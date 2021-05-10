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Карпин: «„Ростов“ „не приехал“ на игру с „Уралом“»

10 мая 2021, 19:46
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после поражения от «Урала» в матче 29-го тура РПЛ.

Два совершенно разных тайма у нашей команды. В чем причина? В том, что мы «не приехали» на игру. На первый тайм.

Что сказал в раздевалке? Что нужно поменять всех и главного тренера, если так можно было бы сделать.

Замены не изменили игру? Как-то встряхнули. Второй тайм был лучше первого.

Согласен, что у футболистов «Ростова» была проблема с мотивацией. На это ряд причин. Однако у «Урала» также нет мотивации, если смотреть на турнирную ситуацию, но вы видели, как они вышли выигрывать с первых минут.

Если бы я видел, что мои футболисты не настроены, то вышли бы другие футболисты сразу.

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Все комментарии
drive45
drive45
12 мая в 15:53, ред.
Понятное дело воспринимать все сказанное гл. тренером напрямую и буквально нельзя, но после таких высказываний возникают вопросы.Действительно все ли так на самом деле и неужели все это под котролем и на контроле у гл. тренера ФК Ростов???????? Это все, на что он способен , покуем чумаданы и на выход?
Аксинья
Аксинья
10 мая в 21:03
Валера всё, кина не будет, электричество кончилось...
rubinovyi2
rubinovyi2
10 мая в 21:01
Другие видимо были такие же,что и первые..((
161регион
161регион
10 мая в 20:45
    Gahi
    Gahi
    10 мая в 20:31
    Для того и тренер который должен чувствовать с каким желанием настроены те или иные игроки на игру и разглядеть тех кто будет биться за победу. А разговоры о том что мы приехали или не приехал на игру это полностью на совести всей команды во главе с её тренерским штабом. Ростов всегда отличался бойцовским характером и не зря команду болельщики называли мужики, хотелось бы чтобы в клубе об этом помнили. Удачи
    sv_1969
    sv_1969
    10 мая в 20:23
    Валера оригинален как всегда
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    10 мая в 20:06
    Очень слабая игра Ростова. Игрокам и тренеру должно быть стыдно
    КЭТиК
    КЭТиК
    10 мая в 20:06
    Просто сдали игру.
    drug01
    drug01
    10 мая в 19:53
    А игра состоялась...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    10 мая в 19:48
    Плохой ты мотиватор...
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