Кейн — «план С» для «Барселоны» на усиление позиции форварда

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09 мая 2021, 21:30

Нападающий может покинуть «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно.

Как сообщается, «Барселона» рассматривает вариант с подписанием англичанина. Главной трансферной целью каталонского клуба на усиление атаки является из дортмундской «Боруссии», вторым в списке «сине-гранатовых» идёт нападающий «Интера» . Если «Барселоне» не удастся подписать никого из этих форвардов, каталонский клуб перейдёт к «плану С» — подписанию Харри Кейна, который хочет уйти из «Тоттенхэма» и выигрывать трофеи.

Однако у руководства «Барселоны» есть опасения относительно этого трансфера. Причиной этому является тот факт, что английские футболисты плохо адаптируются к игре в испанском чемпионате. Именно поэтому представители Кейна уже связались с «Барселоной», чтобы первыми предложить услуги своего клиента «сине-гранатовым». Агент Кейна заверил каталонский клуб, что у игрока не возникнет проблем с адаптацией в новом чемпионате.