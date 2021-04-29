Ловрен — о русской кухне: «Мне сказали, что борща без водки не бывает»

Защитник «Зенита» поделился впечатлениями от знакомства с русскими традициями и местной кухней.

Я очень люблю борщ. По-моему, на второй день, когда я приехал в Санкт-Петербург, я уже попробовал борщ. Причём человек, который мне сервировал борщ, сказал: «Так, борща без водки не бывает!» Я сказал: «Ну, давайте, хорошо, попробуем». Он объяснил мне, что надо сначала выпить рюмку водки, потом занюхать это куском хлеба, а потом закусить борщом. Я такой подумал, ну ладно, давайте попробуем. Но одного раза мне вполне хватило для такой процедуры (улыбается).

Где-то 6-7 лет назад я узнал от Чорлуки о русской традиции ходить в баню. Всегда хотел насладиться процессом и, так сказать, познакомиться с традицией. Я люблю сауну, но в бане ни разу до этого не был. Было интересно: из жары в холод, такие хорошие впечатления. Пока не знаю, кто главный в «Зените» по баням.