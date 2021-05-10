Карпин: «„Ростов“ „не приехал“ на игру с „Уралом“»

Главный тренер «Ростова» высказался после поражения от «Урала» в матче 29-го тура РПЛ .

Два совершенно разных тайма у нашей команды. В чем причина? В том, что мы «не приехали» на игру. На первый тайм.

Что сказал в раздевалке? Что нужно поменять всех и главного тренера, если так можно было бы сделать.

Замены не изменили игру? Как-то встряхнули. Второй тайм был лучше первого.

Согласен, что у футболистов «Ростова» была проблема с мотивацией. На это ряд причин. Однако у «Урала» также нет мотивации, если смотреть на турнирную ситуацию, но вы видели, как они вышли выигрывать с первых минут.

Если бы я видел, что мои футболисты не настроены, то вышли бы другие футболисты сразу.