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«Динамо» — единственный клуб РПЛ, который не забивал в последних трёх турах

08 мая 2021, 23:20
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (0:0) в матче 29-го тура РПЛ.

Подопечные Сандро Шварца не могут забить уже три тура подряд в рамках чемпионата России («Локомотиву», «Рубину» и «Химкам»). «Динамо» является единственной командой РПЛ, которая не сумела отличиться в последних трёх турах. Кроме того, за это время московский клуб нанёс 57 ударов по воротам (16 из них в створ).

Стоит отметить, что до этого «Динамо» забивало в среднем по 2,4 гола в семи предыдущих матчах.

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger
09 мая в 09:12
Да, не позавидуешь....
Мало того что не забивают, так ещё и по воротам 57 раз ударили...!!! :)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 мая в 03:28
Да что там 3 тура...
Это единственный московский клуб РПЛ не чемпионивший уж 44 года....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 мая в 00:01
Может и нам ге забьёт!
Остапчук 67
Остапчук 67
08 мая в 23:52
Да и черт с ними.
beefs
beefs
08 мая в 23:52
что то сбился прицел...
LAISMEN
LAISMEN
08 мая в 23:30
Динамо откровенно кубки провалила. Золотая молодежь ушла в тень.
Союзник противников
Союзник противников
08 мая в 23:25
Тоже достижение,хоть и со знаком минус. Ну что делать,если и в последнем матче приходится им желать продолжить начатое...
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