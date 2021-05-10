Паратичи: «Доннарумма — очень хороший игрок»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи, что голкипер «Милана» может перейти в туринский клуб.

Трансферный рынок сейчас существует круглый год, особенно для СМИ . Мы привыкли к постоянным слухам, сейчас речь идет о Доннарумме.

Является ли он трансферной целью «Юве»? Доннарумма — очень хороший игрок, но сейчас он футболист «Милана».

Мы всегда принимаем решения вместе с президентом, Павлом Недведом и директорами. Решение принимается тогда, когда его разделяют все.