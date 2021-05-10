Кавазашвили: «Тедеско запомнился поведением „козлика“»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Честно говоря, Тедеско запомнился только своеобразным поведением на бровке. Его скакание и подпрыгивание как «козлик». Своим поведением он умел завести публику, а команду, как правило, нет. Видимо, Тедеско сумел найти нужный подход, поэтому «Спартак» идёт на втором месте.
По фамилиям красно-белые выглядят очень мощно. А с приходом Промеса в атаке всё зашевелилось. Лига чемпионов не является для меня главной задачей на сезон. Главное, чтобы «Спартак» играл стабильно и показывал красивый футбол. Поэтому мне не так важно, выйдем мы в еврокубки или нет.
Ранее сообщалось, что помощники Тедеско уйдут из «Спартака» вместе с тренером.
Не любит он приезжих слуг.
Спартак он критикует резко,
Спартак же верный его друг.
Не любит он приезжих слуг.
Спартак он критикует резко,
Спартак же верный его друг.