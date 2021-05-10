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Кавазашвили: «Тедеско запомнился поведением „козлика“»

10 мая 2021, 17:28

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о работе главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Честно говоря, Тедеско запомнился только своеобразным поведением на бровке. Его скакание и подпрыгивание как «козлик». Своим поведением он умел завести публику, а команду, как правило, нет. Видимо, Тедеско сумел найти нужный подход, поэтому «Спартак» идёт на втором месте.

По фамилиям красно-белые выглядят очень мощно. А с приходом Промеса в атаке всё зашевелилось. Лига чемпионов не является для меня главной задачей на сезон. Главное, чтобы «Спартак» играл стабильно и показывал красивый футбол. Поэтому мне не так важно, выйдем мы в еврокубки или нет.

Ранее сообщалось, что помощники Тедеско уйдут из «Спартака» вместе с тренером.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
10 мая в 20:39
Так и есть.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
10 мая в 18:57
Лучше и не скажешь, прав Кавазашвили.
1-я конная
1-я конная
10 мая в 18:48
Да и команде подходит
Artemon9
Artemon9
10 мая в 18:16
Анзор назвал козлом Тедеско,
Не любит он приезжих слуг.
Спартак он критикует резко,
Спартак же верный его друг.
Сп62
Сп62
10 мая в 17:55
Так игра и нужна, чтобы выходить на еврокубки. Одно не бывает без другого.
Союзник противников
Союзник противников ответ beefs (раскрыть)
10 мая в 17:36
Как зачем??? Чтобы мы сперва поболели,как патриоты своей страны и футбола,а потом посмеялись,как недруги "Спартака".Они всегда играют ярко,но коротко...
Союзник противников
Союзник противников
10 мая в 17:35
Руй,как точно!!!
berda2003
berda2003
10 мая в 17:34
потому и уезжает: свинья козлу не товарищ...
beefs
beefs
10 мая в 17:30
а что Спартаку делать в Еврокубках?
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