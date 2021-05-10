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Канчельскис: «Соболев и Смолов должны ехать на Евро-2020»

10 мая 2021, 15:21

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением об игроках, которые должны быть вызваны в национальную команду на предстоящее Евро-2020.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов 11 мая объявит расширенный состав команды на Евро-2020.

Из тройки Соболев, Смолов и Заболотный в комплект к Дзюбе предпочтение отдаю первым двум. Они должны ехать на турнир. Кого стоит ждать из молодёжи? Ребятам из молодёжки ещё рано. Все кричали про хорошую молодёжь, пока я её не вижу. Сейчас я слышу одни сказки.

Что касается первого номера, то у нас в сборной работают два вратаря, они и должны решать. Главный тренер — вратарь, он знает, что лучше.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
10 мая в 20:48
Видно, что Андрей в футболе разбирается, но по вратарям его коммент не понравился...Он имеет ввиду Шуньку и Гилю, не считаю, что они лучше Дюпина например...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
10 мая в 18:48
Не думаю...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
10 мая в 18:48
Соболев - да, Смолов - нет!
ИМХО.
Сп62
Сп62
10 мая в 18:06
Смолов может сыграть, как Азмун в Зените на пару с Дзюбой. Дзюба неплохо видит поле и Смолов тоже умеет играть в пас. Перспектива на лицо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 мая в 16:38
Смолов точно должен ехать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 мая в 16:28
Смолова брать только в надежде на последний всплеск, в Соболева брать необходимо, это задел на будущее. Не сомневаюсь, что в состав сборной Соболев попадет, но будет ли у него игровое время - это вопрос.
Shustriy
Shustriy
10 мая в 16:13
Один отличный пенальтист, другой нырун в штрафную.
Mangur
Mangur
10 мая в 16:02
Ну как то так. В принципе согласен. У Смолова опыт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 мая в 16:00
А кае же Чалов, Сергеев,?
Ironigor
Ironigor
10 мая в 15:58
Есть главный тренер сборной России, он пусть и решает. Спрос будет не с Канчельскиса .
Leha-ha50
Leha-ha50
10 мая в 15:56
Гадать смысла не вижу , Черчесов обычно ни к кому не прислушивается, так что все эти субъективные мнения гроша ломанного не стоят. Наш главный - консерватор тот еще , так что больших изменений ждать не стоит. Дзюба и Жирков навечно прописаны в сборной , а остальные - их "подсобные рабочие". Соболев или Смолов в помощь Дзюбе??? А может Дзюбу в помощники записать?!?
Ждем список кандидатов, а там и посудачить можно будет.
Всем здоровья.
drug01
drug01
10 мая в 15:56
Пусть докажут своей игрой
311
311
10 мая в 15:42
Надеюсь, в связке будут играть. Один нырять будет, другой пенали пробивать!)
1_DEIVID
1_DEIVID
10 мая в 15:40
Там любимый нападающий Стасика Комличенко уже место забронировал, нам очень нужен форвард, который забивает только с пенальти.
STVA 1
STVA 1
10 мая в 15:27
Наверное Андрюше лучше помолчать
beefs
beefs
10 мая в 15:26
чего волноваться, все равно последнее слово за усатым...
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 15:23
"в комплект к Дзюбе"
звучит как-то неуважительно по отношению к другим напам
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