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Крал: «Переход в клуб АПЛ будет шагом вперёд»

10 мая 2021, 14:40

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал возможную смену клуба ближайшим летом.

Конечно, переход в клуб АПЛ будет шагом вперед. Но пока моя цель — закончить сезон со «Спартаком», успешно выступить на чемпионате Европы. Только потом уже можно будет что-то решать.

У меня есть агент, он занимается всеми такими вопросами. И он сообщит, если будет что-то по трансферу. Мне же нужно, чтобы голова не была занята посторонними мыслями.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ iurie istrati (раскрыть)
11 мая в 19:39
Почему вы так думаете?
iurie istrati
iurie istrati
10 мая в 21:51, ред.
он диверсант
Artemon9
Artemon9 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
10 мая в 17:40
Был. Видич
ЮЗИК
ЮЗИК
10 мая в 16:38
Не дорос ещё до АПЛ
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
10 мая в 16:22
Агента Крала вместе с чешскими дипломатами надо выслать из страны и тем самым сохранить Алекса в Спартаке ! )))
311
311
10 мая в 15:47
Из грязи в князи хотел сказать!)
1_DEIVID
1_DEIVID ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
10 мая в 15:35
Ну конечно, никто никогда не хочет вспоминать, что самый успешный игрок из РПЛ это Видич, который выиграл всё что только можно в клубном футболе, был капитаном МЮ, входил во все возможные сборные по итогам сезона.

Это вам не какое-то недоразумение в Европе, типа Жо.
SAFqwer
SAFqwer
10 мая в 15:11
В Вест Хэм надо, воссоединиться с Соучеком, а так если останется в Спартаке может деградировать и шансы заиграть в Европе станут равны 0...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 мая в 14:58
Не помню, чтобы из спартака у кого либо был прогресс.
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 14:43
Был бы у тебя российский паспорт, не бежал бы из рпл))
shlomo
shlomo
10 мая в 14:43
Ясно песня, что это будет прогресс...
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