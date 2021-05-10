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Паратичи: «Доннарумма — очень хороший игрок»

10 мая 2021, 09:27

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в туринский клуб.

Трансферный рынок сейчас существует круглый год, особенно для СМИ. Мы привыкли к постоянным слухам, сейчас речь идет о Доннарумме.

Является ли он трансферной целью «Юве»? Доннарумма — очень хороший игрок, но сейчас он футболист «Милана».

Мы всегда принимаем решения вместе с президентом, Павлом Недведом и директорами. Решение принимается тогда, когда его разделяют все.

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КЭТиК
КЭТиК
10 мая в 09:33
Хороший игрок, но слишком большую зарплату просит.
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