Ганчаренко проиграл все матчи против ЦСКА в качестве тренера

«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА (1:3) в рамках 29-го тура РПЛ.
Таким образом, главный тренер «быков» Виктор Ганчаренко, ранее работавший в ЦСКА, проиграл все 4 матча против своего бывшего клуба. Белорусский специалист дважды уступал «армейцам» с «Кубанью», один раз с «Уфой» и теперь один раз с «Краснодаром».
Кроме того, ЦСКА является единственной командой в чемпионате России, против которой Ганчаренко проиграл 100% матчей.
Гончаренко, ты шо!? Команда? Галицкий?
Гончаренко, ты шо!? Команда? Галицкий?
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Этот список ещё не полный !!!