Хачатурянц — о судействе: «В этом сезоне позитивных эмоций пока мало»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подвел итоги работы своего ведомства.
В этом сезоне позитивных эмоций пока мало. После окончания сезона проведем большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги сезона, и там же будет проанализирована вся статистика ошибок судей.
Честно говоря, я и пришел работать в РФС, чтобы повлиять на судейский корпус и получить результат. Для меня результат — самое главное. Результат — беспристрастное и профессиональное судейство. Еще добавлю, что в конце сезона я представлю статистику, которую мы ведем на протяжении всего сезона по работе с судьями. Я уже сделал пару выводов, они связаны со стратегическими вещами.
Недавно Ашот Хачатурянц заявил, что РФС исключил Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21 без права восстановления.
Так что работы непочатый край. Возвращайте доверие!
Так что работы непочатый край. Возвращайте доверие!