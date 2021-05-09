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Кейн — «план С» для «Барселоны» на усиление позиции форварда

09 мая 2021, 21:30

Нападающий Харри Кейн может покинуть «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно.

Как сообщается, «Барселона» рассматривает вариант с подписанием англичанина. Главной трансферной целью каталонского клуба на усиление атаки является Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», вторым в списке «сине-гранатовых» идёт нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Если «Барселоне» не удастся подписать никого из этих форвардов, каталонский клуб перейдёт к «плану С» — подписанию Харри Кейна, который хочет уйти из «Тоттенхэма» и выигрывать трофеи.

Однако у руководства «Барселоны» есть опасения относительно этого трансфера. Причиной этому является тот факт, что английские футболисты плохо адаптируются к игре в испанском чемпионате. Именно поэтому представители Кейна уже связались с «Барселоной», чтобы первыми предложить услуги своего клиента «сине-гранатовым». Агент Кейна заверил каталонский клуб, что у игрока не возникнет проблем с адаптацией в новом чемпионате.

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Все комментарии
galem72
galem72
10 мая в 10:50
Из пальца высосана утка! Якобы такому игроку, как Кейн, прямо в лицо дают понять, что его трансфер может быть, только "если-если" кто-то там не придёт. Чушь! Тут лучше порассуждать, хочет ли сам Харри в Барсу, и есть ли у неё деньги на его трансфер, потому что ТТХ не будет продавать своего топаря за дёшево.
David Young
David Young ответ Иван Тасминский (раскрыть)
10 мая в 09:23
.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
10 мая в 05:00
а план K - Кокорин
95-shishani-95
95-shishani-95
10 мая в 01:50
А в итоге, Агуэро, которого списывает Манчестер Сити?!
И откуда они собираются брать деньги на такие трансферы, если говорят, что клуб на грани банкротства?
RamonCSKA
RamonCSKA ответ burlone (раскрыть)
09 мая в 23:24
Я бы Кейна поставил на 1 место, отличный ударный форвард, умеет все, а главное он борется как лев , холланду уступает только возрастом, и удар у кейна лучше
Мартинез скорее оттянутый форвард, больше похож на гриза, который и так есть
burlone
burlone
09 мая в 22:45
Барселона переоценивает англичанина, я бы его рассматривал не ранее чем вариант W.
particular
particular
09 мая в 21:53, ред.
Быть третьим запасным вариантом - не самый лучший расклад, который не добавляет вдохновения и оптимизма...
allemz
allemz
09 мая в 21:52
Ога, у Барселоны же порядок с финансами и вообще перспективы завоевания трофеев крайне высокие...
Александр Апалько
Александр Апалько
09 мая в 21:48
Пока там Месси, всё равно кого покупать
xiz
xiz
09 мая в 21:36
В итоге не выйдет подписать никого и подпишут Агуэро)
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