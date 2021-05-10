Пономарев: «У „Спартака“ сегодня будет очень тяжёлая игра»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

У «Спартака» сегодня будет очень тяжелая игра. «Химкам» больше терять нечего, им все до лампочки. Поэтому они будут играть открыто и раскрепощенно. А у красно-белых напряжение, там серьезные задачи. Скорее всего, будет у них мандраж. Такая подготовка у них. Профессионалы работают на автомате, а здесь приходится думать, что делать с мячом. Мне кажется, что результат в матче может сложиться неудачно для «Спартака». Могут сыграть вничью, может, и хуже.