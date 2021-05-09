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«Боруссия» Д не продаст Беллингхэма, на игрока претендуют «Челси» и МЮ

09 мая 2021, 19:46

Полузащитник Джуд Беллингхэм останется в дортмундской «Боруссии».

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, в летнее трансферное окно немецкий клуб не будет вести переговоры о продаже футболиста ни с одной командой. На подписание Беллингхэма претендуют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и ещё ряд топ-клубов Европы, однако руководство «Боруссии» Дортмунд уведомило заинтересованные клубы, что игрок считается «неприкосновенным».

В нынешнем сезоне Беллингхэм провёл 43 матча за «шмелей» во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 4 результативные передачи.

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beefs
beefs
09 мая в 19:47
руководство клуба знает что делает...
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