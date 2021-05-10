Канчельскис: «Соболев и Смолов должны ехать на Евро-2020»

Бывший российский футболист поделился мнением об игроках, которые должны быть вызваны в национальную команду на предстоящее Евро-2020.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов 11 мая объявит расширенный состав команды на Евро-2020.

Из тройки Соболев, Смолов и Заболотный в комплект к Дзюбе предпочтение отдаю первым двум. Они должны ехать на турнир. Кого стоит ждать из молодёжи? Ребятам из молодёжки ещё рано. Все кричали про хорошую молодёжь, пока я её не вижу. Сейчас я слышу одни сказки.

Что касается первого номера, то у нас в сборной работают два вратаря, они и должны решать. Главный тренер — вратарь, он знает, что лучше.