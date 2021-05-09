Почеттино хочет, чтобы Льорис перешёл в ПСЖ

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может продолжить свою карьеру во Франции.
Сообщается, что наставник ПСЖ Маурисио Почеттино намерен попросить руководство клуба осуществить данный трансфер.
Аргентинец видит в Льорисе игрока стартового состава. Если этот переход случится, то Кейлор Навас станет запасным вратарем парижан.
Думаю сам Уго будет счастлив если этот трансфер произойдет, но вот Навас в разы лучше будет
Если уж и брать вратаря, то хотя бы немного молодого, так сказать на перспективу
Думаю сам Уго будет счастлив если этот трансфер произойдет, но вот Навас в разы лучше будет
Если уж и брать вратаря, то хотя бы немного молодого, так сказать на перспективу