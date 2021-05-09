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Почеттино хочет, чтобы Льорис перешёл в ПСЖ

09 мая 2021, 10:44

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может продолжить свою карьеру во Франции.

Сообщается, что наставник ПСЖ Маурисио Почеттино намерен попросить руководство клуба осуществить данный трансфер.

Аргентинец видит в Льорисе игрока стартового состава. Если этот переход случится, то Кейлор Навас станет запасным вратарем парижан.

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Все комментарии
Олег Гусов
Олег Гусов
09 мая в 18:15
В ПСЖ играет лучший вратарь в мире - Кейлор Навас ! И Почеттино этого не может не знать ! А Льорис может в качестве запасного !
Pervomaez
Pervomaez
09 мая в 16:00
Почетино не выиграет лч
ЮЗИК
ЮЗИК
09 мая в 14:01
Есть Навас, зачем им Льорис
Мaлик
Мaлик
09 мая в 13:33
Если нужен, то нужно действовать
A.S.A
A.S.A
09 мая в 12:10, ред.
У вас есть крутой кипер Кейлор Навас!,зачем вам Льорис???
Думаю сам Уго будет счастлив если этот трансфер произойдет, но вот Навас в разы лучше будет
Если уж и брать вратаря, то хотя бы немного молодого, так сказать на перспективу
Nazi
Nazi
09 мая в 11:23
Задолбали уже в Париже. Им бы полузащитников набрать, которые землю будут грызть, а они то за напами охотятся, то вратарей меняют, как перчатки. И вылетают потом от унылого сити :)
Dirty_Harry
Dirty_Harry
09 мая в 11:15
    STVA 1
    STVA 1
    09 мая в 10:53
    Чем он лучше Наваса!!
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