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Ганчаренко проиграл все матчи против ЦСКА в качестве тренера

08 мая 2021, 21:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА (1:3) в рамках 29-го тура РПЛ.

Таким образом, главный тренер «быков» Виктор Ганчаренко, ранее работавший в ЦСКА, проиграл все 4 матча против своего бывшего клуба. Белорусский специалист дважды уступал «армейцам» с «Кубанью», один раз с «Уфой» и теперь один раз с «Краснодаром».

Кроме того, ЦСКА является единственной командой в чемпионате России, против которой Ганчаренко проиграл 100% матчей.

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Все комментарии
boniel3
boniel3
09 мая в 21:33
Если сравнивать пути развития двух команд,то у Ганчаренко в Краснодаре успех реальнее,чем у Олича в ЦСКА.Галицкий никогда не допустит в своей команде игроков типа Облякова,и будут набирать достойных футболистов.А у Олича будут проблемы избавиться от Ахметова,Облякова и т.д.,у всех же контракты.И,если руководство ЦСКА не проявит характер и не погонит этих сопляков,то перспектив на развитие ни каких.Этот баласт будет только тянуть команду на дно!
Сп62
Сп62
09 мая в 13:50
Когда проигрывает Олич, все списывают на то, что он только пришёл в команду и не успел ничего перестроить. А Гснчаренко пришёл в Краснодар позже, чем Олич в ЦСКА. Выводы действительно делать рано, что по одному, что и по другому.
Рейс 821
Рейс 821
09 мая в 11:26
Но ещё покажет коням где раки зимуют. Ещё не вечер. А олича скоро погонят.
Бубнин
Бубнин
09 мая в 07:37
"Гончаренко проиграл все матчи."
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 мая в 02:55
Краснодар просто стоял, когда кони резвились, забивая голы. Кому, этот цирк нужен?).
Гончаренко, ты шо!? Команда? Галицкий?
протон1
протон1
09 мая в 00:45
сочи ни как не вклеивается в 5 ку
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
08 мая в 23:57
Наш человек, не иначе)
Василий 50
Василий 50
08 мая в 23:48
А не ошибся ли Галицкий?
виктор бочарников
виктор бочарников
08 мая в 23:29
Ничего посмотрим следующем сезоне.
rubinovyi2
rubinovyi2
08 мая в 23:25
Галицкий в сомнениях,а того-ли он взял?)))
cska59
cska59 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 мая в 23:15
Зашел на сайт болельщиков ФК Краснодар,там уже сильно ругают ВМГ,бульбашом обзывают.
Союзник противников
Союзник противников
08 мая в 23:04
Поздравляю! И снова комментарии "му да му",и больше ничего.Шаровик!!!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
08 мая в 23:02, ред.
Уфа, Кубань, и Краснодар который только возглавил не показатели. С Краснодаром, с их базой, будет еще ни раз возможность обыграть, цска не такой уж сильный соперник. А Ганчаренко норм тренер
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ makkie (раскрыть)
08 мая в 22:57
Да и выигрывал тоже... Но Реал сгубил Гончаренко...
Ironigor
Ironigor
08 мая в 22:54, ред.
Какие его годы !!! У него ещё всё впереди !!!
Этот список ещё не полный !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 22:53
Ну чтож и такое случается!
oFANATo
oFANATo
08 мая в 22:53
Михалычу удачи, но только не в матчах с ЦСКА
Твой Арсен
Твой Арсен
08 мая в 22:52, ред.
Ахахахаах аааааа так ему и надо ))
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 22:51
Думаю , что и в Краснодаре у Вити ничего не получится.
Gahi
Gahi
08 мая в 22:35
Очень интересно, тем не менее это не помешало Виктору Михайловичу возглавить ЦСКА. Так что есть над чем работать и повышать своё самообразования Гончаренко, чтобы в следующий игре быть более убедительным со своей новой командой против ЦСКА. Удачи
makkie
makkie
08 мая в 22:27
Ганчаренко и с цска проигрывал немало )))
Mi6
Mi6
08 мая в 22:18
Мастер класс «гения»
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
08 мая в 22:18
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    08 мая в 22:14
    Любит ЦСКА, не забывает бывших. А когда напьётся вообще звонить начнёт.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    08 мая в 22:07
    Это карма. Надеюсь это начало славной победной поступи Олича на тренерском мостике.
    particular
    particular
    08 мая в 22:06
    Пока серия короткая, но на достигнутом останавливаться не надо 😉
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    08 мая в 22:04
    Бывает такое, что поделать.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    08 мая в 22:00
    И опять проиграл на ВЭБ-Арене))
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