ногу Соболева, где там симуляция... жёлтая как минимум была.
    На удаление не тянуло
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    25 апреля в 18:59
    В этом матче кукуяну браво.
    Ironigor
    Ironigor
    25 апреля в 18:57
    Тот момент когда ждёшь этот матч, это дерби с нетерпением и находится такое чудо как судья по фамилии Кукуян . Который смог испортить всё . Я думаю что недовольны все болельщики которые ждали это шоу . Таких судей близко нельзя подпускать к судейству . Это убийцы футбола ⚽ как вида спорта .
    С таким судейством скоро футбол без мужской борьбы превратится в балет какой-то. Вообщем возмущаюсь как могу ,без мата . Здесь нельзя . Спасибо за понимание. Всем Добра !!!
    oFANATo
    oFANATo
    25 апреля в 18:54
    Удалять Ахметова было нельзя. За несколько секунд до момента Айртон сыграл рукой. Все видели. Но так устроен футбол в нашей стране: счёт зависит не от уровня игры, а от судейских решений.
    CSKA2012
    CSKA2012
    25 апреля в 18:43
    Ахметова предлагаю в бухгалтерию определить... кто за? Ставим лайки)))
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ berda2003 (раскрыть)
    25 апреля в 18:42
    Да это второй Дзюба) скоро факушки мясу будет показывать с невы....
    НикСта63
    НикСта63
    25 апреля в 18:40
    К сожалению для ЦСКА сейчас по ПРАВИЛАМ за такую игру дают красную карточку. Справедливо-несправедливо - вопрос другой. Меняйте правила. Кстати, красную там увидел Судья ВАР , а главный только подтвердил это решение.
    berda2003
    berda2003
    25 апреля в 18:38
    глядя на рожу соболя - сразу видно подленький чувак с чертами на лице 56а...
    puperr
    puperr
    25 апреля в 18:37
    Была бы такая "накладка" и удаление у игрока Спартака орали бы, что справедливо удалили. Как говорится: "Вы не понимаете, это другое!"
    mihaluch
    mihaluch
    25 апреля в 18:34
    Да удалил конечно зря.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    25 апреля в 18:24
    Соболю досталось. Хорошо, что удар по щитку пришелся. Все произошло по инерции после игры в мяч от Ахметова. ЖК.
    ДСА
    ДСА
    25 апреля в 18:21
    Купи очки, Вова!
    1bear
    1bear
    25 апреля в 18:09
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