«Боруссия» Д не продаст Беллингхэма, на игрока претендуют «Челси» и МЮ

Полузащитник Джуд Беллингхэм останется в дортмундской «Боруссии».
Как сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, в летнее трансферное окно немецкий клуб не будет вести переговоры о продаже футболиста ни с одной командой. На подписание Беллингхэма претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и ещё ряд топ-клубов Европы, однако руководство «Боруссии» Дортмунд уведомило заинтересованные клубы, что игрок считается «неприкосновенным».
В нынешнем сезоне Беллингхэм провёл 43 матча за «шмелей» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи.