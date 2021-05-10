Хачатурянц — о судействе: «В этом сезоне позитивных эмоций пока мало»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подвел итоги работы своего ведомства.

В этом сезоне позитивных эмоций пока мало. После окончания сезона проведем большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги сезона, и там же будет проанализирована вся статистика ошибок судей.