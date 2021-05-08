Ганчаренко проиграл все матчи против ЦСКА в качестве тренера

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08 мая 2021, 21:58

«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА (1:3) в рамках 29-го тура РПЛ .

Таким образом, главный тренер «быков» , ранее работавший в ЦСКА , проиграл все 4 матча против своего бывшего клуба. Белорусский специалист дважды уступал «армейцам» с «Кубанью», один раз с «Уфой» и теперь один раз с «Краснодаром».