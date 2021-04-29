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Ловрен — о русской кухне: «Мне сказали, что борща без водки не бывает»

29 апреля 2021, 18:56

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями от знакомства с русскими традициями и местной кухней.

Я очень люблю борщ. По-моему, на второй день, когда я приехал в Санкт-Петербург, я уже попробовал борщ. Причём человек, который мне сервировал борщ, сказал: «Так, борща без водки не бывает!» Я сказал: «Ну, давайте, хорошо, попробуем». Он объяснил мне, что надо сначала выпить рюмку водки, потом занюхать это куском хлеба, а потом закусить борщом. Я такой подумал, ну ладно, давайте попробуем. Но одного раза мне вполне хватило для такой процедуры (улыбается).

Где-то 6-7 лет назад я узнал от Чорлуки о русской традиции ходить в баню. Всегда хотел насладиться процессом и, так сказать, познакомиться с традицией. Я люблю сауну, но в бане ни разу до этого не был. Было интересно: из жары в холод, такие хорошие впечатления. Пока не знаю, кто главный в «Зените» по баням.

На данный момент Ловрен восстанавливается от травмы.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
30 апреля в 15:53
Это ему еще не сказали, что бывает водка без борща...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 апреля в 11:43
Теперь пазл собран:
Палыч82
Палыч82
29 апреля в 22:48
Питерский повар пудрит мозги легионерам, потом и ходят байки про вечную зиму и медведей с балалайками на улицах
trimetil
trimetil
29 апреля в 21:50
Вот так впаривают всякую дичь иностранцам, а потом удивляются: "А откуда у них такие предрассудки?"
311
311
29 апреля в 21:16
Деян просто с алкашами общается!)
ЮЗИК
ЮЗИК
29 апреля в 19:51
Всё правильно сказали
Zak11
Zak11
29 апреля в 19:16
В Зените никто не знает кто главный, но по стране точно Глушаков. Так что Ловрену стоит ему набрать
КЭТиК
КЭТиК
29 апреля в 19:11
Ещё один 56 высказался о России, которая его кормит
shlomo
shlomo
29 апреля в 19:10
Хорошее сочетание...:)))
LOpp
LOpp
29 апреля в 19:07
Ох уж эта старая, питерская традиция - варить борщ на водке.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
29 апреля в 19:00
Я тоже впервые узнал, что борщ не относится к Украинской кухне, а относится к другой. вот такая новость. Кушают его в Москве наверно татары и башкиры. Из жары в холод. Да. Это правда. Нормальной жизни нет. Но из жары в холод постоянно.
beefs
beefs
29 апреля в 18:57
еще не всему научили...
Zenit_84
Zenit_84
29 апреля в 18:57
Все верно сказали - верь!
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