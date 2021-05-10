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Пономарев: «У „Спартака“ сегодня будет очень тяжёлая игра»

10 мая 2021, 15:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

У «Спартака» сегодня будет очень тяжелая игра. «Химкам» больше терять нечего, им все до лампочки. Поэтому они будут играть открыто и раскрепощенно. А у красно-белых напряжение, там серьезные задачи. Скорее всего, будет у них мандраж. Такая подготовка у них. Профессионалы работают на автомате, а здесь приходится думать, что делать с мячом. Мне кажется, что результат в матче может сложиться неудачно для «Спартака». Могут сыграть вничью, может, и хуже.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
10 мая в 18:58
Да еще Промес не играет из за воспаления сухожилия.
1-я конная
1-я конная
10 мая в 18:50
Что может быть тяжелого в игре, исход которой известен с первой минуты?
Сп62
Сп62
10 мая в 18:19
Против Спартака все играют на пределе возможностей. А что касается фарм клуба, то скажите это Черевченко и он вам ответит совсем по другому.
Союзник противников
Союзник противников
10 мая в 17:38
"Будет трудно",но фарм-клуб героически продует.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 мая в 16:26
Владимир не учитывает админресурс федуна, который через кукуяна уже отнял очки у Локо, что касается Химок то он прав, им терять нечего тем более все помнят какое как федун подпитывал игроками Химки.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
10 мая в 16:26
Вот и посмотрим на тренерский гений Тедеско . Действительно ли он так был нам необходим ? Выиграем ,значит не зря ел свой хлеб ,а нет ,то и жалеть о нём не стоит !
311
311
10 мая в 15:50
Какая ещё тяжёлая игра? Филиал Спартака будет создавать иллюзию борьбы, других сложностей нет!)
ДСА
ДСА
10 мая в 15:47
Будет очень важная игра.
Рязань 062
Рязань 062
10 мая в 15:41
с чего это тяжелая.... в химках пол состава ромбики на пальцах крутит...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 мая в 15:28
Думаю,что будет ничья!
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