«Динамо» — единственный клуб РПЛ, который не забивал в последних трёх турах

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08 мая 2021, 23:20

«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (0:0) в матче 29-го тура РПЛ .

Подопечные Сандро Шварца не могут забить уже три тура подряд в рамках чемпионата России («Локомотиву», «Рубину» и «Химкам»). «Динамо» является единственной командой РПЛ , которая не сумела отличиться в последних трёх турах. Кроме того, за это время московский клуб нанёс 57 ударов по воротам (16 из них в створ).

Стоит отметить, что до этого «Динамо» забивало в среднем по 2,4 гола в семи предыдущих матчах.