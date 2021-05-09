Почеттино хочет, чтобы Льорис перешёл в ПСЖ

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09 мая 2021, 10:44

Голкипер «Тоттенхэма» может продолжить свою карьеру во Франции.

Сообщается, что наставник ПСЖ намерен попросить руководство клуба осуществить данный трансфер.

Аргентинец видит в Льорисе игрока стартового состава. Если этот переход случится, то Кейлор Навас станет запасным вратарем парижан.