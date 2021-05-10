Крал: «Переход в клуб АПЛ будет шагом вперёд»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал возможную смену клуба ближайшим летом.

Конечно, переход в клуб АПЛ будет шагом вперед. Но пока моя цель — закончить сезон со «Спартаком», успешно выступить на чемпионате Европы. Только потом уже можно будет что-то решать.

У меня есть агент, он занимается всеми такими вопросами. И он сообщит, если будет что-то по трансферу. Мне же нужно, чтобы голова не была занята посторонними мыслями.