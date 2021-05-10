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Хачатурянц — о судействе: «В этом сезоне позитивных эмоций пока мало»

10 мая 2021, 14:59

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подвел итоги работы своего ведомства.

В этом сезоне позитивных эмоций пока мало. После окончания сезона проведем большую пресс-конференцию, чтобы подвести итоги сезона, и там же будет проанализирована вся статистика ошибок судей.

Честно говоря, я и пришел работать в РФС, чтобы повлиять на судейский корпус и получить результат. Для меня результат — самое главное. Результат — беспристрастное и профессиональное судейство. Еще добавлю, что в конце сезона я представлю статистику, которую мы ведем на протяжении всего сезона по работе с судьями. Я уже сделал пару выводов, они связаны со стратегическими вещами.

Недавно Ашот Хачатурянц заявил, что РФС исключил Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21 без права восстановления.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 мая в 16:39
Какой ещё может быть позитив от таких как кукуян.
rubinovyi2
rubinovyi2
10 мая в 16:13
Проще сказать,вообще нет..
cska1948
cska1948
10 мая в 16:00
Хачатурянц — о судействе: «В этом сезоне позитивных эмоций пока мало»
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Что значит "пока мало"? неужели он рассчитывают, что положительные эмоции от судейства последних игр в чемпионате перекроют весь тот негатив, который копился на протяжении всего сезон?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
10 мая в 15:57
Из-за этих "ошибок" интерес к чемпионату упал. Появилось чувство равнодушия, чего никогда не было. Какой смысл смотреть, обсуждать, когда кругом цирк с эквилебристами, клоунами? Матч ТВ тоже не смотрю с псевд-экспертами, где критика напрочь отсутствует к одним, а других, с ухмылкой, топят.
Так что работы непочатый край. Возвращайте доверие!
1_DEIVID
1_DEIVID
10 мая в 15:43
Конечно мало. Даже ВАР не хочет исправлять ошибки в пользу Зенита.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 мая в 15:03
Чем дальше, тем веселее
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